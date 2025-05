Elsdorf und Hilal-Maroc jubeln, Birkesdorf schlägt sich selbst

Die Viktoria hätte sich wieder auf Schlagdistanz an die Spitzenteams heranpirschen können, kassiert stattdessen einen bitteren Rückschlag. Am kommenden Sonntag gegen Elsdorf (4. Mai, 15.15 Uhr) geht es um die nächsten Bigpoints.

Nach dem Seitenwechsel ging es mit offenem Visier weiter: Zunächst sorgte Mahmut Temür für die dritte Führung des TSV - diesmal vom Strafpunkt (48.). Als nach einer guten Stunde Saengersdorf per Abstauber nachlegte, hatte Düren alle Zügel in der Hand. Birkesdorf konnte sich nicht nennenswert aufbäumen und fing sich schließlich in der Schlussphase den fünften Gegentreffer, erneut erzielt von Saengersdorf (90.+2).

Erst kurz vor Halbzeitpfiff wurde es dann noch einmal turbulent: Zunächst setzte sich Paul Zimmermann an der Strafraumkante robust durch und legte ab auf Tim Greven. Dessen Distanzschuss hätte eigentlich leichte Beute für Keeper Morrtha Abd Alkheder sein müssen, doch der Schlussmann ließ das Leder an sich ins Tor vorbeikullern (19.). Die Antwort folgte auf dem Fuße: Yasin Isildak zog einen Eckball scharf auf den Kasten von Max Rogge, der den Ball unglücklich ins eigene Netz faustete (45.+2). Und die erste Hälfte war immer noch nicht zu Ende: Jonas Varona erzielte den erneuten Ausgleich nach einem Schnittstellenpass von Tim Greven (45. +4).

Die furiose Offensivmaschinerie von Hilal-Maroc hat einmal mehr zugeschlagen. Kurz vor Halbzeitpfiff schockte den Gastgeber die angereisten Lendersdorfer mit dem Doppelschlag durch Mohamed Allaoui (42.) und Beqir Vatovci (45.+4). Als Hilal dann auch kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte (52.), schien die Partie schon durch, doch Fabian Lotz (55.) brachte seine Farben immerhin wieder heran. Mehr war jedoch nicht drin. Bergheim schraubte das Ergebnis in der Schlussphase gar noch durch die Treffer von Mohammed Said El Idrissi (76., 90.3) in die Höhe.

Hilal-Maroc Bergheim – Alemannia Lendersdorf 5:1

Hilal-Maroc Bergheim: Ermal Islami, Ahmet Argin, Mehmet Apaydin, Mohamed Allaoui, Alain N'Goua (46. Aykut Esenkar), Beqir Vatovci, Akoete Henritse Eninful (46. Mohamed Bousfia), Valon Maloku (67. Mohamed Said El Idrissi), Ailton Nuno Gomes Sanches (67. Redouane Kobia El Boukhlifi), Kevin Ngangala, Sherif Krasniqi (67. Abdellrahim Latiris) - Trainer: Josef Pfeiffer

Alemannia Lendersdorf: Luca Krischer, Yannick Krischer, Tom Palm, Tim Braun, Arnel Lengo, Luca Brammertz, Fabian Welter, Dennis Walter, Fabian Lotz, Rei Higuchi, Thomas Betzer - Trainer: Christopher Kall

Schiedsrichter: Marco Weber (Aachen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Mohamed Allaoui (42.), 2:0 Beqir Vatovci (45.+4), 3:0 Valon Maloku (52.), 3:1 Fabian Lotz (55.), 4:1 Mohamed Said El Idrissi (76.), 5:0 Mohamed Said El Idrissi (90.+3)

Besondere Vorkommnisse: Sherif Krasniqi (Hilal-Maroc Bergheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (33.).

Die weiteren Partien vom 25. Spieltag