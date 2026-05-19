Erfstadt-Lechenich steigt ab, Elsdorf bleibt im Rollen. – Foto: Yannick Weis
Elsdorf marschiert, TSV Düren patzt, Erftstadt-Abstieg besiegelt
Bezirksliga, Staffel 3: Es deutet sich ein Herzschlagfinale um die potenziellen zwei Aufstiegsplätze an. Mindestens einer aus dem Trio TSV Düren, SC Elsdorf und SV Lövenich wird allerdings in die Röhre schauen. Mit diesem Gefühl hat der SC Germania Erfstadt-Lechenich den 27, Spieltag abgeschlossen. Der Landesliga-Absteiger wird in die Kreisliga durchgereicht. Auch der SSV Rot-Weiß Ahrem ist kaum noch zu retten.
von red · Heute, 00:03 Uhr · 0 Leser
Der durchaus überraschende 3:1-Erfolg des VfL Sindorf beendete auch die letzten Hoffnungen des SC Germania Erftstadt-Lechenich auf einen Bezirksliga-Verbleib. Parallel verlor das Team von Interimscoach Karsten Kochems gegen den SC Elsdorf mit 0:3 und steht somit als erster sportlicher Absteiger fest. Ohnehin besteht anders als in den Vorjahren nicht mehr viel Spannung im Tabellenkeller. Auch für den SSV Rot-Weiß Ahrem verbleiben nach der 0:1-Pleite gegen den SC Kreuzau eher nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.
Im Aufstiegsrennen ist es indes so spannend wie eh und je. Der TSV Düren hat auch nach dem 1:1 gegen den SV Weiden weiter die Pole Position inne. Doch dahinter schart besonders der SC Elsdorf nach dem siebten Sieg aus den vergangenen acht Spielen mit den Hufen. Im Duell der Goalgetter behielt mit dem SV Lövenich das Team von Maurice Wieting (40 Tore) die Oberhand gegenüber Luke Bungart (28 Tore) und der JSG Erft, beide Torjäger trafen jeweils doppelt. Lövenich bleibt somit auch weiterhin auf Tuchfühlung mit Elsdorf und dem TSV Düren.
VfL Sindorf - Horremer SV
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
VfL Sindorf – Horremer SV 1919 3:1
VfL Sindorf: Sandrio Singh, Niclas Braun, Tobias Paal, Tolgahan Aydin, Marius Kunze (91. Jerome Augusto), Anil Yavuz (87. Marius Zilger), Arne Schmitz, Yigitcan Cinar (87. Dario Quattrocchi), Oscar von Lehmann (85. Nick Hatko), Cebrail Bayindir, Sam Wilberz (91. Selim Kasapoglu) - Trainer: Arif Cinar
Horremer SV 1919: Marvin Merkens (68. Leonard Bujupi), Sebastian Golz, Maximilian Arndt, Yannis Zechmeister, Maurice Baumbusch, Noah Retterath (72. Batuhan-Efe Körpinar), Moritz Rommel, Mohamed Bousfia (61. Stefan Weitz), Florian Welter, Dominic Moll (73. Raschid Zaalouki), Besfort Islami (82. Mathias Luca Fasoli) - Trainer: Oliver Lehrbach
Schiedsrichter: Arno Wunderlich (Herzogenrath) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Marius Kunze (46.), 2:0 Sam Wilberz (82.), 3:0 Sam Wilberz (87.), 3:1 Florian Welter (90.+5 Foulelfmeter)
SC Kreuzau - SSV Rot-Weiß Ahrem
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SC Kreuzau – SSV Rot-Weiß Ahrem 1:0SC Kreuzau:
Dominik Wirtz, Jannik Laufenberg, Marvin Leisten (82. Mirko Machetanz), Florian Post, Florian Uerlichs, Andreas Fuchs, Nico Schröteler, Dominik Dick, Marcel Zimmer (69. Amsal Kartalovic), Mario Fuchs (89. Marco Leisten), Nico Heuser - Trainer: Olaf RammSSV Rot-Weiß Ahrem:
Matthias Descik, Jerome Bendermacher (68. Niklas Winkler), Louis Jeromin, Moriz Vesen (58. André Voigt), Lukas Kuss, Kai Weber, Simon Pille (80. Erik Linden), Luca Heine, Aaron Moll, Nico Schmitz (26. Niklas Thiel), Henry Kunz - Trainer: Markus HilmerSchiedsrichter:
Lars Florian Meiendresch - Zuschauer:
50Tore:
1:0 Jannik Laufenberg (77.)
SC Germania Erftstadt-Lechenich - SC Elsdorf
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SC Germania Erftstadt-Lechenich – SC 08 Elsdorf 0:3SC Germania Erftstadt-Lechenich:
Nils Grüttner, Leon Follmann, Emil Bey, Timofej Slinkov, Jan-Ole Koschinat (61. Noah Becker) (74. Dustin Esser), Fabian Bentata, Amin Alsabagh (85. Miguel Andres Koury), Alexander Ringhausen (85. Felix-David Hilgers), Jan-Philipp Schmitz, Colin Greis, Anas Bodabouz (61. Miro Eppert) - Trainer: Karsten KochemsSC 08 Elsdorf:
Lennard Hövel, Johannes Wenning, Marcus Weber, Saif-Eddine Ayadi (77. Mark Schiffer), Mohamed Allaoui (69. Moritz Perschmann), Niklas Kühnapfel (83. Hannes Jähn), Daniel Dogan, Paul Reichelt (69. Mohamed Redjeb), Taylan Sirin, Luca Gruttmann, Mohamed Dahas (83. Evangelos Skraparas) - Co-Trainer: Julian Rahn - Trainer: Dustin TeschSchiedsrichter:
Yannick Thomas - Zuschauer:
100Tore:
0:1 Marcus Weber (8.), 0:2 Daniel Dogan (68. Foulelfmeter), 0:3 Taylan Sirin (86.)
Alemannia Lendersdorf- SpVg Frechen
So., 17.05.2026, 15:15 Uhr Alemannia Lendersdorf – SpVg Frechen 20 II 3:2Alemannia Lendersdorf:
Philipp Kabil, Dustin Kaiser, Julio Pereira Oliveira (73. Ahmad Mannaee), Tim Greven, Tom Palm, Fabian Welter, Dennis Walter (68. Thomas Betzer), Philipp Welter, Phillip Varona, Jonathan Spicher (87. Emre Aydin), Jonas Varona (88. Luca Nußbaum) - Trainer: Christopher Kall - Co-Trainer: Carsten HeuserSpVg Frechen 20 II:
Ismail Deveci, Enes Özarici (83. Kevin Trösser), Peter Schwind, Seymen Demir, Jan Peterek, Vinicio Evora, Maximilian Jansen, Levin Kammerer, Bartu Gökcen, Emanuel Kotoku (87. Boil Tsvetkov) - Co-Trainer: Patrick Friesdorf-Weber - Co-Trainer: Mark PettenbergSchiedsrichter:
Moritz Weber (Duisburg ) - Zuschauer:
125Tore:
1:0 Phillip Varona (20.), 2:0 Tom Palm (61.), 3:0 Jonas Varona (85.), 3:1 Boil Tsvetkov (89.), 3:2 Boil Tsvetkov (90.+3)
SV Weiden - Türkischer SV Düren
So., 17.05.2026, 15:30 Uhr SV Weiden 1914/75 – SG Türkischer SV Düren 1:1SV Weiden 1914/75:
Pepe Bünning, Hanke Veit Lennerts (88. Erik Weber), Henry-Thoke Uchtmann (60. Alexander Jureschko), Daniel Mirlach, Patrick Odau, Niklas Boedts, Joel Karim Marenzi, Sebastian Kratz (70. Michael Böhm), Philipp Solf, Jannick Michalsky (81. Ryosuke Yano), Louis Strombach (68. Alexander Birk) - Co-Trainer: Thomas Eikel - Trainer: Adrian StudentSG Türkischer SV Düren:
Kaan Gökcesin, Daniel Bleja, Jaheim Altug, Ismail Ouro-Bodi (46. Redouan Aissa), Mahmut Temür (81. Tayfun Pektürk), Alexandru Engels, Adam Matuschyk, Koray Örgün, Yasin Isildak, Tugay Temel, Gaiton Barroso (75. Luca-Sebastian Kuschneruk) - Trainer: Yunus KocakSchiedsrichter:
Philipp Becker (Wietze) - Zuschauer:
75Tore:
1:0 Sebastian Kratz (2.), 1:1 Daniel Bleja (49.)
Rhenania Bessenich - Viktoria Birkesdorf
So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SV Rhenania Bessenich 1928 – Viktoria Birkesdorf 5:3
SV Rhenania Bessenich 1928: Eamonn Klein, Ümit Tünc (83. Georg Manuel Härtinger Castillo), Erjon Hoxhaj, Oliver Schäfer, Ziyad Abdellaoui, Kuss Kunzika, Athanasios Noutsos, Jehon Vatovci (71. Ziyad Abdellaoui), Emrah Fikaj, Arber Jashanica (78. Ozan Kesen), Manuel Macherey (57. Deniz-Can Isitmen) - Trainer: Can Celik
Viktoria Birkesdorf: Max Rogge, Niklas Greven (84. Tahrek Bako), Jonas Schneider, Benjamin Hempel, Ardit Hiseni, Redouan Toumi, Ibrahim Younis, Jakob Kutheus, Maurice Heinrichs, Julian Perse (57. Moritz Hoch), David Rank (57. Oualid Kasmi) - Trainer: Bernd Virnich
Schiedsrichter: Rosch Amin (Vaalserquartier) - Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Ibrahim Younis (12.), 1:1 Jehon Vatovci (19.), 2:1 Erjon Hoxhaj (21.), 3:1 Athanasios Noutsos (40. Foulelfmeter), 4:1 Oliver Schäfer (44.), 5:1 Ziyad Abdellaoui (81.), 5:2 Moritz Hoch (86.), 5:3 Tahrek Bako (89.)
Rot: Redouan Toumi (38./Viktoria Birkesdorf/Foulspiel, nicht Ball orientiert)
SV Lövenich -JSG Erft
So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 – JSG Erft 01 Euskirchen 3:2
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27: Andreas Köll, Sebastian Brandt (49. Steve Elias Akhter Khan), Cedrik Mathies, Dennis Gardawski, Felix Klein, Naoki Kanagawa, Edmond Qorrolli (82. Pascal Langen), Jan Lauterbach, Maurice Wieting (92. Maxim Pasulko), Stephan Heiler, Jeffrey Julian (79. Ebenezer Sarpong) - Trainer: Björn Effertz
JSG Erft 01 Euskirchen: Max Vornweg, Artur Schulz, Jan Walther, David Heller (79. Luke Duwe), Rafael Oliveira, Lucas Spilles, Nicolas Woywod, Gian Luca Francesco Cardinale, Max Eckert, Luke Bungart (65. Ben Schäfer), Leo Richerzhagen (76. Alexander Bellstädt) - Trainer: Christopher Kockerols - Co-Trainer: Thomas Fleck - Co-Trainer: Tsvetozar Doychinov
Schiedsrichter: Simon Panek (Monschau) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Luke Bungart (32.), 1:1 Maurice Wieting (39. Foulelfmeter), 1:2 Luke Bungart (63.), 2:2 Maurice Wieting (74.), 3:2 Jan Lauterbach (79.)