Elsdorf marschiert, TSV Düren patzt, Erftstadt-Abstieg besiegelt

Erfstadt-Lechenich steigt ab, Elsdorf bleibt im Rollen. – Foto: Yannick Weis

Der durchaus überraschende 3:1-Erfolg des VfL Sindorf beendete auch die letzten Hoffnungen des SC Germania Erftstadt-Lechenich auf einen Bezirksliga-Verbleib. Parallel verlor das Team von Interimscoach Karsten Kochems gegen den SC Elsdorf mit 0:3 und steht somit als erster sportlicher Absteiger fest. Ohnehin besteht anders als in den Vorjahren nicht mehr viel Spannung im Tabellenkeller. Auch für den SSV Rot-Weiß Ahrem verbleiben nach der 0:1-Pleite gegen den SC Kreuzau eher nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.

Im Aufstiegsrennen ist es indes so spannend wie eh und je. Der TSV Düren hat auch nach dem 1:1 gegen den SV Weiden weiter die Pole Position inne. Doch dahinter schart besonders der SC Elsdorf nach dem siebten Sieg aus den vergangenen acht Spielen mit den Hufen. Im Duell der Goalgetter behielt mit dem SV Lövenich das Team von Maurice Wieting (40 Tore) die Oberhand gegenüber Luke Bungart (28 Tore) und der JSG Erft, beide Torjäger trafen jeweils doppelt. Lövenich bleibt somit auch weiterhin auf Tuchfühlung mit Elsdorf und dem TSV Düren.