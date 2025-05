Elsdorf kauft Fliesteden den Schneid ab: "Wussten, was sie machen"

Besonders dank einer überzeugenden Vorstellung in der ersten Hälfte, hatte der SC Elsdorf letztlich die Oberhand gegen den Tabellenführer SC Fliesteden. Statt Polster auf Platz drei rutscht das Team von Matthias Scherz also wieder in der Tabelle ab.

Die Spielausrichtung wusste zunächst zu überraschen. Fliesteden – angereist als Tabellenführer – überließ 08 zunächst viel vom Ball und versuchte aus einer kompakten Defensive aus zu agieren. Als Offensivansätze dienten schnelle Gegenstöße mittels langen Bällen in die Spitze, auf den pfeilschnellen Torjäger Bilal Chanaa. Bei knallend heißen Sommertemperaturen versuchte sich Elsdorf den Gegner zurechtzulegen, doch wurde schnell kalt erwischt. Ein besagter lange Ball auf Chanaa ermöglichte ihm mit Tempo Richtung Tor zu ziehen und den Ball schließlich cool an Lennard Hövel zur Führung vorbeizulegen (14.).

Elsdorf legt eine Schippe drauf

Nach der darauffolgenden Trinkpause raufte sich Elsdorf komplett zusammen und riss das Ruder wieder komplett herum. Die Angriffe der Hausherren wurden nun zielgerichteter, Elsdorf stach durch Schnittstellenpässe immer wieder durch die gegnerischen Abwehrketten. Die Folge? Luca Gruttmann stellte zunächst gekonnt per Drehschuss die alte Führung wieder her (25.) und hielt wenig später am Ende einer feinen Kombination nur noch den Fuß rein und erhöhte zum 3:1 (29.). Kurz darauf gab es dann auch die Chance zur Vorentscheidung, doch Tönnis verpasste zunächst an der Grundlinie den Querpass auf den komplett freistehenden Gruttmann (30.) und scheiterte nach zuvor robuster Ballbehauptung an Keeper Roman Weber (33.).

Von Fliesteden kam indes nicht mehr sonderlich viel. Ein Abschluss an der Strafraumkante von Nico Drosner nach dem 1:2 war noch das höchste Gefühle, rauschte aber ungefähr einen Meter am Kasten vorbei (26.). Kurz vor Halbzeitpfiff versuchte sich Marcus Wilsdorf noch mit einem Warnschuss, der ebenfalls das Ziel verfehlte (41.).

Elsdorf schaltet einen Gang zurück

Nach dem Seitenwechsel verschoben sich die Kräfteverhältnisse wieder: Fliesteden wechselte zweifach und konnte besonders durch die frischen Impulse in der Zentrale von Aaron Herzog den Ball häufiger in den eigenen Reihen zirkulieren lassen.

Den ersten echten Abschluss verzeichnete Florian Seeger, dessen zu zentraler Versuch Hövel aber vor keine großen Probleme stellte (51.). Elsdorf fehlten in der Folge wohl auch die Körner, um die gleiche Dominanz wie in der ersten Hälfte auszuüben, weshalb die Vorstöße des SCF immer konkreter wurden.

Nach einer Hereingabe von der linken Seite gelangte David Pütz in eine exzellente Abschlusssituation, doch Hövel riss die Arme mit einem herausragenden Reflex noch nach oben und verhinderte den Einschlag (60.). Die Stimmung wurde unruhiger, ein Treffer auf beiden Seiten lag gewissermaßen in der Luft.

Doch schließlich brachte ein ruhender Ball noch einmal Feuer in die Partie. Ein direkter Freistoß von Herzog wurde noch entscheidend abgelenkt, sodass Hövel auf dem falschen Fuß erwischt wurde – nur noch 2:3 (75.). Fliesteden investierte in der Folge naturgemäß noch mehr, fand aber nicht die entscheidenden Lücken. Stattdessen sorgte der eingewechselte Leonard Hintzen mit einem mustergültigen Solo für die Vorentscheidung. Auf engstem Raum ließ er zwei Gegenspieler stehen und wurde schließlich im gegnerischen Sechzehner zu Boden gebracht. Den zweiten Strafstoß der Partie übernahm erneut Kühnapfel und zog dem Gegner dadurch mitunter den Stecker (84.).

Die Frustration der Gäste war nun klar anzusehen, Michael Uhlemann kassierte wegen Meckerns auch noch die Ampelkarte (87.). Der Treffer von Evangelos Skraparas zum Endstand (90.+3) ließ das Spielergebnis letztlich wohl einen Treffer zu hoch ausfallen (90.+3).

Tesch übt sich in Bescheidenheit

Nach dem Spiel gab sich SCF-Chefcoach Dustin Tesch hochzufrieden: "Wenn man am Ende Fliesteden zu Hause mit 5:2 schlägt, mit der Qualität des Gegners, muss man sehr happy sein", wobei der 33-Jährige besonders in der Anfangsphase lautstark immer wieder nachjustierte. "Das Trainerteam ist perfektionistisch veranlagt, deswegen auch das ein oder andere kritische Wort – trotz Führung. Wir haben uns vor dem Spiel was überlegt, es hat nicht richtig gepasst. Fliesteden hat es am Anfang ganz gut gemacht. Dann haben wir etwas korrigiert und danach hat es deutlich besser gepasst."