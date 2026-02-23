Elsdorf, Horrem, Hilal-Maroc patzen: Alle spielen für den TSV Düren

Das neue Jahr in der Bezirksliga-Gruppe 3 begann, wie das alte aufhörte. Der TSV Düren marschiert weiter einsam an der Tabellenspitze, der Vorsprung auf das weitere Feld ist nach dem 4:1-Sieg gegen den SC Germania Erftstadt-Lechenich sogar noch angewachsen. Der SC Elsdorf ging wie schon im Hinspiel gegen den SV Lövenich durch. Die JSG Erft kommt dem Klassenerhalt näher, brillierte mit einem 2:1-Erfolg gegen den Horremer SV. Hilal-Maroc Bergheim behält somit auch den zweiten Tabellenrang, gab beim torlosen Remis erstmals Punkte gegen den SSV Rot-Weiß Ahrem ab. Alemannia Lendersdorf festigt unterdessen den dritten Tabellenrang mit einem ungefährdeten 5:0-Sieg gegen den VfL Sindorf.
SC 08 Elsdorf – SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 1:2
SC 08 Elsdorf: Jonas Ruppert, Johannes Wenning, Hannes Jähn, Mohamed Redjeb, Marcus Weber (71. Mark Schiffer), Saif-Eddine Ayadi, Niklas Kühnapfel, Moritz Perschmann (61. Elias Römers), Taylan Sirin (80. Timur Arizoy), Luca Gruttmann (61. Evangelos Skraparas), Mohamed Dahas (84. Daniel Dogan) - Trainer: Dustin Tesch
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27: Denis Durukanli, Dennis Gardawski (68. Cedrik Mathies), Felix Klein, Franck Ananou (71. Steve Elias Akhter Khan), Naoki Kanagawa, David Strack, Jan Lauterbach (90. Oliver Brandt), Muharrem Cicek (76. Pascal Langen), Jeffrey Julian, Ebenezer Sarpong (60. Adam Wolski), Stephan Heiler - Trainer: Björn Effertz
Schiedsrichter: Jörg Piana (Kall) - Zuschauer: 72
Tore: 0:1 Jeffrey Julian (45.+1), 1:1 Saif-Eddine Ayadi (49.), 1:2 Ebenezer Sarpong (60.)
Besondere Vorkommnisse: Ebenezer Sarpong (SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Jonas Ruppert (55.).
VfL Sindorf – Alemannia Lendersdorf 0:5
VfL Sindorf: Sandrio Singh, Niclas Braun, Marius Zilger, Mikail Bayindir, Marius Kunze, Anil Yavuz (86. Dario Quattrocchi), Arne Schmitz, Taylan Cakmak (61. Jerome Augusto), Yigitcan Cinar (81. Selim Kasapoglu), Cebrail Bayindir, Sam Wilberz - Trainer: Arif Cinar
Alemannia Lendersdorf: Luca Krischer, Dustin Kaiser, Luca Brammertz, Julio Pereira Oliveira (67. Fabian Welter), Tim Greven, Tom Palm, Dennis Walter (80. Ahmad Mannaee), Philipp Welter (84. Jonathan Spicher), Phillip Varona-Gracia, Luca Nußbaum (72. Thomas Betzer), Jonas Varona (80. Fabian Lotz) - Trainer: Christopher Kall - Co-Trainer: Carsten Heuser
Schiedsrichter: Simon Panek (Monschau) - Zuschauer: 115
Tore: 0:1 Jonas Varona (19. Foulelfmeter), 0:2 Tom Palm (39.), 0:3 Jonas Varona (57.), 0:4 Dennis Walter (74.), 0:5 Thomas Betzer (90.+3)
SC Kreuzau – SpVg Frechen 20 II 2:2
SC Kreuzau: Steffen Wirtz, Jannik Laufenberg, Marvin Leisten, Florian Post, Jannis Becker, Florian Uerlichs (34. Emre Atlay), Andreas Fuchs, Dominik Dick, Mario Fuchs, Seydouba Sylla, Mamadou Dian Barry (77. Marcel Zimmer) - Trainer: Olaf Ramm
SpVg Frechen 20 II: Tobias Zillken, Ismail Deveci, Enes Özarici (78. Boil Tsvetkov), Nils Bruckner, Kilian Ziora (60. Vinicio Evora), Seymen Demir, Justus Marquardt (68. Ali Koc), Kevin Trösser, Jan Peterek, Joel Plambeck, Bartu Gökcen (77. Peter Schwind) - Trainer: Oliver Klein
Zuschauer: 35
Tore: 1:0 Mario Fuchs (29.), 2:0 Emre Atlay (50.), 2:1 Seymen Demir (52.), 2:2 Joel Plambeck (76.)
SG Türkischer SV Düren – SC Germania Erftstadt-Lechenich 4:1
SG Türkischer SV Düren: Kaan Gökcesin, Daniel Bleja, Jawad Karnib, Mahmut Temür (72. Emin Eren), Alexandru Engels (35. Yasin Taha Kalyoncuoglu), Tayfun Pektürk (88. Moussa Karnib), Semih Celik, Adam Matuschyk, Luca-Sebastian Kuschneruk, Joel Saengersdorf (50. Yasin Isildak), Tugay Temel - Trainer: Yunus Kocak
SC Germania Erftstadt-Lechenich: Dominik Zimmer, Leon Follmann, Bastian Rick, Emil Bey, Timofej Slinkov, Noah Becker (43. Mauritz Fuhrmann), Jan-Ole Koschinat, Fabian Bentata, Amin Alsabagh, Kevin Kochems, Ousama Sollami Koubia - Trainer: Karsten Kochems
Schiedsrichter: Dirk Wiegand (Erkelenz) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Adam Matuschyk (45.), 2:0 Mahmut Temür (54.), 3:0 Tugay Temel (63.), 3:1 Jan-Ole Koschinat (81.), 4:1 Tugay Temel (82.)
TuS Langerwehe – Viktoria Birkesdorf 4:2
TuS Langerwehe: Tobias Werres, Kaan Ediz Kertüs, Marvin Krischer, Nico Frank (69. Dominic Teichert), Marc Barilov, Max Blinne (91. Nevio Landers), Justin Krischer, Stephan Salger, Justin Müller (79. Julian Eversheim), Luca Michalke (75. Almin Bečirević), Hussein Makki (81. Niklas Hülscher) - Trainer: Tim Krumpen
Viktoria Birkesdorf: Max Rogge, Florian Wirtz (78. Ardit Hiseni), Benjamin Hempel, Tahrek Bako (56. Oualid Kasmi), Lucas Kirschbaum, Stamatis Chouliaras, Ibrahim Younis (78. Redouan Toumi), Jakob Kutheus, Nikolaos Chouliaras, Julian Perse, David Rank - Trainer: Bernd Virnich
Schiedsrichter: Philipp Maurice Kleber (Kerpen)
Tore: 1:0 Luca Michalke (45.), 2:0 Hussein Makki (51.), 3:0 Max Blinne (62.), 4:0 Almin Bečirević (86.), 4:1 Nikolaos Chouliaras (90.+3 Foulelfmeter), 4:2 Nikolaos Chouliaras (90.+5)
Gelb-Rot: Justin Krischer (90./TuS Langerwehe/Ball wegschießen.)
Gelb-Rot: Tobias Werres (91./TuS Langerwehe/Nach Abpfiff, nach wahrer Äußerung über die bescheidene Leistung des Schiedsrichters.)
JSG Erft 01 Euskirchen – Horremer SV 1919 2:1
JSG Erft 01 Euskirchen: Max Vornweg, Artur Schulz, Jan Walther, Sandro Odekerken, Rafael Oliveira, Lucas Spilles (61. Luc-Seal Roggendorf), Nicolas Woywod, Gian Luca Francesco Cardinale (81. Ben Schäfer), Max Eckert, Luke Bungart, Ben Bungart (61. Tim Krämer) - Trainer: Christopher Kockerols
Horremer SV 1919: Marvin Merkens, Jan Schulz, Yannis Zechmeister, Mathias Luca Fasoli (81. Daniel Mayola), Noah Retterath, Stefan Weitz, Leon Soszynski, Raschid Zaalouki (66. Dominic Moll), Lukas Nottbeck, Florian Welter, Alexander Holl (66. Mats Flock) - Trainer: Oliver Lehrbach
Schiedsrichter: Leo Iwanetzki - Zuschauer: 56
Tore: 0:1 Florian Welter (12.), 1:1 Luke Bungart (23.), 2:1 Luke Bungart (79.)
Hilal-Maroc Bergheim – SSV Rot-Weiß Ahrem 0:0
Hilal-Maroc Bergheim: Ermal Islami, Ismail Ouro-Bodi, Mohamed Allaoui, Redouan Aissa, Jaheim Altug (46. Koray Örgün), Akoete Henritse Eninful, Gaiton Barroso, Abdelkader Boubker, Friedrich Stolz (46. Ilias Latiris), Luca Noll (87. Jaouad Chikri), Sherif Krasniqi - Trainer: Josef Pfeiffer
SSV Rot-Weiß Ahrem: Matthias Descik, Louis Jeromin, Fabian Klünter, Lukas Kothen, Lukas Kuss, Jérôme Wenzel (69. Niklas Thiel), Nico Schmitz (89. Moriz Vesen), Marcello Ricciardi, André Voigt, Lukene Jonas Simao Hellenthal (78. Luca Heine), Henry Kunz (84. Nico Steffens) - Trainer: Markus Hilmer
Schiedsrichter: Simeon Filipov (Eschweiler ) - Zuschauer: 112
Tore: keine Tore
SV Rhenania Bessenich 1928 – SV Weiden 1914/75 0:2
SV Rhenania Bessenich 1928: Eamonn Klein, Siegfried Kunst, Ozan Kesen (46. Emrah Fikaj), Ümit Tünc, Niklas Miszkiewicz, Ziyad Abdellaoui, Athanasios Noutsos, Valentin Ivanov, Jehon Vatovci (67. Georg Manuel Härtinger Castillo), Arber Jashanica (78. Covenant Smart), Deniz-Can Isitmen - Trainer: Stefan Storb - Trainer: Can Celik
SV Weiden 1914/75: Pepe Bünning, Enno Buermeyer (60. Jannick Michalsky), Hanke Veit Lennerts (46. Daniel Wozniak), Daniel Mirlach, Patrick Odau, Niklas Boedts, Daniel Boerop (70. Philipp Solf), Joel Karim Marenzi (80. Louis Strombach), Sebastian Kratz, Jeongwoo Choi, Tim Pfeiffer (70. Alexander Birk) - Co-Trainer: Thomas Eikel - Trainer: Adrian Student
Schiedsrichter: Domenik Ungermann - Zuschauer: 67
Tore: 0:1 Daniel Mirlach (45.), 0:2 Sebastian Kratz (65.)
17. Spieltag
01.03.26 SpVg Frechen 20 II - SC Germania Erftstadt-Lechenich
01.03.26 SG Türkischer SV Düren - TuS Langerwehe
01.03.26 Viktoria Birkesdorf - JSG Erft 01 Euskirchen
01.03.26 Alemannia Lendersdorf - SC Kreuzau
01.03.26 Horremer SV 1919 - Hilal-Maroc Bergheim
01.03.26 SV Weiden 1914/75 - VfL Sindorf
01.03.26 SSV Rot-Weiß Ahrem - SC 08 Elsdorf
01.03.26 SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 - SV Rhenania Bessenich 1928