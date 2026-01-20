Elsamed Ramaj löst bei den Löwen auf

Der 29-jährige Ramaj habe ein sehr attraktives Angebot aus der Regionalliga West erhalten, weshalb er auf den Verein zugegangen ist. „Für uns ist es selbstverständlich, ihm keine Steine in den Weg legen zu wollen: In intensiven Gesprächen haben wir eine für beide Seiten optimale Lösung gefunden und uns darauf verständigt, den gemeinsamen Weg zu beenden. Ich bedanke mich bei Elsamed für die gute Zusammenarbeit“, kommentiert René Klingbeil die Vertragsauflösung.

Der KSV Hessen Kassel wünscht Elsamed Ramaj alles Gute für seinen sportlichen und privaten Weg.