Elpermann muss vorerst pausieren

Die Verletztenliste beim SC Spelle-Venhaus ist länger geworden: Abwehrspieler Jan-Hubert Elpermann droht wegen Knöchelbeschwerden eine vier- bis sechswöchige Pause. Damit könnte der 32-Jährige alle Spiele in diesem Jahr verpassen und womöglich erst nach der Winterpause wieder zur Verfügung stehen.

„Ganz genau kann man es nicht sagen“, erklärt Trainer Henry Hupe. „Dementsprechend müssen wir da abwarten. Aber Hubi wird uns auf jeden Fall leider die nächsten Tage nicht zur Verfügung stehen.“

Elpermann hatte sich beim Test gegen Lohne am Knöchel verletzt. Gegen Lüneburg, Delmenhorst und Bersenbrück kam er noch zum Einsatz, pausierte in Meppen und Verden und musste dann in der Schlussphase der Partie gegen Germania Egestorf/Langreder nach längerer Behandlung ausgewechselt werden.