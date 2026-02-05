Elpermann-Comeback beim Speller 2:2 Test beim SV Burgsteinfurt von red · Heute, 09:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Uli Mentrup

Oberligist SC Spelle-Venhaus spielte am Mittwochabend im Test beim westfälischen Landesligisten SV Burgsteinfurt 2:2 (2:1). Die Emsländer führten zweimal.

Die Speller waren zufrieden, dass sie endlich ihr zweites Testspiel der Wintervorbereitung austragen konnten. Auf dem Kunstrasenplatz in Steinfurt lag kein Schnee mehr. Dass die Spieler einige Male wegrutschten, deutete an, dass die Bodenverhältnisse nicht ideal waren. „Wir sind froh, dass wir spielen können“, meinte Spelles Sportlicher Leiter Tobias Harink. Trainer Henry Hupe änderte die Startformation im Vergleich zum Test in Neuenkirchen auf drei Positionen. Für den erkrankten Max Meier lief Jost Krone von Beginn an auf der linken Seite der Abwehrkette auf. Für Markus Egbers aus der U23 spielte Tom Winnemöller im Sturm mit Jip Kemna, der sich häufig etwas zurückfallen ließ. Für den leicht angeschlagenen Torwart Mattis Niemann stand U23-Keeper Hannes Jungehüser zwischen den Pfosten. Harink bescheinigte Jungehüser eine ordentliche Vorstellung: „Er hat seine Sache gut gemacht.“

Zur Pause führten die Speller 2:1. Steffen Wranik brachte die Schwarz-Weißen nach knapp zehn Minuten in Führung. Die Vorarbeit leistete Kapitän Janik Jesgarzewski. Der Torschütze traf später aus acht Metern noch den Pfosten. Doch nach einem Stellungsfehler in der Defensive kassierte der Gast den Ausgleich durch Volkan Haziri. Jost Krone sorgte nach einer Ecke von Jan-Luca Ahillen für das 2:1. Beide Mannschaften verbuchten noch einige Halbchancen. Klare Möglichkeiten waren vor der Pause Mangelware. Nach der Pause wechselte Hupe bis auf Niemann alle anderen Spieler ein: neben Nils Bußmann und Niklas Oswald noch die beiden A-Junioren Philipp Moß und Ben Nähring sowie Jan-Hubert Elpermann. Der Abwehrrecke kam zum ersten Einsatz nach rund dreieinhalb Monaten Pause. Er überstand die Partie ohne Probleme und gefiel mit guter Abwehrleistung.