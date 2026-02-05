Elpermann-Comeback beim Speller 2:2

Oberligist SC Spelle-Venhaus spielte am Mittwochabend im Test beim westfälischen Landesligisten SV Burgsteinfurt 2:2 (2:1). Die Emsländer führten zweimal.
Die Speller waren zufrieden, dass sie endlich ihr zweites Testspiel der Wintervorbereitung austragen konnten. Auf dem Kunstrasenplatz in Steinfurt lag kein Schnee mehr. Dass die Spieler einige Male wegrutschten, deutete an, dass die Bodenverhältnisse nicht ideal waren. „Wir sind froh, dass wir spielen können“, meinte Spelles Sportlicher Leiter Tobias Harink.
Trainer Henry Hupe änderte die Startformation im Vergleich zum Test in Neuenkirchen auf drei Positionen. Für den erkrankten Max Meier lief Jost Krone von Beginn an auf der linken Seite der Abwehrkette auf. Für Markus Egbers aus der U23 spielte Tom Winnemöller im Sturm mit Jip Kemna, der sich häufig etwas zurückfallen ließ. Für den leicht angeschlagenen Torwart Mattis Niemann stand U23-Keeper Hannes Jungehüser zwischen den Pfosten. Harink bescheinigte Jungehüser eine ordentliche Vorstellung: „Er hat seine Sache gut gemacht.“
Zur Pause führten die Speller 2:1. Steffen Wranik brachte die Schwarz-Weißen nach knapp zehn Minuten in Führung. Die Vorarbeit leistete Kapitän Janik Jesgarzewski. Der Torschütze traf später aus acht Metern noch den Pfosten. Doch nach einem Stellungsfehler in der Defensive kassierte der Gast den Ausgleich durch Volkan Haziri. Jost Krone sorgte nach einer Ecke von Jan-Luca Ahillen für das 2:1. Beide Mannschaften verbuchten noch einige Halbchancen. Klare Möglichkeiten waren vor der Pause Mangelware.
Nach der Pause wechselte Hupe bis auf Niemann alle anderen Spieler ein: neben Nils Bußmann und Niklas Oswald noch die beiden A-Junioren Philipp Moß und Ben Nähring sowie Jan-Hubert Elpermann. Der Abwehrrecke kam zum ersten Einsatz nach rund dreieinhalb Monaten Pause. Er überstand die Partie ohne Probleme und gefiel mit guter Abwehrleistung.
Der Gastgeber kam eine Viertelstunde vor dem Abpfiff noch zum Ausgleich. Nach einem Pass in die Tiefe traf Umut Berke unbedrängt aus etwa sieben Metern. Der SCSV verfügte noch über zwei gute Möglichkeiten. Aber es blieb beim leistungsgerechten 2:2.
Samstag gegen Ahaus
„Man hat gespürt, dass in den vergangenen zwei Wochen im technischen Bereich nicht so viel gemacht werden konnte“, erklärte Harink. Aber bis zum Rückrundenstart am 21. Februar in Rehden bleibe noch etwas Zeit. Am Samstag ist bereits der nächste Test geplant. Dann erwarten die Schwarz-Weißen um 14 Uhr den Westfalenligisten Eintracht Ahaus im Getränke Hoffmann Stadion.
SV Burgsteinfurt - SC Spelle-Venhaus 2:2 (1:2)
SV Burgsteinfurt (Start-Elf): Shegaj - Bode, Ruhkamp, Asadollahi, Faria da Silva, Berke, Höffer, Haziri, Velican, Exner, Sergen Yüksekdag.- Trainer: Christoph Klein-Reesink.
SC Spelle-Venhaus: Jungehüser - Jan Popov, Tersteeg (60. Elpermann), Jesgarzewski, Krone - Golkowski (60. Moß), Ahillen - Lenz (46. Bußmann), Wranik (46. Oswald) - Winnemöller (60. Nähring), Kemna.- Trainer: Henry Hupe.
Auf der Bank: Niemann.
Tore: 0:1 Steffen Wranik (8.), 1:1 Volkan Haziri (17.), 1:2 Jost Krone (31.), 2:2 Umut Berke (75.).
Schiedsrichter: Philippe Najda (FC Eintracht Rheine).