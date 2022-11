Ellscheids Trainer: „Situation fast hoffnungslos“ Fußball-Rheinlandliga: Schlusslicht ist in Ehrang auf Schadensbegrenzung aus – Morbach gastiert beim Topteam Cosmos Koblenz.

FC Hochwald-Zerf - SG Malberg (Samstag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz Zerf)

Ausgangslage: Beide Mannschaften waren während der Woche im Rheinlandpokal im Einsatz, Malberg sogar über 120 Minuten, ehe das knappe 0:1 gegen den Oberligisten TuS Koblenz feststand. Hier verpassten die Westerwälder eine Überraschung, die ihnen am Samstag zuvor beim glatten 3:0 gegen das Topteam VfB Wissen noch gelungen war. Der Spitzenreiter aus Zerf baut auf seine stabile Defensive (erst sieben Gegentreffer in 13 Partien) und auf (mehr) Durchschlagskraft im Spiel nach vorne. Hochwald-Trainer Fabian Mohsmann erwartet eine von seinem Kollegen Volker Heun „sehr gut eingestellte Mannschaft, die diszipliniert gegen den Ball arbeitet“.

Personal: Benedikt Schettgen fehlt nach seiner Roten Karte, die er am Mittwoch beim 0:3 in Bitburg gesehen hat (siehe dazu auch den Artikel auf Seite 18). Yannik Stein, der aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, und René Mohsmann (fehlte zuletzt aus privaten Gründen) sind wieder an Bord. Ansonsten werden sich einige Fragezeichen hinter einer ganzen Reihe von angeschlagenen Zerfern wohl erst am Spieltag auflösen.

SG Hoher Westerwald Niederroßbach - FSV Salmrohr (Samstag, 17 Uhr, Kunstrasenplatz Niederroßbach)

Ausgangslage: Nach zuvor meist erfolgreichen Spielen musste der FSV im Heimspiel gegen Ehrang eine 0:3-Niederlage hinnehmen. Beim Aufsteiger möchten die Salmtaler nun schnell zurück in die Spur finden. „Die Spiele vorher haben wir uns ein bisschen durchgewurschtelt und gegen Ehrang die Quittung bekommen. In Niederroßbach müssen wir wieder mehr investieren und uns auf unsere fußballerischen Qualitäten besinnen. Wenn man zwei Stunden mit dem Bus fährt, dann darf man nicht verlieren, sonst wird die Rückfahrt unschön“, meint Frank Meeth, Trainer der Salmrohrer, mit einem Augenzwinkern. Mit 24 Punkten aus 13 Spielen steht der FSV jedoch schon jetzt deutlich besser da, als von vielen erwartet. Druck verspürt Meeth also nicht – auch, wenn man gegen den Tabellen-14. als klarer Favorit in die Partie geht.

Personal: Leon Schmid und Lucas Lautwein kehren nach krankheitsbedingter Pause zurück. Neben den Langzeitverletzten wird auch Raphael Klotz (Elle und Speiche gebrochen) lange fehlen.

TSV Emmelshausen – FSV Trier-Tarforst (Samstag, 17.30 Uhr, Kunstrasen Emmelshausen)

Ausgangslage: Die Rollen vor dem Spiel im Vorderhunsrück sind klar verteilt. Ins Duell beim Oberliga-Absteiger gehen die Tarforster als klarer Favorit. Nicht nur wegen der Tabellenkonstellation, sondern auch aufgrund der zuletzt starken Auftritte, wäre alles andere als ein Sieg der Trierer eine große Überraschung. „Für einen ambitionierten Rheinlandligisten sind bislang vier Punkte auswärts einfach zu wenig, weshalb wir in Emmelshausen auch gewinnen wollen. Trotz des Erfolgserlebnisses von Emmelshausen (3:1 bei der SG Ellscheid, d. Red.) vorige Woche wissen wir, dass wir klarer Favorit sind“, sagt Tarforst-Coach Holger Lemke.

Personal: Mit Noah Schuch (Haarriss im Fuß) und Benjamin Arnold (Fußverletzung) sind zwei Spieler wieder im Training, die aber in Emmelshausen wohl noch nicht zum Kader gehören.

SG Eintracht Mendig-Bell - SG Schneifel-Stadtkyll (Samstag, 17.30 Uhr, Kunstrasen Mendig)

Ausgangslage: Nach dem überraschenden Rücktritt von Trainer Salvatore Nizza vor wenigen Tagen musste Mendig-Bell am Mittwoch im Nachholspiel gegen Cosmos Koblenz eine 0:4-Niederlage hinnehmen. Damit warten die im unteren Tabellenmittelfeld feststeckenden Osteifeler seit vier Spielen auf einen Sieg, während die Schneifeler einen Platz (Tabellenzwölfter) und sechs Punkte besser positioniert sind. Schneifel-Spielertrainer Stephan Simon erinnert an die niederschmetternde 2:6-Pleite von vor acht Monaten und ergänzt: „Das Spiel gegen den Tabellenführer Zerf (0:1, d. Red.) hat uns gezeigt, dass wir mithalten und auf Augenhöhe agieren können. Nun treffen wir auf ein Team, das zuletzt kuriose Ergebnisse erzielt hat. Wir wollen einen Schritt nach oben machen.“

Personal: Jan Merkes (Muskelfaserriss), Samuel Szillat (Bandscheibenvorfall) und Simon Reetz (muskuläre Probleme) fallen weiterhin aus, während der Einsatz von Jan Pidde (Knochenmarksödem im Knie) fraglich ist. Michael Schüler und Maximilian Lenerz kehren in den Kader zurück.