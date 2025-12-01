Ellscheid gewinnt nach wilder Aufholjagd

Der Hartplatz wurde von der Ortsgemeinde Pellingen im Vorfeld gesperrt und die Partie folglich abgesagt. Da auch die Rasenplätze in Schöndorf und Franzenheim von den kommunalen Behörden gesperrt worden waren, wurde die Partie komplett abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, soll aber erst im neuen Jahr vereinbart werden.

Die Partie auf der Rascheider Heide wurde kurzfristig abgesagt. Obwohl beide Mannschaften vor Spielbeginn ihre Bereitschaft signalisiert hatten, die Partie zu bestreiten, erfolgte durch den angesetzten Schiedsrichter Jonas Frieden von der SpVgg Weiler-Gevenich die Absage. Für den Referee war der Platz nicht bespielbar. Ein Nachholtermin ist für Mittwoch, 8. April, 19.30 Uhr in Rascheid angesetzt.

SG Ruwertal/Gutweiler – SV Schleid 4:1 (1:0)

Die SG Ruwertal/Gutweiler feierte gegen den SV Schleid den dritten Sieg im vierten Spiel und darf sich nach dem 4:1-Erfolg ein Stück weit nach oben orientieren. Nachdem Lukas Hofmann bereits in der Anfangsphase zweimal aussichtsreich an SVS-Keeper Dominic Grün gescheitert war, erlöste Karsten Willems mit dem 1:0 die Zuschauer in Waldrach in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der Routinier hatte einen Eckball von Fabian Eiden aus etwa vier Metern ins Eck geschoben – 1:0 (45.+4). Gegen die tief stehenden Eifeler legte Ruwertal zu Beginn der zweiten Halbzeit nochmals eine Schippe drauf und operierte mit mehr Zielstrebigkeit. Nach einer Umschaltaktion zeichnete Fynn Martin, als den Ball am Torwart mit jeder Menge Übersicht vorbei legte, für das 2:0 verantwortlich (50.). Die Vorentscheidung reifte, als nur zwölf Minuten später Hofmann nach einer tollen Kombination über Steve Kirchen aus dem Rückraum den dritten Treffer beisteuerte (62.).

Schleid wachte spät auf, kam durch Tim Hartmann eine Viertelstunde vor Schluss zum Ehrentreffer (76.). Die Eifeler drängten in dieser Phase auf den Anschlusstreffer, doch nach hohem Ballgewinn und anschließender Umschaltaktion von Ruben Herres legte Kirchen im Vier-gegen-drei den Deckel mit dem 4:1 endgültig drauf (80.). Ruwertals Coach Bastian Jung zeigte sich zufrieden. „Die erste Halbzeit war trotz unseres optischen Übergewichts und gefühlt 70 Prozent Ballbesitz relativ ausgeglichen. Das Tor von Karsten Willems war der Dosenöffner für eine starke zweite Halbzeit, in der wir bis auf das Gegentor nichts mehr zugelassen und zielstrebig nach vorn agiert haben. Wir haben ein sehr ordentliches Spiel absolviert, die Serie hält. Mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen können wir mehr als zufrieden sein.“ Für Schleids Trainer Taner Weins war es „aufgrund der zweiten Halbzeit, in der wir gar nicht mehr auf dem Platz und nicht mehr griffig waren, eine verdiente Niederlage. Der Doppelschlag kurz vor und kurz nach der Pause hat uns das Genick gebrochen. Nachdem wir den Start zur zweiten Halbzeit komplett verpennt haben, kamen wir mit dem Tor von Tim noch mal zurück, waren da auch am Drücker, doch im letzten Drittel agierten wir zu ungenau.“ Veron Pandozzi musste wegen Brust- und Rückenschmerzen ohne Gegnereinwirkung ins Krankenhaus gebracht werden.

TuS Mosella Schweich – SG Wiesbaum 2:0 (1:0)

Mit dem gleichen Ergebnis, mit dem sich die Schweicher Mosella im Hinspiel eine kalte Dusche abgeholt hatte, revanchierte sich der TuS im Rückspiel gegen den starken Aufsteiger aus der Vulkaneifel. Schweich begann druckvoll, im Anschluss daran schwamm sich Wiesbaum zunehmend frei und kam zu zwei, drei guten Möglichkeiten durch Jannek Hennes und Timon Mathar.

Als Schweich über Stephan Schleimer durch Nico Schäfer, der aus 16 Metern ins Eck traf, in der 35. Minute in Front gezogen war, warf der Bann gebrochen. Wiesbaum arbeitete diszipliniert gegen den Ball und ließ nicht viele hochkarätige Chancen der Hausherren zu. Doch nachdem Mathar nach einem Defensivzweikampf auf der Außenbahn zu spät kam und in der 74. Minute Gelb-Rot sah, nutzte Schweich die numerische Überlegenheit zum entscheidenden zweiten Treffer. Nach einem Doppelpass mit Stephan Schleimer erzielte Schäfer mit einem herrlichen Schuss aus halblinker Position in den Winkel das 2:0 (82.).

„Es war hintenraus ein absolut verdienter Sieg für uns in einem erwartet schwierigen Spiel gegen einen guten und defensiv kompakt stehenden Gegner, gegen den wir aufgrund derer schnellen Umschaltmomente stets auf der Hut sein mussten. Nachdem wir das frühe Führungstor verpasst hatten, kam Wiesbaum besser rein und hatte auch ein paar gute Chancen. So waren wir froh, noch vor der Halbzeit das 1:0 erzielt zu haben. Nach dem Platzverweis gegen Wiesbaum und dem 2:0 war die Partie entschieden. Wir hätten hinten raus auch noch das dritte Tor machen können, doch das Ergebnis ist auch so vom Spielverlauf korrekt“, frohlockte Mosella-Coach Thomas Schleimer.

„Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht und gekämpft wie die Löwen. Als wir einmal nicht konsequent verteidigt haben, sind wir unglücklich in Rückstand geraten. Wir hatten auch danach noch zwei, drei gute Möglichkeiten zum 1:1, hatten aber heute kein Spielglück. Nach der Gelb-Roten Karte war es natürlich ganz schwer, in Schweich nochmal zurückzukommen. Doch wir können der Mannschaft absolut keinen Vorwurf machen, sie haben alles reingehauen, was ging“, konstatierte Wiesbaums Spielertrainer Marco Michels.

SV Niederemmel – SG Saartal Irsch 0:1 (0:1)

Das Goldene Tor von Dominik Lorth aus der 38. Minute reichte der SG Saartal Irsch zum knappen, aus Sicht von Sportchef Philip Kramp nicht unverdienten Sieg in Piesport. Der Angreifer veredelte eine schöne Vorarbeit von Lukas Kramp mit einem fulminanten 20-Meterschuss in den Winkel zum entscheidenden 0:1. Die Saartal-SG agierte zielstrebig und war auf ein frühes Führungstor aus. Verheißungsvolle Gelegenheiten blieben aber auf beiden Seiten aus, bis Lorth zum alles entscheidenden 1:0 traf.

Niederemmel kam mit immens viel Druck aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich, doch die Elf von Peter Schuh hielt diesem stand und hätte die dünne Führung sogar ausbauen können. Doch nach Foul an Kramp schoss Lennard Wagner den Strafstoß in der 68. Minute über das Tor von Dennis Korn im SV-Gehäuse. In den letzten zehn Minuten war es ein Spiel auf in Tor: Benedikt Vogedes hatte mit einem Kopfball aus Nahdistanz nach einem Freistoß ebenso das 1:1 auf dem Schlappen, wie Jacob Grüner, der mit einem kernigen Volleyschuss nur den Innenpfosten traf.

Saartals Sportlicher Leiter Philip Kramp sprach von einem „verdienten Sieg. Denn wir haben die komplette erste und zu Beginn der zweiten Halbzeit dominiert. Nach dem verschossenen Elfer sahen wir uns in die Defensive gedrängt, doch wir haben dann nicht mehr so viel Zwingendes zugelassen. Es waren wichtige drei Punkte, um den sechsten Tabellenplatz zu festigen.“ Niederemmels Trainer Sascha Kohr meinte, dass „es ein typisches Unentschieden-Spiel war und wir hätten Minimum einen Punkt verdient gehabt. Es war ein eher unverdienter Sieg der Irscher. Beide Torhüter waren heute fast beschäftigungslos.“

SG Ellscheid – SV Lüxem 5:2 (2:2)

Eine irre Aufholjagd legte die SG Ellscheid im Spiel gegen die couragiert auftretenden Lüxemer hin. Nach frühen Treffern von Nils Schermann (7.) und Niklas Ehlen (30.) mussten die Vulkaneifeler zweimal einem Rückstand nachlaufen, ehe es zur Pause nach Toren von Tom Hoff zum 1:1 (8.) und Markus Boos (41.) mit einem 2:2 in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel drehte Ellscheid mächtig auf, markierte durch den nie zu bremsenden Boos Sekunden nach Wiederanpfiff das 3:2 (46.), ehe Anton Minninger (77.) mit dem 4:2 die Vorentscheidung erzwang. Mit dem letzten Angriff, als Lüxem alles nach vorn warf, um noch den Anschluss zu markieren, legte Benedikt Kaufmann mit dem 5:2 den Deckel drauf (90.+3).

Bezirksliga Mitte

HSV Neuwied – TuS Ahbach 6:3 (5:0)

Der TuS Ahbach kam in einem turbulenten und torreichen Spiel in Neuwied mit 3:6 unter die Räder, nach dem es bereits zur Halbzeit 0:5 gestanden hatte aus Ahbacher Sicht. Yannik Finkenbusch (12.), Giovanni Landi (16., 21.) per Doppelpack, Sascha Kaiser (33.) und erneut Finkenbusch (45.+3) hatten den HSV klar in Führung geschossen.

Fabrice Arendt (79.) machte das halbe Dutzend voll für die Rheinkicker, ehe Ahbach noch drei Treffer markierte und Ergebniskosmetik betrieb. Manuel Hermes (84.) und ein Doppelpack von Marcel Meyer (89., 90.) ließen die Niederlage der Vulkaneifeler in erträglichem Rahmen ausfallen.

„Wir hatten in der ersten Halbzeit nie richtig Zugriff auf Ball und Gegner. Das war desolat. Mit der Hereinnahme von Nico Clausen, Daniel Clausen, Nico Mauren und Manu Hermes haben wir immerhin noch ein halbwegs akzeptables Resultat erzielt“, haderte Ahbachs Coach Roger Stoffels mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit .