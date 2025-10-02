Ellscheid ärgert Bitburg, verliert aber noch klar Rheinlandpokal, dritte Runde: Bezirksligist schnuppert an der Überraschung. Der Favorit legt im zweiten Durchgang jedoch zu und gewinnt mit 6:2. VIDEOINTERVIEWS

Als erstes von 16 Teams hat der FC Bitburg das Ticket fürs Achtelfinale im Rheinlandpokal gelöst. Über mehr als eine Stunde tat sich die Elf von Trainer Fabian Ewertz gegen den beherzt auftretenden Bezirksligisten SG Ellscheid schwer, setzte sich am Ende auf dem Kunstrasenplatz in Gillenfeld jedoch noch deutlich mit 6:2 durch. Herausragender Akteur aufseiten des klassenhöheren Rheinlandligisten war Joshua Bierbrauer, der vier Treffer erzielte. Das schönste Tor des Mittwochabends markierte allerdings ein anderer Spieler.

Auch Benedikt Häb durfte sich noch in die Torschützenliste eintragen. Dem Offensivspieler, der nach seinem Wechsel vor gut einem Jahr noch nicht richtig durchgestartet ist, gelang zunächst ein Traumtor: einen 18-Meter-Freistoß versenkte er unhaltbar im Winkel der Alfbachtaler (82.). Kurz darauf profitierte er von einem Abspielfehler des ansonsten guten Anton Minninger und setzte mit dem 6:2 den Schlusspunkt (84.).

Zwischenzeitlich erinnerte einiges sogar an die Glanzzeiten der Saison 2022/23, als die Bitburger souverän durch die Rheinlandliga marschierten und den Oberliga-Aufstieg schafften: Simon Floß flankte von außen, sein kongenialer Offensivpartner Bierbrauer köpfte zum 2:4 ein (68.).

Die Torflut in der zweiten Hälfte täuschte allerdings über den Spielverlauf hinweg. Auch Bierbrauer gab zu: „Zur Pause lagen wir noch verdient mit 1:2 hinten und wussten, dass wir vieles besser machen müssen. Auch danach lief längst nicht alles rund. Aber ein paar schöne Spielzüge waren dabei, die uns zu einem sicher etwas zu hohen Sieg verholfen haben.“

Mit der aggressiven Spielweise der Hausherren, die immer wieder schnörkellos nach vorne spielten, kam Bitburg zunächst gar nicht zurecht. Nach einer Viertelstunde ging Ellscheid vor 201 zahlenden Zuschauern verdient in Führung: Keeper Nico Lautwein parierte zwar noch stark gegen Ben Häb, war dann aber chancenlos, als Kapitän Yannick Becker im Nachsetzen traf.

Fabian Ewertz, Coach der Bitburger

Lautwein stand erst zum zweiten Mal in dieser Saison im Tor – wie schon beim 5:4-Sieg in der Runde zuvor gegen die DJK St. Matthias Trier erneut im Pokal. In der Meisterschaft wird der 20-Jährige nun ebenfalls gebraucht, da Stammkeeper Tim Kieren zu Wochenbeginn zum Studium nach Wien aufgebrochen ist.

Das 1:1 (19.) leitete Felix Sterges ein: Der noch für die A-Junioren spielberechtigte 18-Jährige behauptete den Ball stark, bediente Bierbrauer, der eiskalt ins lange Eck abschloss. Fast wäre Sterges selbst zum Torerfolg gekommen, scheiterte aber nach einem Sololauf am Außennetz (25.).

Die erneute Ellscheider Führung war verdient. Nach einer zu kurzen Abwehr Lautweins drückte Ben Häb den Ball über die Linie (39.). „Was wir in der ersten Hälfte geboten haben, war schlichtweg katastrophal“, räumte Ewertz hinterher ein. Bis auf Sterges, den er ausdrücklich ausnahm, habe er kaum Positives gesehen: „Felix ist einfach ein Mega-Talent, ein super Kicker, der das Herz am rechten Fleck hat.“

Kurz nach der Pause leitete Sterges auch das 2:2 ein (47.): energisch setzte er sich links durch, offenbar aber mit einem Handspiel, fand in der Mitte wieder Bierbrauer, der vollendete. Ellscheid zeigte Moral, kam durch Niklas Maas aber nur zu einem Pfostenschuss (57.).

Joshua Bierbrauer, Angreifer des FC Bitburg

Dann machten sich Bitburgs Vorteile bemerkbar: mehr Kondition, mehr individuelle Klasse, mehr Konzentration. Nach Morbachs Flanke stand Bierbrauer goldrichtig und erzielte das 2:3 (64.), ehe er wenig später sogar seinen vierten Treffer folgen ließ.

Ellscheids Spielertrainer Markus Boos haderte mit dem nicht geahndeten Handspiel vor dem 2:2, wusste aber auch: „In der ersten Halbzeit hätten wir mehr Kapital aus unseren Chancen schlagen können.“

Die Ewertz-Elf freut sich nun auf Donnerstag, 16. Oktober: Dann findet in der Erlebniswelt der Bitburger Braugruppe, dem Pokal-Namenssponsor, die Auslosung der nächsten Runde statt. Ab dem Achtelfinale werden die Partien verbandsweit gelost, regionale Töpfe gibt es nicht mehr.

Goalgetter Bierbrauer ist hin- und hergerissen, wer denn nun der nächste Cup-Gegner sein soll: "Das ist die Frage. Entweder wollen wir eine Mannschaft, gegen die wir es packen können oder ein Highlight, wie etwa Eintracht Trier oder die TuS Koblenz - sofern sie sich fürs Achtelfinale qualifizieren."

SG Ellscheid – FC Bitburg 1919 2:6 (2:1)

Ellscheid: Stefan Diedrich - Jan Michels, Robin Thullen, Niklas Maas (63. Christopher Häb), Jannick Land (65. Markus Boos), Ben Häb, Yannick Becker, Fynn Kläs (68. Matthias Alt), Tom Hallebach (60. Benedikt Kaufmann), Anton Minninger (85. Paul Minninger), Tom Hoff.

FC Bitburg 1919: Niko Lautwein - Pascal Alff (87. Kaild Fedilu Jafer), Shend Krasnici, Nico Fuchs, Fabian Fisch, Jannik Nosbisch (87. Nico Kieren), Narottam Morbach, Benedikt Häb, Felix Sterges (83. Giorgio Mourad), Simon Floß (82. Anthony Delgado), Joshua Bierbrauer (87. Joel Schneemilch).

Schiedsrichter: Nicolas Prinz (Trier) - Zuschauer: 201

Tore: 1:0 Yannick Becker (15.), 1:1 Joshua Bierbrauer (19.), 2:1 Ben Häb (39.), 2:2 Joshua Bierbrauer (47.), 2:3 Joshua Bierbrauer (64.), 2:4 Joshua Bierbrauer (68.), 2:5 Benedikt Häb (82.), 2:6 Benedikt Häb (84.)