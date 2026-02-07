Ellers Sportlicher Leiter setzt alles auf den Aufstieg

Angesichts von nur zwei Zählern Rückstand auf den Ortsrivalen und Spitzenreiter MSV Düsseldorf scheint das ausgerufene Ziel auch realistisch. Wenngleich die Konkurrenz happig ist. Will sich das Team um Kapitän Adnan Hotic gegen den MSV, die SG Benrath-Hassels oder Sparta Bilk behaupten, dann darf sie sich so gut wie keinen Ausrutscher mehr erlauben. „13 oder 14 Siege werden wir aus den restlichen 16 Partien wohl holen müssen“, rechnet Atalay vor. Dass das Team dazu in der Lage ist, steht für den Sportchef außer Frage. „Ich habe im Sommer gemeinsam mit Kerim Kara eine starke Truppe auf die Beine gestellt, die wir im Winter noch einmal gezielt verstärken konnten. Die Jungs wollen Erfolg. Wir haben zudem ein starkes Trainerteam, das die richtigen Entscheidungen trifft. Und ganz wichtig: „In der Mannschaft, im Trainerstab und im Vorstand herrscht eine tolle Atmosphäre. Alles das ist notwendig, wenn man erfolgreich sein will“, sagt Atalay.

Schon 2022 aufgestiegen

Der Sportliche Leiter führte den DV Solingen als Sportdirektor im Sommer 2022 ebenfalls in die Landesliga. Auch damals gab er den Aufstieg als Ziel aus. „Der Unterschied in Solingen war, dass wir zu diesem Zeitpunkt sogar elf Zähler Rückstand auf die Spitze hatten. Ich war dennoch überzeugt, es schaffen zu können. Und am Ende haben wir es gepackt“, sagt Atalay. Sollte ihm dieses Kunststück in Eller erneut gelingen, bleibt er dem Klub erhalten. „Auch das haben wir mit dem Vorstand besprochen. Sollten wir aufsteigen, ist die Landesliga-Saison auch bereits finanziell gesichert.“

