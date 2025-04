Eller zwingt MSV in die Knie - TSV Solingen und Benrath danken

Vor allem Ausrutscher gegen vermeintlich schwächere Mannschaften machen dem TSV Eller in dieser Saison das Leben schwierig. Gegen den Aufstiegskandidaten MSV Düsseldorf lief es zunächst nicht nach Plan, doch den frühen Gegentreffer durch Said Harouz drehten Fabian Stutz und Marc Daehne noch vor der Pause in ein 2:1 um. Diese Führung verteidigte Eller bis zum Abpfiff und leistete damit Schützenhilfe.

Vorschau: Dass der TSV Eller jetzt nicht mehr im Aufstiegsrennen involviert ist, liegt vor allem an der Heimschwäche der vergangenen Wochen: 0:1 gegen den CfR Links, 0:4 gegen Benrath-Hassels und 2:4 gegen TuSpo Richrath. Ohne diese Aussetzer hätte Eller jetzt noch Chancen, so bleibt nur die Rolle des Spielverderbers. Gegen den MSV Düsseldorf, der punktgleich mit dem TSV Solingen ist, will der TSV daher nochmal sein ganzes Können zeigen. Ob das gelingt, erfahrt ihr auf FuPa.

Mit einer starken Mannschaftsleistung feierte der TSV Solingen einen 7:1-Kantersieg in Richrath und ist jetzt wieder alleiniger Tabellenführer. Gewinnt Solingen bis zum Saisonende alle Spiele, ist der Landesliga-Aufstieg perfekt.

Spannend wurde es zwischen der SG Benrath-Hassels und dem CfR Links in der Schlussphase, als die Gäste in der 84. Minute zunächst ausglichen. Benrath blieb dran und erhöhte unter anderem durch die Saisontore 17 von Benjamin Peh und 14 von Vedin Kulovic auf 4:1. Damit hat die SG jetzt zwei Punkte mehr als der MSV Düsseldorf, der noch Dritter ist.

Der DSC 99 führte dank Onurcan Baysal mit 2:0 und später auch noch 3:1, aber diese Führungen reichten gegen Reusrath nicht aus. Doch zwei weitere DSC-Kicker trafen nach der Pause ins eigene Netz, so kam die Germania zum 3:3-Endstand. Beide Klubs bleiben daher im (unteren) Mittelfeld.

DSC 99 Düsseldorf – SC Germania Reusrath 3:3

DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet, Anton Redlich (46. Rico Weiler), Pierluigi Principe, Pascal Ryboth (80. Maciej Jan Herod), Max Gruschel, Kaan Barak, Carlo Salman (68. Abdoulie Sarr), Dennis Dowidat, Onurcan Baysal (68. Mike Robert Walbröhl), Kadirhan Öztürk (90. Nils Knuplesch) - Trainer: Sascha Walbröhl

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Tobias Bauer (59. Jan Tobias Gies), Pascal Hinrichs, Marcel Kachnowski, Ayman Mechbal, Henning Barenbrügge (72. Nils Fischer), Paul Degner (87. Justin Neufeld), Luca Oliver Piatkowski - Trainer: Marco Schobhofen - Trainer: Jürgen Glomb

Schiedsrichter: Agejan Kreft - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Onurcan Baysal (7.), 2:0 Onurcan Baysal (31.), 2:1 Pascal Hinrichs (45.+2), 3:1 Pascal Ryboth (48. Handelfmeter), 3:2 Eray Achmet (61. Eigentor), 3:3 Carlo Salman (63. Eigentor)

Spätestens nach dieser 1:5-Klatsche hat der Lohausener SV keine Chancen mehr auf die Landesliga, denn vor den Spielen der beiden Top-Teams bleibt es beim Zehn-Punkte-Rückstand des LSV. Der SV Solingen traf spät im ersten Durchgang durch Robin Raaphael Heist (45.+1) und zog in der Folge davon. SV Solingen 08/10 – Lohausener SV 5:1

SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Cihan Demirtas (78. Bilal Elias), Nils Freitag, Ben Marcel Jelitte, Malik Amoussou-Tchibara, Robin Raaphael Heist (66. Altin Shala), Akin Müjde (64. Emre Mujde), David Kuju, Luan Ismajli (46. Hasan Kaan Hayta), Max Zäh - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Ole Cloppenburg, Jens Wunder (73. Valentino Caligaris), Niklas Macher (77. Till Friedrich), Nils Sprenger (61. Jannik Jürgensen), Jona Simon, Maximilian Klaas, Lukas Kleine-Bley, Jannick Meng (73. Patrick Frymuth) - Trainer: Nikos Tsakiris

Schiedsrichter: Luca Vincent Velardi - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Max Zäh (3.), 1:1 Jannick Meng (15.), 2:1 Robin Raaphael Heist (45.+1), 3:1 David Kuju (52.), 4:1 Max Zäh (79.), 5:1 Nils Freitag (83.)

TSV Eller 04 – MSV Düsseldorf 2:1

TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Noah Basil Karczewski, Julien Augarde, Sascha Bechert, Diego Ventura de Sousa (62. Osei Kwadwo Appiah), Tim Kasparek, Marc Daehne (82. Clinton Owusu), Kevin Joao Lobato (69. Antonio Marinovic), Olcay Sahan, Dennis Ordelheide (90. Nico Stracke), Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara

MSV Düsseldorf: Asterios Karagiannis, Samir Azirar, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Jannik Stevens, Ryota Nakaoka, Aleksandar Pranjes (66. Ali Daour), Said Harouz, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Derman Disbudak (46. Kari Fabian Nowotzin) - Trainer: Mohamed Rifi

Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 263

Tore: 0:1 Said Harouz (13.), 1:1 Fabian Stutz (17.), 2:1 Marc Daehne (40.)



TSV Urdenbach – SC Düsseldorf-West 1:1

TSV Urdenbach: Daniel Leurs, Marvin Borchers (33. Mohyeddine Ali), Michel Feeger, Lars Gielißen (83. Gaito Yamada), Athanasios Melas, Simon Scheer, Achraf Chayeb, Justin Kotlorz, Dominik Budde, Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel - Trainer: Mike Kütbach - Trainer: Kamil Cavallo

SC Düsseldorf-West: Julien Schneider, Simon Hörster (92. Rikuto Maruki), Loris Thyret, Charly Klein (75. Aleksandar Zlateski), Seiya Gotanda, Mustafa Cem Beydagi (84. Masahiro Ota), Ryo Matsutaka, Atsushi Waki, Murat Yildiz, Masanira Igrashi (84. Shuta Kamiya), Shunya Hashimoto - Trainer: Said Essahel El Alaoui - Trainer: Tolga Poyraz

Schiedsrichter: Ossi Bebber (Krefeld) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Mustafa Cem Beydagi (21.), 1:1 Tom Benett Nagel (51.)



DJK Sparta Bilk – SSV Berghausen 2:1

DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Maurice Ryboth (85. Timo Brettschneider), Adnan Hotic, Dilvan Baran Alkan, Florian Gnida (77. Rene Reuland), Robin Müller, Ayoub Alaiz, Nabil Abdoun (64. Patrick Percoco), Marco Tassone (46. Luc-Colin Okicic), Kevin Tiedtke, Marco Meyer (94. Roman Nahimi) - Trainer: Jörn Heimann

SSV Berghausen: Louis Christoph, Benedikt Brusberg, Lucas Wieczorek (64. Musa Ceesay), Phillip Wenzel (85. Daniel Nellen), Nils Dames (91. Bünyamin Tosun), Henrik Scholz (75. Leart Bekteshi), Raphael Schruff, Robin Scholer, Tom Klaaßen, Justin Bartoschek, Fabian Pastow - Trainer: Ralf Dietrich

Schiedsrichter: Max Schleicher (Wuppertal) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Marco Tassone (4.), 2:0 Maurice Ryboth (47.), 2:1 Henrik Scholz (64.)



TuSpo Richrath – TSV Solingen 1:7

TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Emil Vincazovic, Rene Marius Bugiel, Fatih Türkoglu, Marco Uebber, Maximilian Armerding, Arian Ugljani, Brando de Gracia (56. Rzgin Issa), Alen Vincazovic, Jonas Schäfer (73. Julian Pape), Florian Heuschkel - Trainer: Lukas Beruda

TSV Solingen: Robin Schulze, Nils Watzlawik, Luis Reck (65. Cedric Kareem Ben Zid), Niklas Paul Beckmann, Christian Krone (61. Armando Ciavarella), Torben Rüdingloh, Leonidas Goudinas, Elias Dittmann, Alexander Bernd Klatt, Tom Gray (65. Jasper Teske), Jannik Weber (61. Justin Gregor Niedworok) - Trainer: Nils Esslinger

Schiedsrichter: Luca Vincent Velardi - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Elias Dittmann (9.), 0:2 Alexander Bernd Klatt (31.), 0:3 Tom Gray (34.), 1:3 Jonas Schäfer (43.), 1:4 Jannik Weber (51.), 1:5 Tom Gray (65.), 1:6 Justin Gregor Niedworok (72.), 1:7 Torben Rüdingloh (89.)



SG Benrath-Hassels – CfR Links Düsseldorf 4:1

SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Kenan Hreljic, Ryoto Inokawa, Adin Civa (64. Tim Hölscher), Harun Ünlü, Dennis Durmus, Alan Santos Passos (46. Mirnes Selamovic), Benjamin Prah (88. Dzenan Sinanovic), Vedin Kulović (93. Viktor Blauth) - Trainer: Nermin Ramic

CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Mark Drinkuth, Raphael van der Berg, Marius Möller, Daniel Giesbrecht (77. Nicolai Hoppe), Linus Appiah, Sebastian Rogge (64. Justin Pfeifer), Patrick Kamprakis, Takuya Kitamura (80. Korbinian Beckers), Paschalis Ivantzikis, Enes Öz - Trainer: Panagiotis Liomas

Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 87

Tore: 1:0 Harun Ünlü (71.), 1:1 Paschalis Ivantzikis (84.), 2:1 Benjamin Prah (86.), 3:1 Ryoto Inokawa (89.), 4:1 Vedin Kulović (90.)



TV Kalkum-Wittlaer – Ratingen 04/19 II 1:1

TV Kalkum-Wittlaer: Daniel Robrecht, Altan Top, Leandro Heintze, Philipp Kuschel (62. Jacob Schwalbach), Uros Markovic, Konstantin Richter (46. Olaf Kamizelich), Lars Jansen (91. Ralf Appiah), Mert Kefeli, Nico Pesch, Max Rülke (69. Ousmane Diallo), Arsen Konoval - Trainer: Navid Fazeli

Ratingen 04/19 II: Luca-Christian Fenzl, Len Carlo Brammertz, Paul Christian Berger, Ibrahim Dibasy (89. Layth Aljawabra), Laurence Christos Westenhuber, Max Kohmann, Ali Can Aktag (78. Valdrin Salihi), Dustin Hörz (65. Yasin Bünyamin Uzun), Thabani Lukusa-Milambu, Konstantin Siveski, Sven Kreyer - Trainer: Andreas Voss

Schiedsrichter: Bartosz Golonka - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Lars Jansen (7.), 1:1 Max Kohmann (71. Foulelfmeter)



TuS Gerresheim – HSV Langenfeld 0:5

TuS Gerresheim: Jawad Bouhraou (67. Christopher Bleimehl), Idrissa Koulibaly, Marcel Schröder, Irfan Nebi, Engin Cakir, Kristijan Stefanovski (25. Dominik Onay), Maurice Stocker, Pascal Santo, Philipp Layer (79. Felix Koß), Ihab Hichami (59. Alper Yasar), Giuliano Papa - Trainer: Harald Becker

HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Bilal El Marhoumi (87. Finn Jaron Schwake), Christos Liampos, Leon Wallraf (66. Cedrik Ruß), Nabil El Marhoumi, Ouassim Charroud (79. Maurice Herriger), Gian Luca Schumann, Florian Osmani, Severin Krayer (75. Eric Hellwig), Alexander Hotea-Mironescu (83. Gianluca Gagliardi) - Trainer: Heiko Schornstein - Trainer: Roberto Marquez - Trainer: Demetrio Scelta

Schiedsrichter: Fabian Slomka (Essen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Alexander Hotea-Mironescu (8.), 0:2 Severin Krayer (45.+8), 0:3 Severin Krayer (57.), 0:4 Alexander Hotea-Mironescu (64.), 0:5 Alexander Hotea-Mironescu (82.)

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

Fr., 11.04.25 20:00 Uhr SC Düsseldorf-West - DJK Sparta Bilk

So., 13.04.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 II - TuS Gerresheim

So., 13.04.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Solingen

So., 13.04.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - TSV Urdenbach

So., 13.04.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - TV Kalkum-Wittlaer

So., 13.04.25 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - SG Benrath-Hassels

So., 13.04.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf

So., 13.04.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Eller 04

So., 13.04.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - SV Solingen 08/10



28. Spieltag

Mi., 16.04.25 19:00 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Düsseldorf-West

Mi., 16.04.25 19:15 Uhr TSV Solingen - SC Germania Reusrath

Do., 17.04.25 19:30 Uhr TuSpo Richrath - CfR Links Düsseldorf

Do., 17.04.25 19:30 Uhr SG Benrath-Hassels - MSV Düsseldorf

Do., 17.04.25 19:30 Uhr TuS Gerresheim - TV Kalkum-Wittlaer

Do., 17.04.25 19:30 Uhr TSV Urdenbach - Ratingen 04/19 II

Do., 17.04.25 19:30 Uhr DJK Sparta Bilk - HSV Langenfeld

Do., 17.04.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - SSV Berghausen

Do., 17.04.25 19:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Lohausener SV