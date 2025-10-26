Eller und Bilk patzen: Benrath stürmt auf Platz 1, punktgleich mit MSV

Spieltag 11 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Im Gleichschritt setzten sich die SG Benrath-Hassels und der MSV Düsseldorf an der Spitze fest. Dahinter untermauerte der ASV Mettmann mit einem klaren Auswärtssieg beim DSC 99 Düsseldorf seine Ambitionen. Im Tabellenkeller sorgte Rhenania Hochdahl für eine Überraschung, während TSV Meerbusch II weiter ohne Sieg blieb.
Ratingen 04/19 U23 II – TV Kalkum-Wittlaer 1:0
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Clarence Yomi, Thabani Lukusa-Milambu, Konstantin Sivevski (72. Maksym Kliushnychenko), Leo Kaiser, Kerem-Murat Cigerli, Eleftherios Vasileiadis (59. Ilyas Elkhattabi), Engincan Yildiz (72. Amin Balkaa) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
TV Kalkum-Wittlaer: Mehmet Can Sesen, Leandro Heintze, Erkan Tanrikulu, Jacob Schwalbach, Ralf Appiah (59. Nico Polster), Konstantin Richter, Ayumu Akiyama (84. Anton Hauk), Goki Fukunaga (67. Marlon Agyapong), Kaan Safarpour-Malekabad, Nico Pesch - Co-Trainer: Christian Kallabis - Trainer: Navid Fazeli - Co-Trainer: Murat Yildiz
Schiedsrichter: Taner Özkan (Remscheid) - Zuschauer: 55
Tore: 1:0 Nolan Manassa (7.)
DSC 99 Düsseldorf – ASV Mettmann 0:5
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet, Kaan Barak, Ousainou Sarr, Jacob Theuringer, Florian Gnida (70. Richard Marliani), Stefan Haferkamp (46. Anton Redlich), Pascal Ryboth, Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Ayoub Alaiz - Trainer: Sascha Walbröhl
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes, Asaad Wahed Omar, Johannes Erkens, Alessio Falco (73. Adil Azhil), Umut Demir (73. Yusuf Kaya), Tristan Maresch (85. Roken Tchouangue), Ahmet Kizilisik (82. Toni Markovic), Maximilian Eisenbach, Justin Lüdtke (80. Anas Kaddouri) - Trainer: Sebastian Pichura - Co-Trainer: Daniel Rehag - Co-Trainer: Acar Sar
Schiedsrichter: Ahmet Eker (Essen) - Zuschauer: 51
Tore: 0:1 Tristan Maresch (7.), 0:2 Justin Lüdtke (37.), 0:3 Justin Lüdtke (66.), 0:4 Tristan Maresch (69.), 0:5 Anas Kaddouri (85.)
TSV Bayer Dormagen – SV Uedesheim 3:1
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Philip Suhr, Dennis Marquet, Torben Zepke (88. Arda El Kerim Ayaz), Oliver Gammon, Marius Fraßek, Yannick Schmitz (61. Michael Hausdörfer), Marc Naroska, Jan Rakow (86. Andre Tareco-Duarte), Alexander Hauptmann (45. Maurice Michael Wiewiora), Niclas Kuypers (83. Dominik Dobras) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Daniel Ferber, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo (70. Marlon Kurth), Dabo Mamadou, Andre Speer, Luis Winfried, Christos Pappas (84. Maximilian Hahn), Florian Hillebrand (60. Tim Jenckel), Felix Frason, Gabriel August - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Gabriel August (23.), 1:1 Marc Naroska (57.), 2:1 Maurice Michael Wiewiora (60.), 3:1 Oliver Gammon (81.)
CfR Links Düsseldorf – DJK Sparta Bilk 1:1
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Korbinian Beckers, Raphael van der Berg, Thomas Ntanos, Patrick Kamprakis, Dennis Schreuers, Rikuto Maruki, Yuto Matsuda, Paschalis Ivantzikis, Sana Saidykhan, Fabian Gombarek - Trainer: Panagiotis Liomas
DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Dilvan Baran Alkan, Rene Reuland, Gianluca De Meo, Paul Felix Hoffmeister, Tim Louis Tiefenthal, Marcel Kachnowski, Ben Abelski, Marco Meyer - Trainer: Jörn Heimann - Co-Trainer: Mario Opdenberg
Schiedsrichter: Thimo Lau
Tore: 1:1 Alexander Hendrik Schnittert (85.)
TSV Eller 04 – Rhenania Hochdahl 1:2
TSV Eller 04: Ioannis Latrovalis, Sascha Bechert (73. Marc Daehne), Fabrizio Leone (46. Noah Basil Karczewski), Eridon Fazliu (65. Yoshiki Urata), Adnan Hotic, Antonio Marinovic (46. Jan-Eric Heydn), Rasim Syuleyman, Takumi Miyata, Nico Stracke (77. Idriss Amadou Peki), Dennis Ordelheide, Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida (77. Maximilian Matthias Alexy), David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich, Arbnor Alija, Philipp Gatzen (73. Tobias Schössler), Ardian Duraku, Chrisowalandis Papadopoulos, David Szewczyk (90. Qlirim Krasniqi), Oliver Krizanovic - Trainer: Peter Burek
Schiedsrichter: Milan Braasch - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Sascha Bechert (10. Eigentor), 0:2 Oliver Krizanovic (34.), 1:2 Sascha Bechert (68.)
SV Hösel – TSV Meerbusch II 4:3
SV Hösel: Simon Ole Brandt, Mohamed EL Bass Ouyachou (73. Oliver Wenzler), Lucas Tkotz, Dion Knoche, Timo Derichs, Sebastian Höfig, Dario Mirosavljevic (90. Anes Danijali), Nick Hartmann, Niklas Oldörp, Marzio Menzler (88. Sahin Irevül), Justin Morr (75. Levent Olgun) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
TSV Meerbusch II: Lucas Walhöfer, Ammar Kiwani (79. Nick Benda), Julius Constantin Cabalzar, Mohamed Ghait (85. Tolgahan Cem Günes), Enno Maximilian Werling, Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric, Janis Hrustic, Leon Prinz, Eric Torsten Schulz - Trainer: Dennis Krause
Schiedsrichter: Ferhat-Emre Calik (Krefeld) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Nick Hartmann (10.), 1:1 Leon Prinz (37.), 1:2 Ylber Rrahmani (45.), 2:2 Dion Knoche (47.), 3:2 Marzio Menzler (65.), 4:2 Niklas Oldörp (84.), 4:3 Janis Hrustic (85.)
MSV Düsseldorf – Lohausener SV 3:2
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Jannik Stevens, Edward Osei-Nikansah, Anas El Morabiti (80. Nihat Koray Tepegöz), Aram Abdelkarim, Drilon Istrefi, Aleksandar Pranjes (88. Majid Abdalla), Carlos Penan (88. Ouassim Charroud), Sinan Kurt (94. Ryota Nakaoka) - Trainer: Goran Tomic
Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Lennart Rehr (71. Patrick Frymuth), Jens Wunder (88. Faruk Oduncu), Niklas Macher, Nils Sprenger (83. Gerrit Eul), Jona Simon, Maximilian Klaas, Lukas Kleine-Bley, Brahim Laukil (56. Jannik Jürgensen) - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Nenad Kuvac (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Aram Abdelkarim (40.), 1:1 Jona Simon (46.), 1:2 Lukas Kleine-Bley (61.), 2:2 Sinan Kurt (68.), 3:2 Carlos Penan (76.)
VdS 1920 Nievenheim – 1. FC Grevenbroich-Süd 4:3
VdS 1920 Nievenheim: Deniz Samet Ödemis, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Marcus Buchen (77. Henri Leiding), Jan-Luca von Zons (93. Alexandros Adamantidis), Emilio Jose Heinrich Perk (87. Björn Theiss), Almin Hamidovic (85. Kevin Scholz) - Co-Trainer: Daniel Dünbier - Co-Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Emre Demirbolat (70. Ajay Newton), Ahghas Newton (46. Kai Uwe Wirtz), Ismail Günsel, Nils Klöther, Meliksah Sargin, Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk, Fatih Yaman (62. Oguzhan Aslan), Salim Tliashinov (72. Erol Dzaferi), Resul Ahmeti - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Bekir Durmus (Krefeld) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Jan-Luca von Zons (24.), 2:0 Almin Hamidovic (44.), 2:1 Resul Ahmeti (48.), 3:1 Marcus Buchen (51.), 3:2 Resul Ahmeti (60.), 4:2 Nils Jochmann (64.), 4:3 Resul Ahmeti (69. Foulelfmeter)
SG Benrath-Hassels – SVG Neuss-Weissenberg 8:2
SG Benrath-Hassels: Tino Divkovic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Adin Civa, Dennis Durmus, Kilian Laux (80. Ihor Maksymovych), Min-kyu Kim (73. Viktor Blauth), Kolja Pusch, Mirnes Selamovic (80. Dean Peco), Benjamin Prah (73. Alan Santos Passos), Ajdin Koco (80. Immanuel Kwarteng) - Trainer: Nermin Ramic
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Tom Nilgen, Daniel Marcel Becker, Mario Dundovic (56. Nils Hoff), Paul Winkelmann, Dennis Brune, Jonas Niemierza, Ichiura Taisei, Antonio Primorac (39. Ben Luca Schmidt), Tom-Benjamin Seidel (68. Kaan Erdogan) - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Isa Hacisalihoglu - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Dennis Brune (5.), 1:1 Dennis Durmus (9.), 2:1 Ajdin Koco (17.), 3:1 Kilian Laux (29.), 4:1 Mirnes Selamovic (40.), 4:2 Baris Gürpinar (63.), 5:2 Kilian Laux (72.), 6:2 Ajdin Koco (81.), 7:2 Adin Civa (84.), 8:2 Dean Peco (88.)
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - VdS 1920 Nievenheim
So., 02.11.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SG Benrath-Hassels
So., 02.11.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Hösel
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - MSV Düsseldorf
So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - CfR Links Düsseldorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - TSV Bayer Dormagen
So., 02.11.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Eller 04
So., 02.11.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Ratingen 04/19 U23 II
So., 02.11.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - DSC 99 Düsseldorf
13. Spieltag
Mi., 05.11.25 20:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SVG Neuss-Weissenberg
So., 09.11.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - Lohausener SV
So., 09.11.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
So., 09.11.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SV Uedesheim
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Bayer Dormagen
So., 09.11.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Meerbusch II
So., 09.11.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DJK Sparta Bilk
So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - ASV Mettmann