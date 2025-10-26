 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Kann die SG Benrath-Hassels in dieser Saison jubeln?
Kann die SG Benrath-Hassels in dieser Saison jubeln? – Foto: Sascha Köppen

Eller und Bilk patzen: Benrath stürmt auf Platz 1, punktgleich mit MSV

Bezirksliga Niederrhein 1: Im Gleichschritt setzten sich die SG Benrath-Hassels und der MSV Düsseldorf an der Spitze fest. Dahinter untermauerte der ASV Mettmann mit einem klaren Auswärtssieg beim DSC 99 Düsseldorf seine Ambitionen. Im Tabellenkeller sorgte Rhenania Hochdahl für eine Überraschung, während TSV Meerbusch II weiter ohne Sieg blieb.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Spieltag 11 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Im Gleichschritt setzten sich die SG Benrath-Hassels und der MSV Düsseldorf an der Spitze fest. Dahinter untermauerte der ASV Mettmann mit einem klaren Auswärtssieg beim DSC 99 Düsseldorf seine Ambitionen. Im Tabellenkeller sorgte Rhenania Hochdahl für eine Überraschung, während TSV Meerbusch II weiter ohne Sieg blieb.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
4
3
Abpfiff
Der SV Hösel setzte sich in einer torreichen Partie mit 4:3 gegen Schlusslicht TSV Meerbusch II durch. Hösel kam nach einem 1:2-Rückstand zurück und fügte dem Schlusslicht die zehnte Pleite zu.

Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
3
2
Abpfiff
Der MSV Düsseldorf feierte einen späten Erfolg gegen den Lohausener SV. Nach einem wechselhaften Spielverlauf erzielte Aram Abdelkarim in der 90. Minute den entscheidenden Treffer. Zuvor hatten beide Teams ein ausgeglichenes Spiel geboten, das in den Schlussminuten zugunsten des MSV kippte. Mit dem achten Saisonsieg hielt die Mannschaft von Goran Tomic den Gleichschritt mit Tabellenführer Benrath-Hassels.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
3
1
Abpfiff
Der TSV Bayer Dormagen drehte gegen den SV Uedesheim nach Rückstand die Partie und siegte am Ende verdient. Gabriel August hatte die Gäste in der 23. Minute in Führung gebracht, doch Marc Naroska (57.), Maurice Michael Wiewiora (60.) und Oliver Gammon (81.) kippten das Spiel. Dormagen bleibt damit im gesicherten Mittelfeld, während Uedesheim weiter um Stabilität ringt.

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
4
3
Abpfiff
Ein turbulentes Derby endete mit einem knappen Sieg für den VdS Nievenheim. Für die Gäste traf Resul Ahmeti dreimal, darunter per Foulelfmeter. Doch die Gastgeber nutzten ihre Chancen und holten einen wichtigen Sieg im Kreis-Duell und verlassen damit auch die Abstiegszone.

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
8
2
Abpfiff

Die SG Benrath-Hassels bestätigte eindrucksvoll ihre Offensivstärke. Nach einem frühen Rückstand durch Dennis Brune (5.) drehte die Mannschaft von Nermin Ramic die Partie noch vor der Pause durch Treffer von Dennis Durmus, Ajdin Koco, Kilian Laux und Mirnes Selamovic. Nach dem Seitenwechsel legten Laux, Koco, Adin Civa und Dean Peco nach. Der neue Spitzenreiter blieb damit bei acht Siegen aus elf Spielen vorn und erzielte mit nun 47 Treffern den Ligabestwert.

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
1
1
Abpfiff
Der CfR Links Düsseldorf trotzte der favorisierten DJK Sparta Bilk ein 1:1 ab. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell mit vielen Zweikämpfen, jedoch wenigen Torraumszenen. Sparta Bilk vergab mehrere Möglichkeiten und musste sich mit dem Punkt zufriedengeben. Immerhin konnte Sparta den großen Patzer wie Eller verhindern.

Heute, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
0
5
Abpfiff
Eine Machtdemonstration lieferte der ASV Mettmann beim DSC 99 Düsseldorf ab. Bereits früh stellte Tristan Maresch (7.) die Weichen, ehe Justin Lüdtke mit einem Doppelpack (37., 66.) und erneut Maresch (69.) das Ergebnis ausbaute. Anas Kaddouri setzte kurz vor Schluss den Schlusspunkt (85.).

Heute, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
1
0
Abpfiff
Ein früher Treffer von Nolan Manassa (7.) bescherte der U23 von Ratingen 04/19 den vierten Saisonsieg. Danach entwickelte sich eine zähe Partie, in der die Gastgeber ihren knappen Vorsprung verteidigten und deshalb sechs Punkte Vorsprung auf den Keller haben.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
1
2
Abpfiff
Der Tabellenfünfte TSV Eller 04 musste sich überraschend dem Aufsteiger Rhenania Hochdahl geschlagen geben. Ein Eigentor von Sascha Bechert (10.) brachte die Gäste in Führung, Oliver Krizanovic legte noch vor der Pause nach (34.). Zwar verkürzte Bechert selbst (68.), doch die Defensive von Hochdahl hielt stand. Der Aufsteiger feierte einen großen und überraschenden Coup.

Ratingen 04/19 U23 II – TV Kalkum-Wittlaer 1:0
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Clarence Yomi, Thabani Lukusa-Milambu, Konstantin Sivevski (72. Maksym Kliushnychenko), Leo Kaiser, Kerem-Murat Cigerli, Eleftherios Vasileiadis (59. Ilyas Elkhattabi), Engincan Yildiz (72. Amin Balkaa) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
TV Kalkum-Wittlaer: Mehmet Can Sesen, Leandro Heintze, Erkan Tanrikulu, Jacob Schwalbach, Ralf Appiah (59. Nico Polster), Konstantin Richter, Ayumu Akiyama (84. Anton Hauk), Goki Fukunaga (67. Marlon Agyapong), Kaan Safarpour-Malekabad, Nico Pesch - Co-Trainer: Christian Kallabis - Trainer: Navid Fazeli - Co-Trainer: Murat Yildiz
Schiedsrichter: Taner Özkan (Remscheid) - Zuschauer: 55
Tore: 1:0 Nolan Manassa (7.)

DSC 99 Düsseldorf – ASV Mettmann 0:5
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet, Kaan Barak, Ousainou Sarr, Jacob Theuringer, Florian Gnida (70. Richard Marliani), Stefan Haferkamp (46. Anton Redlich), Pascal Ryboth, Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Ayoub Alaiz - Trainer: Sascha Walbröhl
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes, Asaad Wahed Omar, Johannes Erkens, Alessio Falco (73. Adil Azhil), Umut Demir (73. Yusuf Kaya), Tristan Maresch (85. Roken Tchouangue), Ahmet Kizilisik (82. Toni Markovic), Maximilian Eisenbach, Justin Lüdtke (80. Anas Kaddouri) - Trainer: Sebastian Pichura - Co-Trainer: Daniel Rehag - Co-Trainer: Acar Sar
Schiedsrichter: Ahmet Eker (Essen) - Zuschauer: 51
Tore: 0:1 Tristan Maresch (7.), 0:2 Justin Lüdtke (37.), 0:3 Justin Lüdtke (66.), 0:4 Tristan Maresch (69.), 0:5 Anas Kaddouri (85.)

TSV Bayer Dormagen – SV Uedesheim 3:1
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Philip Suhr, Dennis Marquet, Torben Zepke (88. Arda El Kerim Ayaz), Oliver Gammon, Marius Fraßek, Yannick Schmitz (61. Michael Hausdörfer), Marc Naroska, Jan Rakow (86. Andre Tareco-Duarte), Alexander Hauptmann (45. Maurice Michael Wiewiora), Niclas Kuypers (83. Dominik Dobras) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Daniel Ferber, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo (70. Marlon Kurth), Dabo Mamadou, Andre Speer, Luis Winfried, Christos Pappas (84. Maximilian Hahn), Florian Hillebrand (60. Tim Jenckel), Felix Frason, Gabriel August - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Gabriel August (23.), 1:1 Marc Naroska (57.), 2:1 Maurice Michael Wiewiora (60.), 3:1 Oliver Gammon (81.)

CfR Links Düsseldorf – DJK Sparta Bilk 1:1
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Korbinian Beckers, Raphael van der Berg, Thomas Ntanos, Patrick Kamprakis, Dennis Schreuers, Rikuto Maruki, Yuto Matsuda, Paschalis Ivantzikis, Sana Saidykhan, Fabian Gombarek - Trainer: Panagiotis Liomas
DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Dilvan Baran Alkan, Rene Reuland, Gianluca De Meo, Paul Felix Hoffmeister, Tim Louis Tiefenthal, Marcel Kachnowski, Ben Abelski, Marco Meyer - Trainer: Jörn Heimann - Co-Trainer: Mario Opdenberg
Schiedsrichter: Thimo Lau
Tore: 1:1 Alexander Hendrik Schnittert (85.)

TSV Eller 04 – Rhenania Hochdahl 1:2
TSV Eller 04: Ioannis Latrovalis, Sascha Bechert (73. Marc Daehne), Fabrizio Leone (46. Noah Basil Karczewski), Eridon Fazliu (65. Yoshiki Urata), Adnan Hotic, Antonio Marinovic (46. Jan-Eric Heydn), Rasim Syuleyman, Takumi Miyata, Nico Stracke (77. Idriss Amadou Peki), Dennis Ordelheide, Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida (77. Maximilian Matthias Alexy), David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich, Arbnor Alija, Philipp Gatzen (73. Tobias Schössler), Ardian Duraku, Chrisowalandis Papadopoulos, David Szewczyk (90. Qlirim Krasniqi), Oliver Krizanovic - Trainer: Peter Burek
Schiedsrichter: Milan Braasch - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Sascha Bechert (10. Eigentor), 0:2 Oliver Krizanovic (34.), 1:2 Sascha Bechert (68.)

SV Hösel – TSV Meerbusch II 4:3
SV Hösel: Simon Ole Brandt, Mohamed EL Bass Ouyachou (73. Oliver Wenzler), Lucas Tkotz, Dion Knoche, Timo Derichs, Sebastian Höfig, Dario Mirosavljevic (90. Anes Danijali), Nick Hartmann, Niklas Oldörp, Marzio Menzler (88. Sahin Irevül), Justin Morr (75. Levent Olgun) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
TSV Meerbusch II: Lucas Walhöfer, Ammar Kiwani (79. Nick Benda), Julius Constantin Cabalzar, Mohamed Ghait (85. Tolgahan Cem Günes), Enno Maximilian Werling, Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric, Janis Hrustic, Leon Prinz, Eric Torsten Schulz - Trainer: Dennis Krause
Schiedsrichter: Ferhat-Emre Calik (Krefeld) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Nick Hartmann (10.), 1:1 Leon Prinz (37.), 1:2 Ylber Rrahmani (45.), 2:2 Dion Knoche (47.), 3:2 Marzio Menzler (65.), 4:2 Niklas Oldörp (84.), 4:3 Janis Hrustic (85.)

MSV Düsseldorf – Lohausener SV 3:2
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Jannik Stevens, Edward Osei-Nikansah, Anas El Morabiti (80. Nihat Koray Tepegöz), Aram Abdelkarim, Drilon Istrefi, Aleksandar Pranjes (88. Majid Abdalla), Carlos Penan (88. Ouassim Charroud), Sinan Kurt (94. Ryota Nakaoka) - Trainer: Goran Tomic
Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Lennart Rehr (71. Patrick Frymuth), Jens Wunder (88. Faruk Oduncu), Niklas Macher, Nils Sprenger (83. Gerrit Eul), Jona Simon, Maximilian Klaas, Lukas Kleine-Bley, Brahim Laukil (56. Jannik Jürgensen) - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Nenad Kuvac (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Aram Abdelkarim (40.), 1:1 Jona Simon (46.), 1:2 Lukas Kleine-Bley (61.), 2:2 Sinan Kurt (68.), 3:2 Carlos Penan (76.)

VdS 1920 Nievenheim – 1. FC Grevenbroich-Süd 4:3
VdS 1920 Nievenheim: Deniz Samet Ödemis, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Marcus Buchen (77. Henri Leiding), Jan-Luca von Zons (93. Alexandros Adamantidis), Emilio Jose Heinrich Perk (87. Björn Theiss), Almin Hamidovic (85. Kevin Scholz) - Co-Trainer: Daniel Dünbier - Co-Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Emre Demirbolat (70. Ajay Newton), Ahghas Newton (46. Kai Uwe Wirtz), Ismail Günsel, Nils Klöther, Meliksah Sargin, Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk, Fatih Yaman (62. Oguzhan Aslan), Salim Tliashinov (72. Erol Dzaferi), Resul Ahmeti - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Bekir Durmus (Krefeld) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Jan-Luca von Zons (24.), 2:0 Almin Hamidovic (44.), 2:1 Resul Ahmeti (48.), 3:1 Marcus Buchen (51.), 3:2 Resul Ahmeti (60.), 4:2 Nils Jochmann (64.), 4:3 Resul Ahmeti (69. Foulelfmeter)

SG Benrath-Hassels – SVG Neuss-Weissenberg 8:2
SG Benrath-Hassels: Tino Divkovic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Adin Civa, Dennis Durmus, Kilian Laux (80. Ihor Maksymovych), Min-kyu Kim (73. Viktor Blauth), Kolja Pusch, Mirnes Selamovic (80. Dean Peco), Benjamin Prah (73. Alan Santos Passos), Ajdin Koco (80. Immanuel Kwarteng) - Trainer: Nermin Ramic
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Tom Nilgen, Daniel Marcel Becker, Mario Dundovic (56. Nils Hoff), Paul Winkelmann, Dennis Brune, Jonas Niemierza, Ichiura Taisei, Antonio Primorac (39. Ben Luca Schmidt), Tom-Benjamin Seidel (68. Kaan Erdogan) - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Isa Hacisalihoglu - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Dennis Brune (5.), 1:1 Dennis Durmus (9.), 2:1 Ajdin Koco (17.), 3:1 Kilian Laux (29.), 4:1 Mirnes Selamovic (40.), 4:2 Baris Gürpinar (63.), 5:2 Kilian Laux (72.), 6:2 Ajdin Koco (81.), 7:2 Adin Civa (84.), 8:2 Dean Peco (88.)

____

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - VdS 1920 Nievenheim
So., 02.11.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SG Benrath-Hassels
So., 02.11.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Hösel
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - MSV Düsseldorf
So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - CfR Links Düsseldorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - TSV Bayer Dormagen
So., 02.11.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Eller 04
So., 02.11.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Ratingen 04/19 U23 II
So., 02.11.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - DSC 99 Düsseldorf

13. Spieltag
Mi., 05.11.25 20:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SVG Neuss-Weissenberg
So., 09.11.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - Lohausener SV
So., 09.11.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
So., 09.11.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SV Uedesheim
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Bayer Dormagen
So., 09.11.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Meerbusch II
So., 09.11.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DJK Sparta Bilk
So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - ASV Mettmann

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

Aufrufe: 026.10.2025, 18:28 Uhr
André NückelAutor