Eller startet mit einem Remis ins Landesliga-Comeback

Eller startet mit einem Remis – Foto: Sascha Köppen

Mit einer Nullnummer hat die TSV Eller 04 ihr Comeback in der Landesliga in Angriff genommen. Zum Saisonauftakt fielen im Derby gegen den FC Kosova an der Vennhauser Allee keine Tore. Während sich Kosovas Trainer Engin Kizilaslan nach Spielschluss mit der Punkteteilung zufrieden zeigte und den einen Zähler gerne mit nach Hause nahm, fühlte sich das 0:0 bei Kerim Kara „irgendwie komisch“ an. „Ich bin mit der Leistung im ersten Spiel zufrieden, mit dem Ergebnis aber eher nicht“, führte Ellers Trainer aus.

Die Gäste aus Benrath hatten ihr Aufgebot wenige vor dem Punktspielstart noch einmal aufgerüstet. Unter den vier Zugängen befand sich mit Said Dahoud dabei auch der jüngere Bruder des deutschen Ex-Nationalspielers Mo Dahoud. Doch der 27-Jährige stand ebenso wenig im Kader wie der frühere Unterrather Elias Doan. Während die Solinger Leihgabe Christos Liampos (früher Turu 80) zunächst auf der Bank Platz nahm, rückte Verteidiger Roken Tchouangue (ASV Mettmann) gleich in die Startelf, in der mit Kapitän Taira Tomita lediglich noch ein Akteur aus dem Kader des Vorjahres stand.

Kara hatte bei der Saisonpremiere bewusst auf Experimente verzichtet. Mit Niklas Harth (Holzheimer SG), Celal-Can Yücel (SV Uedesheim) und dem von Kosova gekommenen Lejs Zenuni schafften es nur drei Zugänge in die Startformation. „Uns war wichtig, schnell in vertraute Abläufe zu kommen“, konstatierte Kara. Doch dieser Plan ging zu Beginn nur bedingt auf. Eller wirkte im ersten Abschnitt nervös gegen einen in der Sommerpause komplett umgekrempelten FCK.

Kosovas Trainer Engin Kizilaslan sah seine Elf im ersten Abschnitt auf Tuchfühlung. „Da hatten wir, denke ich, die besseren Chancen“, sagte der 44-Jährige. Mit zunehmender Dauer jedoch nahm der Druck der Platzherren zu. „Die Hereinnahmen von Kevin Lobato und Takumi Miyata haben uns gutgetan. Danach hatten wir die Dominanz, die wir ausstrahlen wollten“, gab Kara zu Protokoll.

Trotz Großchancen: Kein Treffer fällt

Was Eller zum geglückten Landesliga-Debüt aber fehlte, war ein Tor. Der sehr auffällige Anas El-Rifai vergab im zweiten Abschnitt gleich zwei klare Chancen, erhielt im Nachgang dennoch ein Sonderlob seines Trainers für ein „ganz starkes“ Spiel. Auch Takumi Miyata stand kurz davor, in die Rolle des Helden zu schlüpfen. Doch das vermeintliche Siegtor des „Jokers“ wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht gegeben.

Trotz des Übergewichts der TSV im zweiten Abschnitt sprach Engin Kizilaslan im Anschluss von einer leistungsgerechten Punkteteilung. „Beide Teams hatten Bock auf Fußball. Ich denke, am Ende kann sich über das Unentschieden keiner beschweren“, äußerte sich Kosovas neuer Trainer.

Zu Hause gegen Neuss-Gnadental wird es für seine Mannen am kommenden Wochenende darum gehen, den Zähler zu vergolden. Eller wiederum führt die erste Auswärtstour nach Kapellen. Beim gastgebenden SC bekommt es die Kara-Elf dann gleich einmal mit einem Aufstiegsanwärter zu tun.