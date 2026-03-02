Eller setzt ein Ausrufezeichen im Verfolgerduell

Nach der zweiten Niederlage in Folge ist der direkte Durchmarsch für den selbsternannten Aufstiegsaspiranten bei nunmehr acht Zählern Rückstand auf Tabellenführer MSV Düsseldorf in weite Ferne gerückt. Und auch die Vizemeisterschaft und die damit verbundene Relegation wird für die SG Benrath-Hassels, das bekamen die Mannen um Kapitän Adin Civa am Sonntag vor Augen geführt kein, kein Selbstläufer. Vor allen Dingen dann nicht, wenn zwischen Abwehr und Angriff eine solche Disbalance klafft wie im Spiel an der Vennhauser Allee.

Eller deckte die Schwächen der Ramic-Elf schonungslos auf und legte darüber hinaus die Siegermentalität an den Tag, die in der Vorwoche noch fehlte. „Wenn wir diese Einstellung zeigen wie heute, dann sind wir nur schwer zu schlagen“, lautete das Resümee von Kerim Kara.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: