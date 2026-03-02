Eller setzt ein Ausrufezeichen im Verfolgerduell

In den Topspielen ist Verlass auf die TSV Eller 04. Das stellte die Mannschaft von Kerim Kara am Sonntagnachmittag erneut unter Beweis. Eine Woche nach dem 1:3-Debakel gegen den Abstiegskandidaten CfR Links zeigte Eller wieder das schöne Gesicht. Der 3:0-Erfolg im Verfolgerduell gegen die SG Benrath-Hassels war dabei mehr als nur eine Wiedergutmachung.
„Wir haben heute ein Zeichen an die Liga gesetzt. Mit Eller 04 ist noch zu rechnen“, sagte Kerim Kara im Anschluss an einen gelungenen Auftritt seines Teams, das mit dem verdienten Sieg auch in der Tabelle am Gegner vorbeizog und nun wieder erster Verfolger des Spitzenreiters MSV Düsseldorf ist.
Ellers Trainer hatte einen nicht unbedeutenden Anteil am Heimerfolg. Denn die Maßnahme des 40-Jährigen, ohne eine echte „Neun“ auf Sieg zu spielen, zahlte sich voll aus. „Wir hatten schon im Hinspiel gesehen, dass Benraths Abwehr anfällig für Konter ist und wollten das wieder ausnutzen. Die Jungs haben die Vorgaben wirklich hervorragend umgesetzt“, freute sich der Übungsleiter. Gegen die wie gewohnt nach Ballbesitz gierenden Gäste stellte Eller einen kompakten Defensivblock. Vorne sollten die flinken Fabian Stutz, Anas El-Rifai und Takumi Miyata nach Ballgewinn für die entscheidenden Nadelstiche setzen. Ein einfaches wie wirkungsvolles Rezept.
Nach 25 Minuten stand El-Rifai nach einem langen Pass frei vor Benraths Keeper Tino Divkovic und schob überlegt zum 1:0 ein (26.). Knapp 20 Minuten später fiel das 2:0 durch den starken Miyata nach einem ganz ähnlichen Muster (44.). „Wenn man die Konter so schlecht verteidigt wie wir, kann man so ein Spiel nicht gewinnen“, haderte Nermin Ramic, der seiner Elf ein verheerendes Zeugnis ausstellte. „Auch wenn es noch etwas dauert bis zum Sommeranfang, sah das bei uns heute irgendwie nach Sommerfußball aus.“
Mit der Frage, ob die Partie anders verlaufen wäre, wenn der mit einer großzügigen Linie agierende Unparteiische vor dem 1:0 auf Foulspiel von Ellers Yoshiki Urata entschieden hätte und wenn Mirnes Selamovic beim Stand von 0:2 nicht mit einem Foulelfmeter an Ellers gutem Keeper Nikolaos Gidopoulos gescheitert wäre (45.), wollte sich der Coach gar nicht lange befassen. Denn auch Ramic wusste genau, dass sein Team in der Verfassung keine großen Ansprüche stellen konnte.
Am Ende waren die Gäste mit dem 0:3, das der eingewechselte Dennis Ordelheide besorgte (64.), noch gut bedient. Denn El-Rifai und Miyata vergaben noch zwei „Hundertprozentige“. Auf der anderen Seite wurde Benrath-Hassels gegen zum Schluss ganz, ganz tief verteidigende Platzherren nur noch nach Standards gefährlich.
Nach der zweiten Niederlage in Folge ist der direkte Durchmarsch für den selbsternannten Aufstiegsaspiranten bei nunmehr acht Zählern Rückstand auf Tabellenführer MSV Düsseldorf in weite Ferne gerückt. Und auch die Vizemeisterschaft und die damit verbundene Relegation wird für die SG Benrath-Hassels, das bekamen die Mannen um Kapitän Adin Civa am Sonntag vor Augen geführt kein, kein Selbstläufer. Vor allen Dingen dann nicht, wenn zwischen Abwehr und Angriff eine solche Disbalance klafft wie im Spiel an der Vennhauser Allee.
Eller deckte die Schwächen der Ramic-Elf schonungslos auf und legte darüber hinaus die Siegermentalität an den Tag, die in der Vorwoche noch fehlte. „Wenn wir diese Einstellung zeigen wie heute, dann sind wir nur schwer zu schlagen“, lautete das Resümee von Kerim Kara.
