Eller klettert in der Bezirkliga auf den zweiten Platz Bezirksliga, Gruppe 1: Der TSV Eller setzt ein Ausrufezeichen.

Im Spitzenspiel der Bezirksliga ließ die TSV Eller 04 am Sonntag die Muskeln spielen. Das Team von Kerim Kara setzte sich im Verfolgerduell bei der DJK Neuss-Gnadental klar mit 3:0 durch und zog auch in der Tabelle vorbei am Gegner auf den zweiten Platz. „Wir haben eine Topleistung abgerufen und auch in der Höhe verdient gewonnen“, meinte Ellers Trainer Kerim Kara nach der Partie.