Eller gewinnt Topspiel & wird Erster, DSC furios, Meerbusch ist 18.

Der 4. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1! Während der MSV Düsseldorf zweistellig gewinnt, holt der TSV Eller einen Erfolg im Topspiel der Woche. DSC 99 trifft sechsmal, die SVG Neuss-Weissenberg feiert einen hohen Sieg in Meerbusch. Ein Doppelpack rettet Rhenania Hochdahl.

Der TSV Bayer Dormagen siegte souverän beim 1. FC Grevenbroich-Süd. Alexander Hauptmann traf früh zur Führung (13.), sah aber wenig später Gelb-Rot (28.). In Unterzahl blieb Dormagen effizient: Marc Naroska erhöhte noch vor der Pause (44.), Luca Knuth machte nach dem Seitenwechsel (54.) alles klar. Trotz Überzahl fand Grevenbroich-Süd keine Mittel und wird von Dormagen in der Tabelle überholt.

1. FC Grevenbroich-Süd – TSV Bayer Dormagen 0:3

1. FC Grevenbroich-Süd: Anas Zouhairi, Ahghas Newton (83. Emre Demirbolat), Ismail Günsel, Nils Klöther, Meliksah Sargin, Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz, Fatih Yaman (63. Salim Tliashinov), Resul Ahmeti, Marcel Hensel (90. Maurice Woop-Kolanidis) - Trainer: Christian Niebel

TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Maurice Roggendorf, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz (89. Andre Tareco-Duarte), Luca Knuth, Marius Fraßek (65. Semi Youssef Laffi), Marc Naroska (90. Maurice Michael Wiewiora), Michael Hausdörfer, Jan Rakow (76. Julian Knoll), Alexander Hauptmann, Hendrik Reiff (73. Noa Gabriel Guerreiro Batista) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz

Schiedsrichter: Thorsten Lechtenberg - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Alexander Hauptmann (13.), 0:2 Marc Naroska (44.), 0:3 Luca Knuth (54.)

Gelb-Rot: Alexander Hauptmann (28./TSV Bayer Dormagen/Foulspiel die zweite)

Spannung bis zum Schluss in Bilk: Der SV Uedesheim lag durch Treffer von Daniel Ferber (22.) und Felix Frason (39.) schon 2:0 vorne. Doch die DJK Sparta Bilk kam zurück: Moubarak Abdousamadou verkürzte (54.), ehe Andreas Plödereder in der 84. Minute den umjubelten Ausgleich erzielte. Dabei blieb es auch, weshalb Sparta zum ersten Mal in dieser Saison Punkte abgibt. DJK Sparta Bilk – SV Uedesheim 2:2

DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Dilvan Baran Alkan, Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou, Moritz Holz, Gianluca De Meo, Alexander Hendrik Schnittert, Marcel Kachnowski, Marco Meyer - Trainer: Jörn Heimann

SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Daniel Ferber, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo (71. Gabriel August), Dabo Mamadou (75. Maximilian Hahn), Andre Speer (84. Bilal Ebanhesaten), Luis Winfried (75. Jonas Hellenkamp), Kevin Block, Florian Hillebrand, Felix Frason (71. Tim Jenckel), Marlon Kurth - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez

Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Daniel Ferber (22.), 0:2 Felix Frason (39.), 1:2 Moubarak Abdousamadou (54.), 2:2 Andreas Plödereder (84.)

Ein bitterer Nachmittag für den VdS 1920 Nievenheim: Der MSV Düsseldorf spielte sich beim 10:0-Auswärtssieg in einen Rausch. Schon zur Pause stand es 4:0. Überragend: Said Harouz, der vier Treffer beisteuerte (30., 34., 52., 54.). Auch Carlos Penan (2), Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Anas El Morabiti, Ryota Nakaoka und Aram Abdelkarim trafen. VdS 1920 Nievenheim – MSV Düsseldorf 0:10

VdS 1920 Nievenheim: Kelvin Sanchez del Villar, Luca Fin Hesshaus, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Marcus Buchen (85. Kevin Caspar Stadler), Jan-Luca von Zons (46. Kevin Scholz), Henri Leiding (85. Marc-Leon Wolff), Pascal Becker, Emilio Jose Heinrich Perk (80. Alexandros Adamantidis), Enes Celik (72. Mats Hunold), Roberto Leon Grillo - Trainer: Daniel Dünbier - Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt

MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Aram Abdelkarim, Drilon Istrefi (65. Anas El Morabiti), Said Harouz (65. Tom Voss), Shohei Nelson Lukoma Yamashita (65. Ahied El Gham), Carlos Penan (65. Ouassim Charroud), Sinan Kurt (63. Ryota Nakaoka) - Trainer: Goran Tomic

Schiedsrichter: Marcel Schuh (Remscheid) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Carlos Penan (4.), 0:2 Shohei Nelson Lukoma Yamashita (13.), 0:3 Carlos Penan (27.), 0:4 Said Harouz (30.), 0:5 Said Harouz (34.), 0:6 Said Harouz (52.), 0:7 Said Harouz (54.), 0:8 Anas El Morabiti (66.), 0:9 Ryota Nakaoka (70.), 0:10 Aram Abdelkarim (75.)

Ein bitterer Nachmittag für den TSV Meerbusch II: Der SVG Neuss-Weissenberg dominierte und siegte deutlich. Maurice Wolff brachte die Gäste in Führung (32.), Tom-Benjamin Seidel legte mit vier Treffern (40., 52., 61., 78.) groß auf. Zwar erzielte Boyan Boev den Ehrentreffer (42.), doch Neuss-Weissenberg erhöhte weiter: Seidel, Antonio Primorac (88.) und erneut Seidel sorgten für den 7:1-Endstand. TSV Meerbusch II – SVG Neuss-Weissenberg 1:7

TSV Meerbusch II: Lucas Walhöfer, Ammar Kiwani, Milo Neumann, Julius Cabalzar (59. Maximilian Seibert), Castro Boloko (63. Nils Reiher), Mohamed Ghait, Ylber Rrahmani, Jonas Christopher Doerkes (61. Tolgahan Cem Günes), Boyan Boev, Janis Hrustic, Leon Prinz - Trainer: Dennis Krause

SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Tom Nilgen (58. Antonio Primorac), Melwin Sikinger (65. Haruku Kitsui), Daniel Marcel Becker, Nils Hoff (84. Karsten Rehmann), Paul Winkelmann, Jonas Niemierza, Ranael-Baringa Ishimine (65. Kaan Erdogan), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider

Schiedsrichter: Alexander Paßerah (Essen) - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Maurice Wolff (32.), 0:2 Tom-Benjamin Seidel (40.), 1:2 Boyan Boev (42.), 1:3 Tom-Benjamin Seidel (52.), 1:4 Tom-Benjamin Seidel (61.), 1:5 Tom-Benjamin Seidel (78.), 1:6 Tom-Benjamin Seidel (83.), 1:7 Antonio Primorac (88.)

Die SG Benrath-Hassels startete zwar gut und führte durch Benjamin Prah früh (4.), doch der TSV Eller 04 drehte die Partie. Takumi Miyata glich aus (19.), ehe Antonio Marinovic (35.) die Gäste in Führung brachte. Nach der Pause sorgte Fabian Stutz mit einem Doppelschlag (69., 73.) für die Entscheidung. Zwar verkürzte Min-kyu Kim in der Nachspielzeit, doch am Ende blieb es beim verdienten 4:2-Auswärtssieg. SG Benrath-Hassels – TSV Eller 04 2:4

SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Shahab Emjed Kazim, Kenan Hreljic, Ryoto Inokawa, Immanuel Kwarteng (68. Viktor Blauth), Adin Civa, Dennis Durmus (58. Hiromasa Sato), Kilian Laux, Min-kyu Kim, Benjamin Prah, Ajdin Koco (58. Harun Ünlü) - Trainer: Nermin Ramic

TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Julien Augarde, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata (65. Eridon Fazliu), Jan-Eric Heydn, Adnan Hotic, Noah Basil Karczewski, Marc Daehne, Antonio Marinovic, Takumi Miyata, Fabian Stutz (90. Maximielian Prince Wayne Andam) - Trainer: Kerim Kara

Schiedsrichter: Leon Maurice Ulrich - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Benjamin Prah (4.), 1:1 Takumi Miyata (19.), 1:2 Antonio Marinovic (35.), 1:3 Fabian Stutz (69.), 1:4 Fabian Stutz (73.), 2:4 Min-kyu Kim (90.+1)

Der CfR Links Düsseldorf setzte sich klar gegen die U23 des Ratingen 04/19 durch. Enes Öz brachte früh die Führung (6.), danach traf Fabian Gombarek doppelt (20., 23.). Len Carlo Brammertz verkürzte (59.), doch Dennis Schreuers stellte den alten Abstand her (80.). Zwar kam Osazuwa Victor Uwas nochmals ran (87.), ehe Rikuto Maruki in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte. CfR Links Düsseldorf – Ratingen 04/19 U23 II 5:2

CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Mark Drinkuth, Korbinian Beckers (67. Marius Möller), Raphael van der Berg, Ricardo Garcia Torras, Patrick Kamprakis (71. Michael Tuo), Dimitrios Balis, Dennis Schreuers, Rikuto Maruki, Enes Öz, Fabian Gombarek (37. Marvin Mainz) - Trainer: Panagiotis Liomas

Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Ibrahim Dibasy (82. Bilal Ajenoui Benktib), Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Thabani Lukusa-Milambu (46. Sami Alnur Bachir Niam), Ilyas Elkhattabi, Kerem-Murat Cigerli (46. Clarence Yomi), Ben Collin Gubsch, Michael Dinga, Engincan Yildiz (67. Osazuwa Victor Uwas) - Trainer: Andreas Voss

Schiedsrichter: Genco Toprak (Remscheid) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Enes Öz (6.), 2:0 Fabian Gombarek (20.), 3:0 Fabian Gombarek (23.), 3:1 Len Carlo Brammertz (59.), 4:1 Dennis Schreuers (80.), 4:2 Osazuwa Victor Uwas (87.), 5:2 Rikuto Maruki (90.)

Der DSC 99 Düsseldorf feierte einen klaren Heimsieg gegen den SV Hösel. Onurcan Baysal traf doppelt (12., 16.) und brachte sein Team früh auf Kurs. Florian Gnida erhöhte (28.), ehe Fabian Schürings direkt verkürzte. Nach der Pause legte Baysal nach (52.), doch Lionel Tchakounte hielt Hösel kurz im Spiel. In der Schlussphase entschieden Pierluigi Principe (81.) und Eray Achmet (90.) die Partie endgültig. DSC 99 Düsseldorf – SV Hösel 6:2

DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Kaan Barak, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Pascal Ryboth, Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Piet Stracke (83. Abdoulie Sarr), Sey Yankuba (45. Richard Marliani), Nils Knuplesch, Onurcan Baysal (77. Eray Achmet) - Trainer: Sascha Walbröhl

SV Hösel: Michael Mann, Oliver Wenzler, Marius Pauly, Timo Derichs (83. Anes Danijali), Leonard Prusa (83. Justin Morr), Nick Hartmann, Maximilian Ganns, Fabian Schürings, Levent Olgun (65. Dario Mirosavljevic), Niklas Oldörp (65. Marzio Menzler), Yasin Bünyamin Uzun (57. Lionel Tchakounte) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic

Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Onurcan Baysal (12.), 2:0 Onurcan Baysal (16.), 3:0 Florian Gnida (28.), 3:1 Fabian Schürings (29.), 4:1 Onurcan Baysal (52.), 4:2 Lionel Tchakounte (67.), 5:2 Pierluigi Principe (81.), 6:2 Eray Achmet (90.)

Rhenania Hochdahl eroberte bei Kalkum-Wittlaer einen Zähler, weil Oliver Krizanovic nach 0:2-Rückstand doppelt traf. Durch die Tore des ehemaligen Unterbachers steht der Aufsteiger nun bei zwei Punkten. TV Kalkum-Wittlaer – Rhenania Hochdahl 2:2

TV Kalkum-Wittlaer: Khashayar Goudarzi, Leandro Heintze (87. Nico Polster), Philipp Kuschel, Konstantin Richter (78. Ralf Appiah), Lars Jansen (60. Dejan Schmitz), Anton Hauk (88. Christian Chindeu Abubarkar), Noel Heitkamp, Jacob Schwalbach, Ayumu Akiyama, Goki Fukunaga, Nico Pesch - Trainer: Navid Fazeli

Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Qlirim Krasniqi, David Jan Mislovic, Irfan Nebi (81. Nuri Gülmez), Mohamed Barkammich, Hamza Malek (51. Ardian Duraku), Chrisowalandis Papadopoulos, David Szewczyk (51. Maik Gaida), Tobias Schössler (65. Kevin Jordan Taghu Tamo), Feyzullah Demirkol, Oliver Krizanovic - Trainer: Peter Burek

Schiedsrichter: David Münchow (Solingen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Goki Fukunaga (50.), 2:0 Lars Jansen (60.), 2:1 Oliver Krizanovic (72.), 2:2 Oliver Krizanovic (81.)

Knapp, aber verdient gewann der ASV Mettmann gegen den Lohausener SV. Das Tor des Tages erzielte Umut Demir bereits in der 17. Minute. Danach verteidigte Mettmann clever und ließ nur wenige Chancen zu. Lohausen drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, blieb aber ohne Fortune. So behielt Mettmann vor 100 Zuschauern die Punkte zu Hause. ASV Mettmann – Lohausener SV 1:0

ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Jonas Schulte, Yusuf Kaya (68. Daniel Rehag), Roken Tchouangue, Johannes Erkens, Adil Azhil, Alessio Falco, Umut Demir (61. Ezequiel Tomas Gomez), Toni Markovic (92. Asaad Wahed Omar), Justin Lüdtke (86. Anas Kaddouri) - Trainer: Sebastian Pichura

Lohausener SV: Justin Müller, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Ole Cloppenburg, Jens Wunder (78. David Robert Joel Derveaux), Lennart Auer (7. Faruk Oduncu), Nils Sprenger, Jannick Meng, Jannik Jürgensen, Maximilian Klaas, Roland Sitnikov (79. Saliou Mamadou Gaye) - Trainer: Konstantinos Tsakiris - Trainer: Niklas Doppke - Trainer: Nikos Tsakiris

Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Umut Demir (17.)

____

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - SVG Neuss-Weissenberg

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - VdS 1920 Nievenheim

Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Uedesheim - ASV Mettmann

So., 14.09.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SG Benrath-Hassels

So., 14.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf

So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Hösel - Rhenania Hochdahl

So., 14.09.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - DJK Sparta Bilk

So., 14.09.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TV Kalkum-Wittlaer



6. Spieltag

Mi., 17.09.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - MSV Düsseldorf

So., 21.09.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Bayer Dormagen

So., 21.09.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Eller 04

So., 21.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SV Hösel

So., 21.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Meerbusch II

So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DSC 99 Düsseldorf

So., 21.09.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Lohausener SV

So., 21.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Uedesheim

So., 21.09.25 16:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - Ratingen 04/19 U23 II