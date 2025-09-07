Eller gewinnt Topspiel & wird Erster, DSC furios, Meerbusch ist 18.

Der 4. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1! Während der MSV Düsseldorf zweistellig gewinnt, holt der TSV Eller einen Erfolg im Topspiel der Woche. DSC 99 trifft sechsmal, die SVG Neuss-Weissenberg feiert einen hohen Sieg in Meerbusch. Ein Doppelpack rettet Rhenania Hochdahl.
Der TSV Bayer Dormagen siegte souverän beim 1. FC Grevenbroich-Süd. Alexander Hauptmann traf früh zur Führung (13.), sah aber wenig später Gelb-Rot (28.). In Unterzahl blieb Dormagen effizient: Marc Naroska erhöhte noch vor der Pause (44.), Luca Knuth machte nach dem Seitenwechsel (54.) alles klar. Trotz Überzahl fand Grevenbroich-Süd keine Mittel und wird von Dormagen in der Tabelle überholt.
1. FC Grevenbroich-Süd – TSV Bayer Dormagen 0:3
1. FC Grevenbroich-Süd: Anas Zouhairi, Ahghas Newton (83. Emre Demirbolat), Ismail Günsel, Nils Klöther, Meliksah Sargin, Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz, Fatih Yaman (63. Salim Tliashinov), Resul Ahmeti, Marcel Hensel (90. Maurice Woop-Kolanidis) - Trainer: Christian Niebel
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Maurice Roggendorf, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz (89. Andre Tareco-Duarte), Luca Knuth, Marius Fraßek (65. Semi Youssef Laffi), Marc Naroska (90. Maurice Michael Wiewiora), Michael Hausdörfer, Jan Rakow (76. Julian Knoll), Alexander Hauptmann, Hendrik Reiff (73. Noa Gabriel Guerreiro Batista) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Thorsten Lechtenberg - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Alexander Hauptmann (13.), 0:2 Marc Naroska (44.), 0:3 Luca Knuth (54.)
Gelb-Rot: Alexander Hauptmann (28./TSV Bayer Dormagen/Foulspiel die zweite)
DJK Sparta Bilk – SV Uedesheim 2:2
DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Dilvan Baran Alkan, Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou, Moritz Holz, Gianluca De Meo, Alexander Hendrik Schnittert, Marcel Kachnowski, Marco Meyer - Trainer: Jörn Heimann
SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Daniel Ferber, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo (71. Gabriel August), Dabo Mamadou (75. Maximilian Hahn), Andre Speer (84. Bilal Ebanhesaten), Luis Winfried (75. Jonas Hellenkamp), Kevin Block, Florian Hillebrand, Felix Frason (71. Tim Jenckel), Marlon Kurth - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Daniel Ferber (22.), 0:2 Felix Frason (39.), 1:2 Moubarak Abdousamadou (54.), 2:2 Andreas Plödereder (84.)
VdS 1920 Nievenheim – MSV Düsseldorf 0:10
VdS 1920 Nievenheim: Kelvin Sanchez del Villar, Luca Fin Hesshaus, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Marcus Buchen (85. Kevin Caspar Stadler), Jan-Luca von Zons (46. Kevin Scholz), Henri Leiding (85. Marc-Leon Wolff), Pascal Becker, Emilio Jose Heinrich Perk (80. Alexandros Adamantidis), Enes Celik (72. Mats Hunold), Roberto Leon Grillo - Trainer: Daniel Dünbier - Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Aram Abdelkarim, Drilon Istrefi (65. Anas El Morabiti), Said Harouz (65. Tom Voss), Shohei Nelson Lukoma Yamashita (65. Ahied El Gham), Carlos Penan (65. Ouassim Charroud), Sinan Kurt (63. Ryota Nakaoka) - Trainer: Goran Tomic
Schiedsrichter: Marcel Schuh (Remscheid) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Carlos Penan (4.), 0:2 Shohei Nelson Lukoma Yamashita (13.), 0:3 Carlos Penan (27.), 0:4 Said Harouz (30.), 0:5 Said Harouz (34.), 0:6 Said Harouz (52.), 0:7 Said Harouz (54.), 0:8 Anas El Morabiti (66.), 0:9 Ryota Nakaoka (70.), 0:10 Aram Abdelkarim (75.)
TSV Meerbusch II – SVG Neuss-Weissenberg 1:7
TSV Meerbusch II: Lucas Walhöfer, Ammar Kiwani, Milo Neumann, Julius Cabalzar (59. Maximilian Seibert), Castro Boloko (63. Nils Reiher), Mohamed Ghait, Ylber Rrahmani, Jonas Christopher Doerkes (61. Tolgahan Cem Günes), Boyan Boev, Janis Hrustic, Leon Prinz - Trainer: Dennis Krause
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Tom Nilgen (58. Antonio Primorac), Melwin Sikinger (65. Haruku Kitsui), Daniel Marcel Becker, Nils Hoff (84. Karsten Rehmann), Paul Winkelmann, Jonas Niemierza, Ranael-Baringa Ishimine (65. Kaan Erdogan), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Alexander Paßerah (Essen) - Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Maurice Wolff (32.), 0:2 Tom-Benjamin Seidel (40.), 1:2 Boyan Boev (42.), 1:3 Tom-Benjamin Seidel (52.), 1:4 Tom-Benjamin Seidel (61.), 1:5 Tom-Benjamin Seidel (78.), 1:6 Tom-Benjamin Seidel (83.), 1:7 Antonio Primorac (88.)
SG Benrath-Hassels – TSV Eller 04 2:4
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Shahab Emjed Kazim, Kenan Hreljic, Ryoto Inokawa, Immanuel Kwarteng (68. Viktor Blauth), Adin Civa, Dennis Durmus (58. Hiromasa Sato), Kilian Laux, Min-kyu Kim, Benjamin Prah, Ajdin Koco (58. Harun Ünlü) - Trainer: Nermin Ramic
TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Julien Augarde, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata (65. Eridon Fazliu), Jan-Eric Heydn, Adnan Hotic, Noah Basil Karczewski, Marc Daehne, Antonio Marinovic, Takumi Miyata, Fabian Stutz (90. Maximielian Prince Wayne Andam) - Trainer: Kerim Kara
Schiedsrichter: Leon Maurice Ulrich - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Benjamin Prah (4.), 1:1 Takumi Miyata (19.), 1:2 Antonio Marinovic (35.), 1:3 Fabian Stutz (69.), 1:4 Fabian Stutz (73.), 2:4 Min-kyu Kim (90.+1)
CfR Links Düsseldorf – Ratingen 04/19 U23 II 5:2
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Mark Drinkuth, Korbinian Beckers (67. Marius Möller), Raphael van der Berg, Ricardo Garcia Torras, Patrick Kamprakis (71. Michael Tuo), Dimitrios Balis, Dennis Schreuers, Rikuto Maruki, Enes Öz, Fabian Gombarek (37. Marvin Mainz) - Trainer: Panagiotis Liomas
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Ibrahim Dibasy (82. Bilal Ajenoui Benktib), Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Thabani Lukusa-Milambu (46. Sami Alnur Bachir Niam), Ilyas Elkhattabi, Kerem-Murat Cigerli (46. Clarence Yomi), Ben Collin Gubsch, Michael Dinga, Engincan Yildiz (67. Osazuwa Victor Uwas) - Trainer: Andreas Voss
Schiedsrichter: Genco Toprak (Remscheid) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Enes Öz (6.), 2:0 Fabian Gombarek (20.), 3:0 Fabian Gombarek (23.), 3:1 Len Carlo Brammertz (59.), 4:1 Dennis Schreuers (80.), 4:2 Osazuwa Victor Uwas (87.), 5:2 Rikuto Maruki (90.)
DSC 99 Düsseldorf – SV Hösel 6:2
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Kaan Barak, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Pascal Ryboth, Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Piet Stracke (83. Abdoulie Sarr), Sey Yankuba (45. Richard Marliani), Nils Knuplesch, Onurcan Baysal (77. Eray Achmet) - Trainer: Sascha Walbröhl
SV Hösel: Michael Mann, Oliver Wenzler, Marius Pauly, Timo Derichs (83. Anes Danijali), Leonard Prusa (83. Justin Morr), Nick Hartmann, Maximilian Ganns, Fabian Schürings, Levent Olgun (65. Dario Mirosavljevic), Niklas Oldörp (65. Marzio Menzler), Yasin Bünyamin Uzun (57. Lionel Tchakounte) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Onurcan Baysal (12.), 2:0 Onurcan Baysal (16.), 3:0 Florian Gnida (28.), 3:1 Fabian Schürings (29.), 4:1 Onurcan Baysal (52.), 4:2 Lionel Tchakounte (67.), 5:2 Pierluigi Principe (81.), 6:2 Eray Achmet (90.)
TV Kalkum-Wittlaer – Rhenania Hochdahl 2:2
TV Kalkum-Wittlaer: Khashayar Goudarzi, Leandro Heintze (87. Nico Polster), Philipp Kuschel, Konstantin Richter (78. Ralf Appiah), Lars Jansen (60. Dejan Schmitz), Anton Hauk (88. Christian Chindeu Abubarkar), Noel Heitkamp, Jacob Schwalbach, Ayumu Akiyama, Goki Fukunaga, Nico Pesch - Trainer: Navid Fazeli
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Qlirim Krasniqi, David Jan Mislovic, Irfan Nebi (81. Nuri Gülmez), Mohamed Barkammich, Hamza Malek (51. Ardian Duraku), Chrisowalandis Papadopoulos, David Szewczyk (51. Maik Gaida), Tobias Schössler (65. Kevin Jordan Taghu Tamo), Feyzullah Demirkol, Oliver Krizanovic - Trainer: Peter Burek
Schiedsrichter: David Münchow (Solingen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Goki Fukunaga (50.), 2:0 Lars Jansen (60.), 2:1 Oliver Krizanovic (72.), 2:2 Oliver Krizanovic (81.)
ASV Mettmann – Lohausener SV 1:0
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Jonas Schulte, Yusuf Kaya (68. Daniel Rehag), Roken Tchouangue, Johannes Erkens, Adil Azhil, Alessio Falco, Umut Demir (61. Ezequiel Tomas Gomez), Toni Markovic (92. Asaad Wahed Omar), Justin Lüdtke (86. Anas Kaddouri) - Trainer: Sebastian Pichura
Lohausener SV: Justin Müller, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Ole Cloppenburg, Jens Wunder (78. David Robert Joel Derveaux), Lennart Auer (7. Faruk Oduncu), Nils Sprenger, Jannick Meng, Jannik Jürgensen, Maximilian Klaas, Roland Sitnikov (79. Saliou Mamadou Gaye) - Trainer: Konstantinos Tsakiris - Trainer: Niklas Doppke - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Umut Demir (17.)
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - SVG Neuss-Weissenberg
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Uedesheim - ASV Mettmann
So., 14.09.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SG Benrath-Hassels
So., 14.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Hösel - Rhenania Hochdahl
So., 14.09.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - DJK Sparta Bilk
So., 14.09.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TV Kalkum-Wittlaer
6. Spieltag
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - MSV Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Bayer Dormagen
So., 21.09.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Eller 04
So., 21.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SV Hösel
So., 21.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Meerbusch II
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DSC 99 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Lohausener SV
So., 21.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Uedesheim
So., 21.09.25 16:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - Ratingen 04/19 U23 II