Eller 04 veranstaltet Sportwoche trotz gesperrtem Kabinentrakt Der Kabinentrakt der TSV Eller 04 ist nach einem Brand noch immer nicht nutzbar. Dennoch stemmt der Verein eine ganze Benefiz-Saisoneröffnung - mit Oberligisten und einem emotionalen Höhepunkt am Samstag. von Marcus Giesenfeld · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Eller im Fokus. – Foto: Sascha Köppen

Die vergangene Saison wird den Anhängern des TSV Eller 04 noch lange in Erinnerung bleiben. Mit dem Aufstieg der ersten Mannschaft in die Landesliga und dem Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Kreisliga B feierte die Fußballabteilung zwei große Erfolge.

Die Spielzeit 2025/26 stand aber auch im Schatten eines verheerenden Brandes auf der Platzanlage an der Vennhauser Allee, der großen Schaden anrichtete. Noch heute ist der Kabinentrakt in Gänze nicht nutzbar. Ein Teil davon muss kernsaniert werden. Bis zur vollständigen Wiederherstellung des Traktes dürften also noch Monate vergehen. Sportwoche als Benefiz-Saisoneröffnung In Eller ist man stolz darauf, trotz der infrastrukturellen Widrigkeiten auch in diesem Jahr wieder die traditionelle Sportwoche durchführen zu können. Diese steht den Umständen entsprechend diesmal unter der Überschrift einer „Benefiz-Saisoneröffnung“. Was am vergangenen Samstag mit dem Besuch der Fortuna-Jugend und einem Benefizturnier mit Ellers Aufstiegsmannschaft aus dem Jahr 2004 begann, findet nun seine nahtlose Fortsetzung.

Während der Mittwoch im Zeichen der „Oldies“ steht, die ihre Fußballkünste im Rahmen eines Ü60-Treffs unter Beweis stellen, wird es am Freitag eher unterhaltsam. Im Rahmen eines Hobby-Kleinfeldturniers treffen ehemalige Profis, Altherren-Fußballer und reine Freizeitkicker in einem spaßigen Ambiente aufeinander. Der emotionale Höhepunkt der Turnierwoche wird dann am Samstag erreicht. Beim Blitzturnier um den Pitti-Stumpf-Cup nehmen neben Ellers zweiter Mannschaft und der neu formierten U23 auch vier Gastteams teil.