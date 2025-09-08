Eller 04 stürmt an die Tabellenspitze

Nermin Ramic hatte das richtige Gespür. Vor dem Spitzenspiel gegen die TSV Eller 04 hatte der Trainer der SG Benrath-Hassels im Gegner „die derzeit formstärkste Mannschaft der Liga“ gesehen. Und tatsächlich - mit dem 4:2-Sieg beim Aufstiegsanwärter bestätigte Eller am Sonntag die Vorschusslorbeeren und grüßt nun als einziges noch verlustpunktfreies Team nach vier Spieltagen alleine von der Tabellenspitze in Gruppe 1.

„Wir haben hochverdient gewonnen und sind Tabellenführer. Das ist toll, aber auch nicht mehr als eine schöne Momentaufnahme. Unsere Ziele verändern sich dadurch nicht. Wir gehen einfach in jedes Spiel, um dieses zu gewinnen“, sagte Ellers Trainer Kerim Kara nach der Partie.

Die Gäste hatten die Fahrt in den Düsseldorfer Süden mit ein paar Sorgen im Gepäck angetreten, schließlich fehlten mit Kevin Lobato, Sascha Bechert oder Rasim Syuleyman einige Eckpfeiler. Dennis Ordelheide saß erstmals in dieser Saison zumindest wieder auf der Bank. Und die Partie auf dem Kunstrasenpatz Am Wald war kaum angelaufen, da setzte es schon den nächsten Nackenschlag für die Kara-Elf. Der in die Benrather Startelf zurückgekehrte Benjamin Prah ließ die Platzherren mit einem Schuss ins lange Ecke früh jubeln (4.).

„Für uns war es wichtig, dass wir schnell mit dem Ausgleich zurückkamen. Danach haben wir die Kontrolle über das Geschehen übernommen“, analysierte Kara. Sein Team überließ der Heimelf meist den Ball und setzte dann nach Balleroberungen auf überfallartige Konter über die dafür prädestinierten Takumi Miyata und Fabian Stutz. Die beiden oftmals gut in Szene gesetzten Wirbelwinde, waren von der Hintermannschaft der SG nicht unter Kontrolle zu bringen.

Vor allen Dingen der im Sommer aus Urdenbach gekommene Miyata zeigte, dass er ein Unterschiedsspieler sein kann. Nach einem langen Ball von Marc Daehne über die Benrather Abwehrkette hinweg sorgte der Japaner mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel zunächst für das 1:1 (19.), um dann auch entscheidend die Füße bei der Entstehung des Führungstreffers durch Antonio Marinovic im Spiel zu haben (34.).

Benrath-Hassels zunächst in der Verfolgerrolle

Die Gäste aus Eller wirkten mit zunehmender Dauer auch gedanklich wacher. So fing Fabian Stutz vor dem 3:1 einen Querpass eines Benrather Innenverteidigers ab, um danach Armin Mustacevic im Tor der SG mit einem Heber zu überwinden (69.). Das Duell Stutz gegen Mustacevic gab es kurz darauf noch einmal. Und wieder behielt Stutz die Oberhand, diesmal nach einem langen Pass von Marc Daehne (74.).

Die Platzherren, bei denen der zweitligaerfahrene Zugang Kolja Pusch noch nicht im Kader stand, hatten in Person von Min-kyu Kim in der Nachspielzeit zwar das letzte Wort. Doch Punkte brachte der Anschlusstreffer des Südkoreaners dem Meisterschaftsfavoriten nicht mehr ein.

Mit nunmehr fünf Zählern Rückstand auf Eller 04 muss sich die SG Benrath-Hassels in den kommenden Wochen zunächst einmal mit der Verfolgerrolle begnügen. Das Ganze muss nach gerade einmal vier absolvierten Spielen natürlich noch nichts heißen. Doch bleibt Eller so konstant, dann wird der Weg nach ganz oben für Benrath-Hassels steinig.