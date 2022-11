Eller 04 prüft den Tabellenführer Die Elf von Trainer Kerim Kara braucht einen Sieg, um mit Gnadental Schritt halten zu können.

Wer kann mit dem souveränen Spitzenreiter VfL Jüchen in der Bezirksliga noch annähernd Schritt halten? Diese Frage wird am Sonntag im Duell der beiden direkten Verfolger DJK Neuss-Gnadental und TSV Eller 04 beantwortet. Bei bereits sechs Punkten Rückstand auf Jüchen steht Eller nüchtern betrachtet unter Zugzwang. Doch Kerim Kara blendet die Tabelle vor dem Spitzenspiel bewusst aus. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, aber wir stehen am Sonntag definitiv nicht unter Druck“, sagt Ellers Trainer.“

„Ich habe von Anfang an gesagt, dass Jüchen der große Aufstiegsfavorit ist. Dass wir nur sechs Zähler hinter dem VfL liegen, ist auch ein Beleg dafür, dass wir bislang eine gute Saison spielen“, so Kara. Eine gute Form wird zweifellos auch am Sonntag vonnöten sein. Denn mit Gnadental wartet die beste Offensive der Liga auf das Team um Torhüter Julian Gaszak. Alleine 13 der 41 Gnadentaler Saisontore gehen auf das Konto von Derman Disbudak, der unter anderem auch schon für den DSC 99 stürmte. „Er ist aber nicht der Einzige, auf den wir aufpassen müssen“, sagt Kara. Von seinem Team erwartet der Coach „von Beginn an hellwach zu sein. Dann haben wir denke ich eine gute Chance, Zählbares mitzunehmen.“ Große Hoffnungen auf Seiten des TSV ruhen auf den Schultern von Nisar El Fayyad und Nico Stracke. Das Duo war zuletzt kaum zu stoppen und erzielte bei den beiden jüngsten 4:0-Erfolgen über VdS Nievenheim und BV Wevelinghoven sieben der acht Elleraner Treffer.