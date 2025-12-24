Eller 04 präsentiert gleich fünf neue Spieler

Die TSV Eller 04 will es in der Rückrunde wissen. Anders lassen sich die Transferaktivitäten des Bezirksligisten in diesem Winter nicht deuten. Im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga liegt die Elf von Kerim Kara angesichts von nur zwei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter MSV Düsseldorf aussichtsreich im Rennen. Und offensichtlich will Eller die Chance im neuen Jahr beim Schopfe packen. Kurz vor Weihnachten präsentierte Kerim Kara gleich fünf Neuzugänge für die Rückrunde.
„Sie alle haben das Potenzial, uns zu verstärken“, verspricht der Trainer, der im Gegenzug auch vier Akteure abgab. Von ihnen besaß allerdings nur der aus beruflichen Gründen pausierende Tim Kasparek den Status „Stammkraft“.
Einen direkten Ersatz für den Mittelfeldstrategen verpflichtete Eller nicht. Dafür legte der Klub in anderen Bereichen nach. Für mehr Torgefahr soll neben Rückkehrer Anas El-Rifai (Holzheimer SG) auch Raul-Florin Ghite sorgen. Der 20-Jährige wechselt im Doppelpack mit Torhüter Nikolaus Gidopoulos von Landesliga-Aufsteiger Solingen-Wald an die Vennhauser Allee. Beim souveränen Spitzenreiter der Landesliga, Gruppe 1, kam der Angreifer nicht über eine Reservistenrolle hinaus. Allerdings war die Konkurrenz für den Nachwuchsmann im hochkarätig bestückten Solinger Aufgebot auch immens.
Ebenfalls über Landesliga-Erfahrung verfügt Kevin Momayi. Der 26-Jährige kehrt nach einem halbjährigen Abstecher zum A-Kreisligisten VfB Speldorf zurück in den Düsseldorfer Raum, wo er in der letzten Saison schon sechs Spiele für den SC West bestritt. Zuvor war Momayi im Wuppertaler Kreis aktiv und dort für den FSV Vohwinkel und den Cronenberger SC auch schon sechstklassig unterwegs. Fünfter Neuer im Bunde ist Brian Prince Oldenburg. Obwohl er in der Hinrunde offiziell im Kader der SG Unterrath stand, ist der groß gewachsene Abwehrspieler in hiesigen Gefilden noch ein eher unbeschriebenes Blatt. Denn zum Einsatz kam Oldenburg in Unterrath nur in Vorbereitungsspielen. Spuren hinterließ der 25 Jahre alte Defensivmann dafür aber in einem andere Verbandsgebiet. Beim VfB St. Leon machte Oldenburg in der vergangenen Saison noch vier Partien in der Verbandsliga Baden, dem badischen Pendant zur Oberliga Niederrhein. Der Deutsch-Ghanae füllt in Eller die Lücke, die durch den Abgang von Abdul Majaj entstand.
Das Eigengewächs kam in der Hinserie lediglich zu einem Kurzeinsatz. Wohin es Maja nun zieht, ist nicht bekannt. Zurück nach England geht es derweil für Angreifer Joel Harrison, auf den Kara leidglich im Kreispokal zurückgriff. Deutlich mehr Einsatzzeit bekam Idriss Amadou Peki. Doch mit seiner „Jokerrolle“ war der 27-Jährige offenbar dennoch nicht zufrieden. Deshalb entschloss sich der schnelle Flügelspieler dazu, Eller nach nur einem halben Jahr wieder den Rücken zu kehren.