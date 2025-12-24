Eller 04 präsentiert gleich fünf neue Spieler

Ebenfalls über Landesliga-Erfahrung verfügt Kevin Momayi. Der 26-Jährige kehrt nach einem halbjährigen Abstecher zum A-Kreisligisten VfB Speldorf zurück in den Düsseldorfer Raum, wo er in der letzten Saison schon sechs Spiele für den SC West bestritt. Zuvor war Momayi im Wuppertaler Kreis aktiv und dort für den FSV Vohwinkel und den Cronenberger SC auch schon sechstklassig unterwegs. Fünfter Neuer im Bunde ist Brian Prince Oldenburg. Obwohl er in der Hinrunde offiziell im Kader der SG Unterrath stand, ist der groß gewachsene Abwehrspieler in hiesigen Gefilden noch ein eher unbeschriebenes Blatt. Denn zum Einsatz kam Oldenburg in Unterrath nur in Vorbereitungsspielen. Spuren hinterließ der 25 Jahre alte Defensivmann dafür aber in einem andere Verbandsgebiet. Beim VfB St. Leon machte Oldenburg in der vergangenen Saison noch vier Partien in der Verbandsliga Baden, dem badischen Pendant zur Oberliga Niederrhein. Der Deutsch-Ghanae füllt in Eller die Lücke, die durch den Abgang von Abdul Majaj entstand.

Peki nach einem halben Jahr in Eller wieder weg