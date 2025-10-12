 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Starker Sieg des TSV Eller 04.
Starker Sieg des TSV Eller 04. – Foto: Sven Conor

Eller 04 mit Statement-Sieg, RWE II verliert deutlich

In der Bezirksliga Niederrhein ist der 9. Spieltag in den Büchern.

In dieser deutlich war es keinesfalls zu erwarten: Der TSV Eller 04 drehte im zweiten Durchgang einen zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand in ein 6:2 und verpasste dem ASV Mettmann dadurch eine deftige Abreibung. Die DJK Sparta Bilk konnte aus dem Aufeinandertreffen der Konkurrenten keinen Profit schlagen, spielte nur Remis gegen die U23 von Ratingen 04/19. In Gruppe 2 marschiert der SC Reusrath weiter, der OSV Meerbusch übernahm unterdessen die Tabellenführung von der SpVg Odenkirchen. Rheinland Hamborn wies den FC Neukirchen-Vluyn in die Schranken, wodurch der Duisburger SV oben vorbeizieht. In Gruppe 6 überzeugen der SV Burgaltendorf und Vogelheimer SV, dahinter verlor Rot-Weiss Essen II in der Schlussphase recht deutlich gegen den VfB Frohnhausen.

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Do., 09.10.2025, 20:00 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
4
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
8
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
0
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
1
3
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
1
3
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
6
2
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag
So., 19.10.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - DSC 99 Düsseldorf
So., 19.10.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SG Benrath-Hassels
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Meerbusch II
So., 19.10.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - Ratingen 04/19 U23 II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - CfR Links Düsseldorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Hösel
So., 19.10.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Bayer Dormagen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - MSV Düsseldorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Eller 04

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Heute, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
2
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
6
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
1
2
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
5
3

Heute, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
1
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
2
7

____

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SC Germania Reusrath
So., 19.10.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 19.10.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - DV Solingen II
So., 19.10.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - HSV Langenfeld
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SSVg Velbert II
So., 19.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - SG Hackenberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - TSV Ronsdorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SSV Germania Wuppertal
So., 19.10.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - SC Viktoria Wuppertal Rott 89

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Heute, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
3
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
1
2

Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
4
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
4
1
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
5
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
2
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
2
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
1
4

Gestern, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
3
1
+Video

____

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfR Krefeld-Fischeln
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SV Lürrip - VfL Tönisberg
Sa., 18.10.25 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - OSV Meerbusch
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - CSV Marathon Krefeld
So., 19.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Thomasstadt Kempen
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SC Union Nettetal II
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuS Wickrath - SpVg Odenkirchen
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Türkiyemspor Mönchengladbach

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
3
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
1
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
1
1
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
3
1
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
1
3
Abpfiff
+Video

____

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Westfalia Anholt
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Alemannia Pfalzdorf
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde Broekhuysen
Do., 16.10.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Stenern
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV 08/29 Friedrichsfeld
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr VfL Rhede - TuS Xanten
So., 19.10.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - SGE Bedburg-Hau
So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Viktoria Goch II
So., 19.10.25 15:00 Uhr Borussia Veen - DJK Twisteden

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Heute, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
2
3

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
1
4
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
5
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
1
7
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
2
4
Abpfiff
+Video

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
5
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
4
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
1
3
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag
Sa., 18.10.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - VfL Repelen
So., 19.10.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 19.10.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfB Homberg II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Spvgg Meiderich 06/95
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Viktoria Buchholz
So., 19.10.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 21 Oberhausen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SuS 09 Dinslaken
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger SV 1900

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
4
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
1
8
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
4
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
1
0
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
0
4
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
0
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
1
2
Abpfiff
+Video

Heute, 13:30 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
1
4
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag
Fr., 17.10.25 18:30 Uhr VfB Frohnhausen - Fatihspor Essen 2001
Fr., 17.10.25 19:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 19.10.25 11:00 Uhr TuSEM Essen 1926 - Sportfreunde Königshardt
So., 19.10.25 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Rot-Weiss Essen II
So., 19.10.25 15:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - DJK Arminia Lirich 1920
So., 19.10.25 15:30 Uhr Vogelheimer SV - Heisinger SV
So., 19.10.25 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SuS Haarzopf
So., 19.10.25 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SpVgg Steele

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

_______________

