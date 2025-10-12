Eller 04 mit Statement-Sieg, RWE II verliert deutlich

In dieser deutlich war es keinesfalls zu erwarten: Der TSV Eller 04 drehte im zweiten Durchgang einen zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand in ein 6:2 und verpasste dem ASV Mettmann dadurch eine deftige Abreibung. Die DJK Sparta Bilk konnte aus dem Aufeinandertreffen der Konkurrenten keinen Profit schlagen, spielte nur Remis gegen die U23 von Ratingen 04/19. In Gruppe 2 marschiert der SC Reusrath weiter, der OSV Meerbusch übernahm unterdessen die Tabellenführung von der SpVg Odenkirchen. Rheinland Hamborn wies den FC Neukirchen-Vluyn in die Schranken, wodurch der Duisburger SV oben vorbeizieht. In Gruppe 6 überzeugen der SV Burgaltendorf und Vogelheimer SV, dahinter verlor Rot-Weiss Essen II in der Schlussphase recht deutlich gegen den VfB Frohnhausen.
10. Spieltag
So., 19.10.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - DSC 99 Düsseldorf
So., 19.10.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SG Benrath-Hassels
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Meerbusch II
So., 19.10.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - Ratingen 04/19 U23 II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - CfR Links Düsseldorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Hösel
So., 19.10.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Bayer Dormagen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - MSV Düsseldorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Eller 04
10. Spieltag
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SC Germania Reusrath
So., 19.10.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 19.10.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - DV Solingen II
So., 19.10.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - HSV Langenfeld
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SSVg Velbert II
So., 19.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - SG Hackenberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - TSV Ronsdorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SSV Germania Wuppertal
So., 19.10.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
10. Spieltag
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfR Krefeld-Fischeln
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SV Lürrip - VfL Tönisberg
Sa., 18.10.25 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - OSV Meerbusch
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - CSV Marathon Krefeld
So., 19.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Thomasstadt Kempen
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SC Union Nettetal II
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuS Wickrath - SpVg Odenkirchen
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Türkiyemspor Mönchengladbach
10. Spieltag
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Westfalia Anholt
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Alemannia Pfalzdorf
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde Broekhuysen
Do., 16.10.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Stenern
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV 08/29 Friedrichsfeld
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr VfL Rhede - TuS Xanten
So., 19.10.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - SGE Bedburg-Hau
So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Viktoria Goch II
So., 19.10.25 15:00 Uhr Borussia Veen - DJK Twisteden
10. Spieltag
Sa., 18.10.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - VfL Repelen
So., 19.10.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 19.10.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfB Homberg II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Spvgg Meiderich 06/95
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Viktoria Buchholz
So., 19.10.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 21 Oberhausen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SuS 09 Dinslaken
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger SV 1900
10. Spieltag
Fr., 17.10.25 18:30 Uhr VfB Frohnhausen - Fatihspor Essen 2001
Fr., 17.10.25 19:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 19.10.25 11:00 Uhr TuSEM Essen 1926 - Sportfreunde Königshardt
So., 19.10.25 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Rot-Weiss Essen II
So., 19.10.25 15:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - DJK Arminia Lirich 1920
So., 19.10.25 15:30 Uhr Vogelheimer SV - Heisinger SV
So., 19.10.25 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SuS Haarzopf
So., 19.10.25 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SpVgg Steele
