Eller 04 könnte an die Spitze rücken

„Der TSV Eller 04 übernimmt die Tabellenspitze in der Bezirksliga.“ Diese Schlagzeile kann glauben, wer den Inhalten des Instragram-Kanals „Amateur Transfers“ vertraut. Darüber wurde am Mittwoch gestreut, dass der MSV Düsseldorf in der Kausa „Vedin Kulovic“ (die RP berichtete) sechs Punkte am Grünen Tisch abgezogen bekommt. Das hätte tatsächlich unmittelbare Folgen für das Tabellenbild in Gruppe 1. Denn dann würde ab sofort der Ortsrivale des MSV, die TSV Eller 04, mit zwei Punkten Vorsprung vom Platz an der Sonne grüßen.
An der Vennhauser Allee nahm man diese aus privater Quelle stammenden Nachricht natürlich auch umgehend zur Kenntnis. Doch allzu viel Bedeutung beimessen wollten die Verantwortlichen ihr nicht. „Erst wenn es auf Fussball.de zu sehen ist, dann ist es offiziell“, sagt Ellers Trainer Kerim Kara. Tatsächlich scheinen in dieser Angelegenheit die Würfel noch nicht gefallen zu sein, wie auch die Staffelleiterin auf Anfrage bestätigte.
„Es gibt noch keine Entscheidung des Sportgerichts. Mit dieser rechne ich innerhalb der nächsten Woche“, betont Michaela Stiels. Eine Einschätzung, die Moussa Ouayd teilt. „Auch wir wissen noch nichts von einer offiziellen Entscheidung. Wir lassen uns überraschen, was da kommt“, sagt der sportliche Leiter des MSV.
Waren es also nur „Fake News“, die da über die sozialen Medien verbreitet wurden? Oder hat da doch jemand Insiderinformationen, die er eilig preis gab? Auffällig zumindest ist, dass gleich mehrere Protagonisten betonen, noch nichts von einer „offiziellen Entscheidung“ gehört zu haben. Das lässt vermuten, dass es im Hintergrund schon Überlegungen dazu gab, wie mit diesem Sachverhalt umzugehen ist.
Nicht nur in Eller wartet man derweil gespannt auf ein Urteil. Auch die drittplatzierte SG Benrath-Hassels und die DJK Sparta Bilk (4.) verfolgen das Geschehen mit Interesse. Denn auch diese beiden Teams wären wieder in der engeren Verlosung um Platz eins und den sicheren Aufstieg in die Landesliga, sollte der MSV die im März mit Vedin Kulovic errungenen Siege über Nievenheim und Grevenbroich-Süd nachträglich aberkannt bekommen. Ein Pfund, was aufseiten des MSV liegt.
Der Ligaprimus hätte auch im Falle eines Punktabzugs nach aktuellem Stand noch alles selbst in der Hand. Denn die zwei Punkte Rückstand auf Eller 04, die man nach einem negativen Urteil hätte, könnten die Mannen von Goran Tomic spätestens am vorletzten Spieltag wettmachen. Dann kommt es an der Vennhauser Allee zum direkten Aufeinandertreffen mit dem Ortsrivalen.