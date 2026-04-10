Eller 04 könnte an die Spitze rücken

Nicht nur in Eller wartet man derweil gespannt auf ein Urteil. Auch die drittplatzierte SG Benrath-Hassels und die DJK Sparta Bilk (4.) verfolgen das Geschehen mit Interesse. Denn auch diese beiden Teams wären wieder in der engeren Verlosung um Platz eins und den sicheren Aufstieg in die Landesliga, sollte der MSV die im März mit Vedin Kulovic errungenen Siege über Nievenheim und Grevenbroich-Süd nachträglich aberkannt bekommen. Ein Pfund, was aufseiten des MSV liegt.

Der Ligaprimus hätte auch im Falle eines Punktabzugs nach aktuellem Stand noch alles selbst in der Hand. Denn die zwei Punkte Rückstand auf Eller 04, die man nach einem negativen Urteil hätte, könnten die Mannen von Goran Tomic spätestens am vorletzten Spieltag wettmachen. Dann kommt es an der Vennhauser Allee zum direkten Aufeinandertreffen mit dem Ortsrivalen.