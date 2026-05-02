Eller 04 holt Oberliga-Abwehrspieler

Unklar ist noch, wie es mit Adnan Hotic weitergeht. „Wir werden uns nach der Saison zusammensetzen und dann gemeinsam eine gute Lösung finden. Das war von Anfang an so besprochen“, sagt Kara, der unverändert große Stücke auf den inzwischen 37 Jahre alten Kapitän hält. „Ado tut alles für den Erfolg der Mannschaft“, lobt der Trainer seinen Routinier.

Gemeinsam den Aufstieg in die Landesliga zu feiern, ist das große Ziel von Kara und Hotic. Aktuell liegt man nur drei Zähler hinter dem Spitzenreiter und Ortsrivalen MSV Düsseldorf. Am vorletzten Spieltag steigt auf eigener Anlage das Gipfeltreffen. „Wir haben also alles selbst in der Hand“, betont Kara. Im Dreikampf mit dem MSV und der punktgleichen SG Benrath-Hassels wird sich Eller keine Niederlage mehr erlauben dürfen, soll der Sprung nach oben gelingen. Erste Etappe auf dem Weg dort hin ist am Sonntag der Tabellenelfte SV Uedesheim.