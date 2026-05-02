Eller 04 holt Oberliga-Abwehrspieler

Sparta Bilk hatte mit den Verpflichtungen von Jannik Weber, Toni Munoz und Zissis Alexandris vorgelegt. Nun gab mit der TSV Eller 04 auch einer der direkten Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga die ersten Verpflichtungen für die kommende Saison bekannt. Mit Noah Karthaus (DJK Adler Union Frintrop) und Niklas Harth (Holzheimer SG) wechseln zwei Abwehrspieler aus der Oberliga Niederrhein an die Vennhauser Allee. Beide gaben Eller frühzeitig die Zusage, unabhängig davon, in welcher Liga die Elf von Kerim Kara in der kommenden Saison vertreten sein wird.
„Wer unseren Weg seit längerer Zeit verfolgt, wird feststellen, dass wir uns Jahr für Jahr stetig verbessern. Diesen Weg wollen wir fortsetzen. Die Verpflichtungen von Noah und Niklas helfen uns dabei enorm“, sagt Kara, der zugleich weitere Aktivitäten ankündigten. „Das war nur der Anfang. Wir werden in den kommenden Wochen noch weitere Spieler vorstellen, die sich uns anschließen.“
Die TSV hat sich wieder zu einer attraktiven Adresse im Kreis entwickelt. Und das hat nichts damit zu tun, dass die verantwortlichen mit Geld um sich schmeißen. „Im Amateurbereich sind andere Dinge wichtiger. Wir haben eine tolle Mannschaft beisammen und ein überragendes Klima im Verein“, zählt Kara auf. Vorzüge, die auch der aktuelle Stamm an Spielern zu schätzen weiß. Mit Fabian,Stutz, Anas El-Rifai, Takumi Miyata, Antonio Marinovic, Kevin Lobato, Sascha Bechert oder Nico Stracke haben schon etliche Akteure ihre Zusage für eine weitere Saison in Eller gegeben.
Unklar ist noch, wie es mit Adnan Hotic weitergeht. „Wir werden uns nach der Saison zusammensetzen und dann gemeinsam eine gute Lösung finden. Das war von Anfang an so besprochen“, sagt Kara, der unverändert große Stücke auf den inzwischen 37 Jahre alten Kapitän hält. „Ado tut alles für den Erfolg der Mannschaft“, lobt der Trainer seinen Routinier.
Gemeinsam den Aufstieg in die Landesliga zu feiern, ist das große Ziel von Kara und Hotic. Aktuell liegt man nur drei Zähler hinter dem Spitzenreiter und Ortsrivalen MSV Düsseldorf. Am vorletzten Spieltag steigt auf eigener Anlage das Gipfeltreffen. „Wir haben also alles selbst in der Hand“, betont Kara. Im Dreikampf mit dem MSV und der punktgleichen SG Benrath-Hassels wird sich Eller keine Niederlage mehr erlauben dürfen, soll der Sprung nach oben gelingen. Erste Etappe auf dem Weg dort hin ist am Sonntag der Tabellenelfte SV Uedesheim.