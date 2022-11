Eller 04 gewinnt das Verfolgerduell Bezirksliga, Gruppe 1: 2:1-Erfolg gegen Sparta Bilk. Kosova nur mit einem Punkt gegen Unterbach.

Das mit Spannung erwartete „Klassentreffen“ kam nicht zustande. Dennoch kamen die Zuschauer des Verfolgerduells in der Bezirksliga zwischen der TSV Eller 04 und der DJK Sparta Bilk am Sonntagnachmittag voll auf ihre Kosten. „Beide Teams haben einen guten Ball gespielt und hätten die Partie für sich entscheiden können. Am Ende hatten wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite“, sagte Ellers Trainer Kerim Kara nach dem knappen 2:1-Heimerfolg.

Ferber sah einen guten Start seiner Elf,die durch einen trockenen Schuss von Mino Kayser auch in Führung ging (23.). Doch das 0:1 hatte nicht allzu lange Bestand. Nur fünf Minuten später stand Ellers Claudio Gangi nach einer Ecke sträflich frei und köpfte zum Ausgleich ein (28.). Der 26-Jährige sollte schließlich auch zum Matchwinner werden. Nach einem Stellungsfehler in der Bilker Innenverteidigung schloss der Linksfuß eiskalt zum 2:1-Siegtreffer ab.

Für ihn fiel das erhoffte Wiedersehen mit seinem Grundschulfreund Marcel Krüger an der Seitenlinie aus, da Bilks sportlicher Leiter kurzfristig an Corona erkrankt war. Da zudem auch Cheftrainer Gabriel Bittencourt urlaubsbedingt fehlte, übernahm Co-Trainer Darius Ferber die Verantwortung auf Bilker Seite.

Mit dem Sieg schüttelte Eller nicht nur die bis dahin punktgleiche DJK Sparta Bilk ab, sondern zog auch vorbei am FC Kosova auf den dritten Tabellenplatz.

Denn der Aufsteiger kam gegen Schlusslicht SC Unterbach auf eigenem Platz nicht über ein schmeichelhaftes 2:2 hinaus. Erst in der Nachspielzeit gelang Shiqeri Alili der Ausgleich für die Hausherren. „Warum wir so lange nachspielen mussten, verstehe ich nicht“, haderte Unterbachs Coach Ibo Cöl nach der Partie.

Cöl, der an den ersten beiden Spieltagen noch bei Kosova an der Seitenlinie stand, hatte sein Team glänzend auf den Gegner eingestellt. Kosova ging durch Aljusan Jasarov zwar in Front (40.), konnte sein gefürchtetes Spiel über die schnellen Außen aber nicht durchbringen. So sah es nach Treffern von Robin Herresbach (50.) und Sven Gehrmann (70.) sogar nach einer Sensation aus, ehe Kapitän Alili Schadensbegrenzung betrieb.