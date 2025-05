Klare Angelegenheit zwischen Eller und Langenfeld. – Foto: Sven Conor

Eller 04 feiert 5:0-Kantersieg gegen Langenfeld Dass sich die Saison in der Bezirksliga dem Ende entgegen neigt, sieht man bei der TSV Eller 04 mit gemischten Gefühlen. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 Eller 04 HSV Langenf.

Einerseits sehnen sich Kerim Kara und seine Mannschaft nach ein paar fußballfreien Wochen, um die Akkus wieder aufzuladen Andererseits könnte die Spielzeit in Anbetracht der aktuellen Form aber auch gerne noch etwas länger andauern. Denn auf der Zielgeraden ist der „Eller-Express“ so richtig ins Rollen gekommen. Auch der HSV Langenfeld durfte sich davon am Freitagabend ein Bild machen.

Ganz große Wurf schon lange nicht mehr realistisch An der Vennhauser Allee blieb der abstiegsgefährdete Gast ohne Chance und wurde mit 5:0 nach Hause geschockt. „Es läuft bei uns. Die Jungs haben in den letzten Wochen richtig Selbstbewusstsein getankt. Leider kommt diese Serie nur etwas zu spät“, sagte Kerim Kara nach einer einseitigen Partie, der Nico Stracke mit vier Treffern seinen Stempel aufdrückte. Seit nunmehr sechs Spielen ist die Kara-Elf unbesiegt, holte in dieser Spanne 16 von möglichen 18 Punkten. In der Rückserie schlug Eller schon den Tabellenzweiten TSV Solingen und behielt auch im Ortsderby gegen den drittplatzierten MSV Düsseldorf die Oberhand. Und dennoch werden die Mannen um Dennis Ordelheide nicht mehr in den Aufstiegskampf eingreifen können. Mehr als Platz drei scheint in der Endabrechnung für den derzeitigen Tabellenfünften nicht mehr möglich zu sein.

„Für ganz oben hat es uns einfach an der Konstanz gefehlt“, gesteht Kerim Kara. Weiteres Manko: Von den Top-Sieben stellt Eller die schwächste Defensive. „Die Anzahl an Gegentoren ist natürlich zu hoch, auch wenn wir zuletzt zweimal in Folge zu Null gespielt haben“, sagt Kara. Zurück führte der Trainer die Anfälligkeit im hinteren Bereich auf die häufigen Umstellungen, die er über weite Strecken der Saison häufig vornehmen musste. „Unser zweiter Anzug hat dann nicht immer gepasst“, monierte Kara. Kaderplanung ist in vollem Gange