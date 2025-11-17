Eller 04 blamiert sich beim Tabellenletzten

Sie waren die Dominatoren zu Beginn der Saison. Mit sechs Siegen am Stück legte die TSV Eller 04 einen fulminanten Start in der Bezirksliga hin. Doch der Glanz, den die Mannschaft von Kerim Kara in den ersten Wochen versprühte, ist etwas verblasst. Aus dem Aufstiegsaspiranten ist ein Aufbaugegner für die Konkurrenten aus dem Tabellenkeller geworden. Die 2:3-Schlappe bei Schlusslicht TSV Meerbusch II am Freitagabend war schon die zweite Blamage in dieser Spielzeit. Erst Ende Oktober hatte Eller daheim 1:2 gegen Rhenania Hochdahl verloren.

Der Aufsteiger hatte bis dahin noch gar kein Spiel gewonnen. Wie übrigens bis zum Freitag auch die Reserve aus Meerbusch. Der TSV hatte sich fünf Tage zuvor noch von Ellers Ortsrivalen MSV Düsseldorf mit 0:12 abschießen lassen. Es war die zwölfte Schlappe im 13. Spiel für den Unterbau des Oberligisten.

Für Eller 04 schien es daher am Freitag nur um die Höhe des Sieges zu gehen. Doch die als Tabellendritter angereisten Gäste sollten ihr blaues Wunder erleben. „Die Rollen waren gerade in den ersten 30 Minuten vertauscht. Das Tempo von Meerbusch hatte nichts mit einem Tabellenletzten zu tun. Wir hingegen haben wie ein Abstiegskandidat gespielt. Das grenzte schon an Arbeitsverweigerung“, schimpfte Kerim Kara. Sein Team konnte von Glück sagen, dass es nach einer halben Stunde nur 0:3 aus eigener Sicht stand.

Zur Pause hätte es schlimmer als 0:3 kommen können

„Wenn wir da schon mit 0:4 oder 0:5 zurückgelegen hätten, hätte sich auch keiner beschweren dürfen“, merkte der Trainer an. Dass Kara in Meerbusch unter anderem auf Dennis Ordelheide und Jan-Eric Heydn verzichten musste, wollte der 40-Jährige nicht als Ausrede gelten lassen. „Die Mannschaft, die wir auf dem Platz hatten, war ja immer noch gut bestückt. Es lag nicht an der Auf- sondern an der Einstellung. Wir haben seit Dienstag darüber gesprochen, dass die Partie kein Selbstläufer werden würde. Aber offenbar ist das nicht bei jedem angekommen“, motzte Kara.

Auch wenn sich seine Schützlinge im zweiten Abschnitt etwas strafften, Pech mit ein paar Aluminiumtreffern hatten und es in der Schlussphase durch den Doppelpack von Marc Daehne (82., 88.) noch einmal spannend machten, kündigte Kara nach der Partie an, diesen denkwürdigen Auftritt so nicht auf sich sitzen lassen zu wollen.

„Das Spiel wird auf jeden Fall Konsequenzen nach sich ziehen. So dürfen wir uns einfach nicht präsentieren“, sagte der Coach.Mit der völlig unerwarteten Niederlage schaffte es Eller sogar, Marco Meyer im Kampf um die „Schlagzeile des Wochenendes“ die Stirn zu bieten. Der 35 Jahre alte Torjäger der DJK Sparta Bilk möchte im Winter zu den Sportfreunden Gerresheim in die Kreisliga A wechseln. Das sickerte vor Spartas Heimspiel gegen den 1.FC Grevenbroich-Süd durch, bei dem Meyer nicht mitwirken konnte.