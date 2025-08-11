Elle-Eleganz und Vini-Winner

Alex (Nr.1) hatte stets alles und alle im Griff. – Foto: Sina

Zum Auftakt der Kreisklasse-Saison gelang Concordia mit dem 2:1-Sieg in Hochstedt gegen Vieselbach II die faustdicke Überraschung des Spieltags. Aufgrund der schwierigen, weil traditionell holprigen Platzverhältnisse in Hochstedt hatten die Gäste im Laufe der intensiven 90 Minuten ihr Spiel angepasst, verzichteten mehr und mehr auf fußballerisch ansehnliche Lösungen, verteidigten stattdessen aufopferungsvoll, spielten weite Pässe und rannten sich die Lunge aus dem Leib. Unübersehbar – auf dem Feld und in der Statistik – war bei ihnen das in der Sommerpause gewonnene Grün-Weiß-Trio. Lucas und Vini arbeiteten unentwegt als erste Bastionen gegen das Aufbauspiel der Hausherren, Elle stellte die linke Seite zu. Überdies kamen Elle und Vini zu ihren ersten Treffern im neuen Trikot.

Nach einem auf die linke Concorden-Angriffsseite abgewehrten Eckball, schlenzte Elle das Spielgerät noch einmal gen zweiten Pfosten. Geschmeidig und elegant schmieg sich der Ball in das Netz unterm langen Winkel hinein wie ein Känguru-Baby in Mamis Beutel (18.). War dieses Tor zweifelsfrei vom Glück begünstigt, so sollte der Ball bei Vinis Winner drei Minuten vor Schluss der Partie jedoch genau da hin, wo er landete: Nach einer Attacke über die linke Flanke war der Ball zentral beim in der zweiten Halbzeit bärenstarken Kapitän Manu gelandet. Er legte ihn halbrechts an die Strafraumgrenze, wo Vini entschlossen das lange Eck ins Visier nahm, furztrocken und erfolgreich seinen Plan in die Tat umsetzte. War der Sieg verdient? Wegen der Leidenschaft, mit der sich das Team gegen ständig drohendes Ungemach stemmte: auf jeden Fall! War er objektiv gerecht? Auf keinen Fall! Naturgemäß hatte Vieselbach vor der Begegnung die Mismatch-Optionen eines ersten Spieltags genutzt und mit Skaba, Takla, John, Krebs und Reiber etliche Akteure aufgestellt, die in der vergangenen Saison auf eine üppige Quote in der Kreisoberliga gekommen waren. Diese Liga befindet sich, wie wir wissen, gleich mal zwei Etagen über der Kreisklasse.