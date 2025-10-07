Ell-Comeback bei Racing wird nicht belohnt

* Falls Torschützinnen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Was am Wochenende los war

Satte sechs Tore steuerte Karoline Kohr, die Schwester vom Mainzer Bundesliga-Profi Dominik Kohr, zum 8:0-Heimsieg ihres Swift Hesperingen gegen Aufsteiger Käerjeng bei, womit sie die Führung in der Liste der Torschützinnen (s.o.) übernimmt. Hesperingen schiebt sich damit in der Tabelle auf Platz 3 vor und überholt den SC Ell, der einem lange in Unterzahl spielenden Leader Racing zwar alles abverlangte, durch Koenig sogar zum zwischenzeitlichen Ausgleich kam, am Ende aber dennoch mit 4:1 den Kürzeren auf Verlorenkost zog.

Eine sehr junge WMH-Elf hielt mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen, verlor ihr Heimspiel gegen Diekirch aber dennoch mit 0:7. Die Young Girls taten sich zunächst schwer und legten nicht genügend Tempo an den Tag. Nach einer Kabinenansprache wurde es nach der Pause besser und der erste Saisonsieg eingetütet.

Bettemburg gewann unerwartet hoch mit 6:1 gegen Mamer. Laut dem FuPa-Liveticker-Betreiber waren die Gastgeberinnen dabei über neunzig Minuten präsenter und konsequenter im Abschluss während Mamer Probleme hatte und kaum zu gefährlichen Torchancen kam. Insbesondere Fucia und Gemehl waren dabei furios unterwegs mit insgesamt sieben Torbeteiligungen. Differdingen war nach einem 0:0 zur Pause in Junglinster in der 2.Halbzeit überlegen und gewann am Ende auch durch zwei späte Tore mit 3:0.

Liga 2

👉 Elf der Woche

Liga 3

1.Bezirk

👉 die Ergebnisse

👉 zur Tabelle

👉 Elf der Woche

2.Bezirk

Im 2.Bezirk der 3.Liga wurde die Partie zwischen der Entente Region Mosel und Red Star Merl-Belair den Angaben zufolge vorzeitig abgebrochen, da die Gäste keine sieben Spielerinnen mehr auf dem Feld gehabt haben sollen. Daneben hat die Entente FuPa-Informationen zufolge mit Daniel De Sousa seit Kurzem einen neuen Trainer. Er hat den Posten von Laurent Marinoni übernommen.

👉 die Ergebnisse

👉 zur Tabelle

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!