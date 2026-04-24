Elkhattabi will mit der U23 von Ratingen 04/19 noch höher hinaus

Ratingen 04/19 II schlägt Rhenania Hochdahl – Foto: Lea Schirrweit

Welch ein Glücksgriff ist Andreas Voss da gelungen. Denn seine U23 von Ratingen 04/19 tat sich unglaublich schwer im vorgezogenen Bezirksliga-Heimspiel gegen das Kellerkind Rhenania Hochdahl. Zwar lagen die Ratinger nach 70 Minuten endlich 1:0 vorne durch das 15. Saisontor von Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis, aber gute Angriffe besaßen ungemeinen Seltenheitswert.

Elkhattabi bringt neuen Schwung

So entschloss sich der Coach, mit Elyas Elkhattabi einen neuen Stürmer zu bringen (61. Minute). Und dann schlug der 21-Jährige auf Anhieb zu. Zunächst verwertete er den gefühlvollen Freistoß von Linksverteidiger Clarence Yomi zum 2:0, und wenig später folge schon Elkhattabis 3:0 (85.). Das war der Endstand. Hier lieferte der ebenfalls eingewechselte Maksym Kliushnychenko das präzise Zuspiel.

Dann folgte der Weg des Siegerteams in die Kabine. Und alle umarmten den Doppeltorschützen. Zum Interview wollte er zunächst nicht kommen, aber da half seine Kumpel Leo Kaiser nach: „Komm Elyas, das alles hast du dir verdient.“ Dann willigte Elkhattabi, der schon aus der RSV-Jugend stammt, ein: „Uns ist eine richtig gute zweite Hälfte gelungen. Und jetzt, wo noch fünf Spiele anstehen, da wollen wir auch in der Tabelle weiter oben angreifen. Ich denke, Platz sechs ist durchaus zu erreichen.“ Der überaus sympathische Stürmer wohnt in Düsseldorf und hat es somit nicht weit zum Götschenbeck.