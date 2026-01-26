 2026-01-20T07:14:11.657Z

Halle
Allerlei prominente Clubs sind auch in diesem Jahr zu Gast in Aßlar: Alessio Bruno aus der U9 von Eintracht Frankfurt (r.) will am Düsseldorfer Bartosz Skorinski vorbei. Den Sieg beim Rewe-Cup sichert sich aber am Ende der Nachwuchs des Bundesligisten FSV Mainz 05. © Peter Bayer
Elite des deutschen Nachwuchsfußballs macht in Aßlar Station

Teaser JUGEND: +++ Der Rewe-Cup-Turnierreigen des VfB Aßlar endet mit einem echten Highlight. Vor allem der U9-Wettbewerb zieht die Blicke auf sich und wartet mit prominenten Vereinsnamen auf +++

Aßlar. Mit den letzten Jugendturnieren erlebte der „Rewe-Cup 2026“ des VfB Aßlar am vergangenen Wochenende sein Finish – und gerade der Schlussspurt hatte es noch einmal in sich. Neben Wettbewerben der B-, C-, F- und G-Jugend stand vor allem das hochkarätig besetzte U9-Bundesliga-Turnier im Mittelpunkt, das die Sporthalle neben dem Laguna-Bad noch einmal bis auf den letzten Platz füllte und dem traditionsreichen Hallenevent einen würdigen Abschluss verlieh. Das U9-Turnier am Samstag bot Nachwuchsfußball auf bemerkenswertem Niveau. Mit Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt (mit zwei Teams), FSV Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern war die Elite des deutschen Nachwuchsfußballs vertreten. Komplettiert wurde das Feld durch die „All Stars“ des Gastgebers, die sich bewusst dem Vergleich mit den großen Nachwuchsleistungszentren stellten.

