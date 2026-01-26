Elite des deutschen Nachwuchsfußballs macht in Aßlar Station

Aßlar. Mit den letzten Jugendturnieren erlebte der „Rewe-Cup 2026“ des VfB Aßlar am vergangenen Wochenende sein Finish – und gerade der Schlussspurt hatte es noch einmal in sich. Neben Wettbewerben der B-, C-, F- und G-Jugend stand vor allem das hochkarätig besetzte U9-Bundesliga-Turnier im Mittelpunkt, das die Sporthalle neben dem Laguna-Bad noch einmal bis auf den letzten Platz füllte und dem traditionsreichen Hallenevent einen würdigen Abschluss verlieh. Das U9-Turnier am Samstag bot Nachwuchsfußball auf bemerkenswertem Niveau. Mit Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt (mit zwei Teams), FSV Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern war die Elite des deutschen Nachwuchsfußballs vertreten. Komplettiert wurde das Feld durch die „All Stars“ des Gastgebers, die sich bewusst dem Vergleich mit den großen Nachwuchsleistungszentren stellten.