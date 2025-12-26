Elite, Breite und Tempo: Frauenfußball-Gala im Glaspalast

Am Sonntag, 28. Dezember, wird der Sindelfinger Glaspalast zum Zentrum des süddeutschen Frauenfußballs. Die 5. Frauen-Hallenfußball-Gala bringt 25 Mannschaften aus fünf Spielklassen zusammen und vereint Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga, Landesliga und Bezirksliga an einem einzigen Turniertag. Technik, Tempo und taktische Disziplin prägen ein Hallenturnier, das sich längst als fester Bestandteil des winterlichen Fußballkalenders etabliert hat.

Fünf Gruppen als Fundament des Wettbewerbs Das Teilnehmerfeld ist in fünf Gruppen aufgeteilt, in denen jeweils im Modus „Jeder gegen jeden“ gespielt wird. Diese Struktur sorgt für klare sportliche Vergleichbarkeit und lässt keinen Raum für Zufälle. Jede Begegnung zählt, jeder Punkt kann über den Einzug in die K.-o.-Runde entscheiden. Die Gruppenphase bildet damit das sportliche Fundament für den weiteren Turnierverlauf.

Ein Hallenturnier mit überregionaler Strahlkraft Die Frauen-Hallenfußball-Gala im Glaspalast steht für hochklassigen Hallenfußball und eine bemerkenswerte sportliche Bandbreite. 25 Teams aus Süddeutschland treten an und machen das Turnier zu einem Treffpunkt für unterschiedliche Spielphilosophien und Leistungsniveaus. Der Reiz liegt im direkten Vergleich: Regionalligisten messen sich mit ambitionierten Bezirksligisten, etablierte Namen treffen auf aufstrebende Mannschaften.

Gruppe eins mit regionalem Gewicht

In Gruppe 1 treffen mit dem VfL Herrenberg und den VfL Sindelfingen zwei bekannte Vertreter aus der Region aufeinander. Ergänzt wird diese Gruppe durch den TSV Hoffeld, den TSV Weilimdorf und die Sportvg Feuerbach. Die Mischung aus regionaler Verbundenheit und sportlichem Ehrgeiz verleiht dieser Gruppe eine besondere Dynamik bereits zum Turnierauftakt.

Ausgeglichenheit prägt Gruppe zwei

Die Gruppe 2 vereint Mannschaften aus verschiedenen Spielklassen und zeichnet sich durch besondere Ausgeglichenheit aus. Der SV Hegnach und der TSV Münchingen bringen Ober- und Verbandsliga-Erfahrung mit, während die TGV Dürrenzimmern, eine Polizeiauswahl und die SGM Bernhausen/Plattenhardt das Feld komplettieren. In dieser Konstellation sind enge Spiele und wechselnde Konstellationen zu erwarten.

Spielstärke und Ambition in Gruppe drei

In der Gruppe 3 bündeln sich spielerische Qualität und klare Ambitionen. Der SV 67 Weinberg aus der Regionalliga Süd gehört ebenso dazu wie der Verbandsligist TSV Frommern. Mit dem FC Augsburg, dem TSV Grafenau und dem Bedburger BV stehen weitere Teams auf dem Parkett, die den Anspruch haben, über die Vorrunde hinauszukommen. Diese Gruppe verbindet Technik, Tempo und taktische Disziplin.

Favoritendruck in Gruppe vier

Die Gruppe 4 rückt besonders in den Fokus. Mit dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Donzdorf stehen zwei namhafte Mannschaften im Teilnehmerfeld. Dahinter reihen sich der SV Jungingen, der 1. FC Schwindelfrei 05 und der SV Leingarten ein. Die Leistungsdichte ist hoch, Fehler werden hier besonders schnell bestraft, was jede Partie zu einer Herausforderung macht.

Vielseitigkeit in der fünften Gruppe

Abgerundet wird das Turnier durch die Gruppe 5 mit dem Hegauer FV, dem TSV Neuenstein, dem SC Biberach, der SpG Bühl/Neibsheim sowie der SGM Stetten/Hechingen. Diese Gruppe steht exemplarisch für die Breite des Frauenfußballs und bringt unterschiedliche regionale Hintergründe und Spielansätze zusammen.

Der Titel ist neu zu vergeben

Im vergangenen Jahr sicherte sich der FSV Waldebene Stuttgart Ost den Turniersieg nach einer starken Vorstellung. Der damalige Sieger ist diesmal nicht am Start, wodurch sich die Ausgangslage grundlegend verändert. Das Feld ist offen, Favoritenrollen verteilen sich auf mehrere Teams, und der Weg zum Titel führt über einen langen, intensiven Turniertag.

Ein kompakter Turniertag mit klarer Dramaturgie

Der Spielplan sieht einen durchgehenden Wettbewerbstag vor. Nach der Vorrunde folgen Viertelfinale, Halbfinale, das Spiel um Platz drei und das Finale, das für 20.30 Uhr angesetzt ist. Bereits das Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Sindelfingen und dem TSV Weilimdorf um 9 Uhr setzt den sportlichen Ton. Der eng getaktete Ablauf garantiert permanente Action ohne längere Unterbrechungen.

Der Glaspalast als Bühne des Frauenfußballs

Der Sindelfinger Glaspalast bietet mit seiner Atmosphäre den idealen Rahmen für ein Turnier dieser Größenordnung. Die Nähe zwischen Spielfeld und Tribüne verstärkt jede Aktion, jede Entscheidung und jedes Tor. Für Spielerinnen wie Zuschauer wird der Hallentag zu einem intensiven Erlebnis, das den Frauenfußball in all seinen Facetten sichtbar macht.

Ein Turnier zwischen Anspruch und Begeisterung

Die 5. Frauen-Hallenfußball-Gala vereint sportlichen Anspruch, organisatorische Klarheit und emotionale Intensität. Mit 25 Teams, fünf Gruppen und einem klar strukturierten Finalmodus steht ein Turniertag bevor, der den Frauenfußball nicht nur präsentiert, sondern feiert. Wenn am Abend das Finale angepfiffen wird, liegt ein Tag hinter den Beteiligten, der die Vielfalt und Qualität des Frauenfußballs eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.