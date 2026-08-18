Elitärer Kreis: 5 Kreisligisten mit makelloser Bilanz

Fünf Siege aus fünf Spielen: Die DJK Arnschwang findet sich nach dem Abstieg in der Kreisliga Ost sofort bestens zurecht. – Foto: Julia Baumann

Die Menge dünnt sich immer weiter aus: Wer in den Kreisligen und Kreisklassen zum jetzigen Zeitpunkt immer noch ohne Verlustpunkt ist, sprich alle Spiele gewonnen hat, der darf wahrlich von einem Traumstart sprechen. Im Kreisoberhaus sind dies noch fünf Mannschaften: Dietfurt, Grafenwöhr, Arnschwang, Mitterdorf und mit Ensdorf sogar ein Aufsteiger. Überregional hat es mit Regionalligist DJK Vilzing, Bayernligist ASV Cham und Bezirksligist TB 03 Roding am vergangenen Wochenende die letzten drei makellosen Teams „erwischt“. Die Übersicht der Top-Starter aus den drei Spielkreisen:

Kreis Amberg/Weiden

A-Klasse 2DJK SV Keilberg Regensburg (3 Siege bei 12:1 Toren)Die B-Klassen haben erst maximal einen Spieltag absolviert.

Kreisliga Nord

SV TuS/DJK Grafenwöhr (4 Siege bei 15:2 Toren)



Kreisliga Süd

DJK Ensdorf (4 Siege bei 12:3 Toren)



Kreisklasse Süd

DJK Ammerthal II (4 Siege bei 12:5 Toren)



A-Klasse Nord

SG Edelsfeld / FC Großalbershof II (4 Siege bei 14:3 Toren)

TuS Schnaittenbach (3 Siege bei 9:2 Toren)



A-Klasse Ost

FSV Waldthurn (4 Siege bei 26:4 Toren)

ASV Neustadt/Waldnaab (3 Siege bei 10:2 Toren)

SG Störnstein / Wurz (3 Siege bei 10:7 Toren)



A-Klasse Süd

SG Michaelpoppenricht / Traßlberg II (4 Siege bei 16:3 Toren)



A-Klasse West

SpVgg Trabitz II (4 Siege bei 12:2 Toren)

TSV 1960 Kastl (3 Siege bei 9:1 Toren)



B-Klasse Ost

TSV Eslarn II (3 Siege bei 14:6 Toren)

SG Neukirchen C / Pfrentsch / Waidhaus II (2 Siege bei 6:2 Toren - inklusive Sportgerichtsurteil)



B-Klasse Süd

TSV Kümmersbruck II (2 Siege bei 7:4 Toren)

SG Eschenfelden I / Königstein III (2 Siege bei 3:1 Toren)



B-Klasse West

SG Seugast / Freihung II (4 Siege bei 34:1 Toren)







Kreis Cham/Schwandorf

Kreisliga Ost

DJK Arnschwang (5 Siege bei 21:2 Toren)

SpVgg Mitterdorf (5 Siege bei 21:5 Toren)



Kreisklasse Nord

1. FC Rötz (5 Siege bei 16:5 Toren)



A-Klasse Nord

DJK Dürnsricht-Wolfring II (3 Siege bei 5:2 Toren)

SG Trisching / Schmidgaden II (2 Siege bei 5:0 Toren)



A-Klasse Ost

SG Neukirchen Hl. Blut / Rittsteig (2 Siege bei 10:1 Toren)

SV Alten- u. Neuenschwand (2 Siege bei 6:2 Toren)



A-Klasse Süd

SF Weidenthal-Guteneck (2 Siege bei 10:1 Toren)

FT Eintracht Schwandorf (2 Siege bei 6:2 Toren - inklusive Sportgerichtsurteil)



B-Klasse 1

SG Geigant / Waldmünchen II (2 Siege bei 3:1 Toren)



B-Klasse 2

SC Kreith/Pittersberg II (2 Siege bei 4:1 Toren - inklusive Sportgerichtsurteil)



B-Klasse 3

SG Pemfling / Katzbach II (4 Siege bei 13:3 Toren)



B-Klasse 5

FT Eintracht Schwandorf II (3 Siege bei 20:4 Toren)

TB 03 Roding III (3 Siege bei 11:3 Toren)