Elisabeth, Anna, Stefanie - die ersten Damen im Herrenbereich Beim Reservespiel zwischen der SpVgg Rabenstein-Klautzenbach und Bürgerholz Regen kamen bei den Gastgebern erstmals in Niederbayern Damen im Herrenbereich zum Einsatz

Die Besonderheit war, dass es keine Besonderheit war. Weder die Mit- noch die Gegenspieler zeigten sich als Kavaliere, was in diesem Falle das wohl größte Lob überhaupt ist. Im Rahmen des Reservespieles der A-Klasse Regen zwischen der SpVgg Rabenstein-Klautzenbach und Bürgerholz Regen kamen bei den Gastgebern mit Elisabeth Augustin, Anna Hoyer und Stefanie Biermeier die ersten niederbayerischen Damen im Herrenbereich zum Einsatz. Eine Premiere, die durchaus eine Schlagzeile wert - wenn auch das Spiel an sich nichts Besonderes war.