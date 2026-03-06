Eliot Muteba verlängert seinen Vertrag bei den Würzburger Kickers Der 22-jährige gebürtige Niederbayer hat sich bei den Unterfranken zum Stammspieler gemausert von PM/mwi · Heute, 18:10 Uhr · 0 Leser

Die Rastalocken sind sein Markenzeichen: Eliot Muteba bleibt den Würzburger Kickers erhalten. – Foto: MichaelOttSportfotografie

Erste Personalentscheidung für die kommende Saison bei den Würzburger Kickers: Der Vertrag von Offensivspieler Eliot Muteba wird um ein Jahr verlängert.

Der 22-jährige Flügelspieler wechselte zu Beginn der Saison zu den Kickers und konnte sich seitdem schnell als wichtiger Bestandteil der Mannschaft etablieren. In der laufenden Spielzeit stand Muteba bei allen Spielen in der Startelf, erzielte drei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Mit seinem Tempo, seiner Dynamik und seiner Offensivstärke sorgt er regelmäßig für Gefahr auf der Außenbahn. "Ich fühle mich in Würzburg und bei den Kickers sehr wohl. Die Verantwortlichen, die Mannschaft, das Umfeld und die Fans geben mir viel Vertrauen. Deshalb freue ich mich sehr, meinen Weg hier weiterzugehen", sagt Eliot Muteba zur Vertragsverlängerung.