Eliot Muteba verlängert seinen Vertrag bei den Würzburger Kickers

Erste Personalentscheidung für die kommende Saison bei den Würzburger Kickers: Der Vertrag von Offensivspieler Eliot Muteba wird um ein Jahr verlängert.
Der 22-jährige Flügelspieler wechselte zu Beginn der Saison zu den Kickers und konnte sich seitdem schnell als wichtiger Bestandteil der Mannschaft etablieren. In der laufenden Spielzeit stand Muteba bei allen Spielen in der Startelf, erzielte drei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Mit seinem Tempo, seiner Dynamik und seiner Offensivstärke sorgt er regelmäßig für Gefahr auf der Außenbahn.
"Ich fühle mich in Würzburg und bei den Kickers sehr wohl. Die Verantwortlichen, die Mannschaft, das Umfeld und die Fans geben mir viel Vertrauen. Deshalb freue ich mich sehr, meinen Weg hier weiterzugehen", sagt Eliot Muteba zur Vertragsverlängerung.
Sportdirektor Sebastian Neumann lässt zur weiteren Zusammenarbeit wissen: "Eli hat eine gute Entwicklung genommen und bringt die Qualitäten mit, die wir in unserem Offensivspiel brauchen. Er ist noch jung und hat großes Potenzial. Wir freuen uns, dass er seinen Weg weiterhin bei den Kickers gehen wird."
Eliot Muteba wurde im niederbayerischen Dietersburg (Lkr. Rottal-Inn) geboren. Das Fußballspielen lernte er bei der TuS 1860 Pfarrkirchen. Anschließend ging es ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt, danach weiter zum 1. FC Nürnberg. Beim Club vollzog er auch den Schritt in den Herrenbereich und konnte in der Saison 2023/24 in der Regionalliga Bayern auf sich aufmerksam machen, als er in 21 Partien 13 Treffer erzielte. In der Winterpause der Saison 2023/24 lotsten ihn die Münchner Löwen nach Giesing, wo er sich in der 3. Liga allerdings nicht durchsetzen konnte. Nach einem halben Jahr beim FV Illertissen, wohin ihn die Sechziger ausliehen, heuerte er im Sommer 2025 am Dallenberg bei den Würzburger Kickers an.