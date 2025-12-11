Elias Wilhelmi verstärkt im Winter die Offensive des SV Altenoythe

Der SV Altenoythe hat seine erste Herrenmannschaft für die Rückrunde personell verstärkt. Mit Elias Wilhelmi schließt sich dem Klub ein offensiv ausgerichteter Spieler an, der über Erfahrung aus siebenundzwanzig Oberliga- sowie acht Landesligapartien verfügt. Der 23-Jährige soll der Mannschaft vor allem mit seinem Tempo und seiner variablen Spielweise zusätzliche Optionen im Angriff geben.
Der Verein stellte Wilhelmi am Mittwoch vor und hieß ihn offiziell willkommen. Altenoythe erhofft sich von der Verpflichtung neue Impulse in der Offensivstruktur, während der Neuzugang selbst den Wechsel als nächsten Schritt seiner Entwicklung betrachtet.