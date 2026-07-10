Elias Vali Fard bleibt in Gladbach und unterschreibt einen Profivertrag bis 2028

Das ist Elias Vali Fard. – Foto: Borussia

Elias Vali Fard gehörte im vergangenen Jahr zum erfolgreichen U17-Team von Borussia Mönchengladbach, das nach einem 3:1 im Finale gegen RB Leipzig die Deutsche Meisterschaft gewann. Über die Zukunft des Innenverteidigers war in den vergangenen Wochen wegen seines auslaufenden Vertrags immer wieder spekuliert worden. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Der 18-Jährige bleibt dem Klub über den Sommer hinaus erhalten. Über die anstehende Vertragsverlängerung hatte unsere Redaktion bereits berichtet, am Mittwoch machte Borussia sie in einer Mitteilung offiziell: Vali Fard hat einen Profivertrag bis 2028 unterschrieben.

„Elias ist ein sehr talentierter Innenverteidiger, der in den vergangenen Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Er bringt spannende Voraussetzungen für den Profifußball mit, obwohl er noch U19-Spieler ist. Wir freuen uns sehr, dass er seinen Weg bei Borussia fortsetzt und wir ihn bei seinen nächsten Entwicklungsschritten in den Seniorenbereich bestmöglich begleiten“, sagte Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller.

Einsatz vor allem in der U23 geplant

Obwohl Vali Fard als Spieler des Jahrgangs 2008 noch ein Jahr in der U19 spielen könnte, ist er nach Informationen unserer Redaktion in der kommenden Saison vor allem in der U23 eingeplant. In der Regionalliga West, in der er im Januar seinen bislang einzigen Einsatz unter Ex-Trainer Oliver Kirch absolvierte, soll sich der Rechtsfuß in Ruhe entwickeln und den Sprung von der Jugend in die vierte Liga dauerhaft meistern.

In der U17 und der U19 fiel Vali Fard mit seinen Führungsqualitäten auf. Die U19 führte er als Kapitän aufs Feld, ehe ihn eine muskuläre Verletzung ausbremste. Seinen Spielstil beschrieb Vali Fard im Mitgliedermagazin „Fohlenecho“ einmal als „hart und unangenehm“.

Dank seiner Größe von 1,87 Metern weiß er sich bei Kopfbällen und in Luftduellen zu behaupten. Steigern kann er sich unter anderem im Spiel mit dem Ball am Fuß und im Stellungsspiel. Zudem muss er sich bald gegen teilweise deutlich ältere Gegner behaupten. Ob Vali Fard das Potenzial besitzt, eines Tages im Profigeschäft anzukommen, dürfte sich in den kommenden ein bis zwei Jahren herauskristallisieren.

Mit dem ein Jahr älteren Jan Leszczynski hat sich Borussia gerade erst mit einem weiteren Innenverteidiger-Talent verstärkt, das perspektivisch für die Bundesliga eingeplant ist. Der externe Zugang war nötig, weil es intern niemanden gab, der sofort ernsthaft in den Konkurrenzkampf bei den Profis hätte einsteigen können.

Worauf es für Vali Fard jetzt ankommt

Für Vali Fard geht es zunächst darum, nach seiner Verletzung wieder richtig in Form zu kommen und möglichst schnell regelmäßige Einsätze in der Regionalliga zu sammeln. Als Stammkraft hätte er dort die Chance, Woche für Woche auf sich aufmerksam zu machen und an der Seite erfahrener Regionalliga-Verteidiger wie Michel Lieder und Lion Schweers zu wachsen.

Dass Vali Fard bei den Testspielen der U23 gegen den TSV Solingen (6:0) und VVV Venlo (2:3) nicht zum Einsatz kam, lag weder an den laufenden Vertragsgesprächen noch an einer ungeklärten Zukunft. Vielmehr befand sich der Innenverteidiger noch im Aufbautraining. Sein bislang letztes Pflichtspiel bestritt er Ende Februar. Im Rahmen des Trainingslagers der U23 im niedersächsischen Ankum soll er in dieser Woche wieder an das Mannschaftstraining herangeführt werden.

Ausgebildet in Solingen, Köln und Gladbach

Der ehemalige U17-Nationalspieler wechselte 2020 im Alter von zwölf Jahren von der 1. Jugend-Fußball-Schule Köln in den Fohlenstall. Zuvor spielte er in seiner Heimat für den SV Solingen 08/10. Im vergangenen Herbst wurde Vali Fard in der Altersklasse U17 mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze ausgezeichnet. Bei der vom Deutschen Fußball-Bund jährlich durchgeführten Wahl landete er hinter Alexander Staff von Eintracht Frankfurt und Lennart Karl vom FC Bayern München.

Für den DFB hat Vali Fard bislang 29 Spiele für die Juniorenteams bestritten. Bei der U17-Weltmeisterschaft im November gehörte er in den ersten beiden Partien zur Startelf. Im letzten Gruppenspiel und beim Aus im Sechzehntelfinale gegen Burkina Faso (0:1) kam er als Einwechselspieler zum Zug.

Sein Ziel auf DFB-Ebene dürfte es sein, im Herbst zum Aufgebot der neu zusammengestellten U19 zu gehören. Bis dahin wartet viel Arbeit auf ihn. Mit der Unterschrift unter den Profivertrag hat sie erst recht begonnen.