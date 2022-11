Elias Saad zündet Turbo und bringt Norderstedt auf die Siegerstraße BSV Rehden verliert mit 1:2 gegen Eintracht Norderstedt.

Nun ist es passiert, im vorletzten Heimspiel der diesjährigen Regionalliga Hinrunde hat es die „Schwarz-Weißen“ gegen den FC Eintracht Norderstedt mit 1:2 (0:0) Toren erwischt. Sie mussten am Ende der Partie die erste Heimniederlage einstecken. In dieser Partie die sicher nicht zu den besseren in der Regionalliga Nord zählte, blieb es in der ersten Hälfte noch torlos. So sollte die Entscheidung nach der Pause fallen. Der FCN ging durch Elias Saad in der 49. Minute mit 0:1in Front. Pelle Hoppe legte in der 71. Minute dass 0:2 nach, doch Alessio Arambasic gelang eine Minute später der Anschlusstreffer für den heimischen BSV.

In der Woche gab es bereits für Rehdens Mannschaft mit dem Kreuzbandriss Han Karam‘s die erste Schocknachricht. Solche Verletzungen sind natürlich Gift für Kristian Arambasic kleinen Kader, aber es muss weiter gehen. So hatte er in seiner heutigen Anfangself bereits eine kleine Überraschung gegen die Sturmmisere des BSV parat. Kapitän Pierre Becken beorderte er in die Sturmmitte. Becken besitzt bereits eine längere Sturmvergangenheit und weiß Bälle zu verteilen.

Zudem verteidigte seine Elf von Anfang an sehr hoch, um des Gegners Spiel nicht zur Entfaltung kommen zu lassen und um selbst das schnelle Umschaltspielt bei Balleroberungen zu nutzen. Dieses erzeugte viele Lange Bälle, Fehlpässe sowie Abnutzungskampf und Hektik auf beiden Seiten, aber wenig Spielfluss. Einige Schüsse aus der zweiten Reihe auf beiden Seiten, bei denen sich die jeweiligen Torwarte auszeichnen konnten, mehr konnten die Chronisten beim Stande von 0:0 in den ersten 45 Minuten nicht notieren. Rehdens Kicker haben zwar optisch ein Übergewicht, der Gast aber die besseren Chancen. Für die Zuschauer ist die erste Hälfte allerdings auf beiden Seiten kein Leckerbissen.

Beide Mannschaften gingen unverändert und mit gleichem Spiel in Hälfte Zwei. Interessanter wurde es ab der 49. Spielminute als der Gast aus dem Süden Schleswig-Holsteins nach dem Abfangen einer Rehdener Ecke, ihren 9 Tore Top-Torjäger Elias Saad auf die Reise schickte und dieser den Spielball anschließend flach im kurzen Eck des Rehdener Tores zum 0:1 unterbrachte. Der BSV nun gefordert, aber trotz Umstellungen sollte der Ball zunächst nicht durch die vielen Norderstedter Beine hindurch im FCN – Tor untergebracht werden können. In der 65. Minute stellte Rehdens Coach per Doppelwechsel seine Offensive um. Shamsu Mansaray und Malik Memisevic kamen für Ebrima Jobe und Pierre Becken.

Doch in der 70. Minute fiel erstmal das 0:2 für die Gäste durch ihre No.2 in der internen Torjägerliste Pele Hoppe der sicher ohne individuellen Fehler auf Seiten des BSV hätte verhindert werden können. Damit hatten viele Rehdener Zuschauer ihren BSV für diesen Samstag schon abgeschrieben aber Rehdens Alessio Arambasic netzte bereits eine Minute später den 1:2 Anschlusstreffer beim FCN ein. So begannen die letzten 18 kämpferischen Minuten der Partie. Der BSV jetzt mehr am Drücker aber Norderstedts Abwehr gibt sich auch keine Blöße.

Kurz vor Ende der Partie noch eine letzte Chance als FCN-Keeper Lars Oliver Huxsohl eine Rehdener Flanke nicht festhalten kann, der Ball aber keinen BSV-Abnehmer findet. Damit blieb es beim Stande von 1:2 für die Gäste. Ärgerlich für den BSV auch das sich Angelos Argyris in der 95. Minute die Ampelkarte abholte und so in der nächsten Partie bei der HSV U21 gesperrt ist. Weiter geht es für den BSV Rehden am Samstag, den 12.11.2022 um 13:00 Uhr im Wolfgang-Meyer-Stadion beim Tabellenfünften der HSV U21.

BSV Rehden: Flemming Niemann, Julijan Popovic, Daniel Haritonov, Pierre Becken (ab 65. Malik Memisevic), Niklas Kiene, Ebrima Jobe (ab 65. Shamsu Mansaray), Tony Lesueur, Josip Tomic ( ab 87. Leonardo Cristescu), Kevin Coleman, Angelos Argyris, Alessio Arambasic

Trainer: Kristian Arambasic

Torfolge: 0:1 Elias Saad (49.); 0:2 Pelle Hoppe (71.); 1:2 Alessio Arambasic (72.)

Schiedsrichter: Marco Scharf (Cuxhaven) – Assistenten: Benjamin Lindner (Celle), Sören Thalau (Lachendorf)

Zuschauer: 387 in den Waldsportstätten