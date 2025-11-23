Elias Pejas köpft Agathenburg/Dollern spät an die Spitze

Es folgt ein ausführlicher Spielbericht von Ahlerstedts Sportdirektor Christoph Holst:

"Der Platz war schwer zu bespielen, das muss man sagen, aber bei der aktuellen Wetterlage auch kein Wunder. Der Kunstrasen in Ahlerstedt war nicht frei, da zeitgleich unsere dritte Mannschaft gespielt hat.

Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten, was letztlich durch einen Lucky Punch entschieden wurde. Ein Unentschieden wäre meiner Meinung nach auch gerecht gewesen, aber wie es so ist im Fußball, wenn du oben stehst und der Gegner seine Möglichkeiten nicht nutzt, das kennt man ja....

Chancen auf beiden Seiten

In der ersten Halbzeit halten die Torhüter ihren Mannschaften die Null. Malte Pilz von A/D reagiert gegen Niklas Cohrs ganz stark und gewinnt ein 1 gegen 1 gegen Simon Dittkuhn. Tom Duncker von A/O hält gegen Oliver Marchel ganz stark. Das waren auch die einzigen Abschlüsse die auf das Tor kommen.

A/O hat durch Ole Klintworth noch die Chance, aber der bringt den Ball alleine vor dem Tor nicht aufs Tor sondern nur über den Zaun. A/D kommt auch zu Abschlüssen, aber die werden nicht gefährlich. A/D hat mehr Ballbesitz in der ersten Halbzeit und A/O die besseren Chancen, bekommt aber den Ball nicht ins Netz. Somit geht es mit dem 0:0 in die Halbzeit.

Ist auch in Ordnung, es wäre aber mehr drin gewesen für A/O und in einem Spiel gegen den Spitzenreiter musst du eigentlich solche Möglichkeiten nutzen, wenn du am Ende was holen willst.

A/O kämpft um den Punkt

In der zweiten Halbzeit dann das Bild, was man erwartet hat, A/D drückt nach vorne, agiert aber viel mit langen Bällen, die kann A/O gut verteidigen und es kommt zu kaum gefährlichen Abschlüssen. Von A/D sind es Schüsse aus der zweiten Reihe, die Tom Duncker ohne Probleme aufnehmen kann.

A/O kommt auch nochmal nach vorne in Form von Ole Klintworth, der den Ball nicht direkt verwertet, sondern annehmen will, dabei verspringt die Kugel.

A/O hat kämpferisch alles reingehauen nicht mehr viel gefährliches zugelassen und A/D meistens versucht mit langen Bällen in den Strafraum zu kommen, da sah es so aus, als ob hier kein Tor mehr fällt.

Agathenburg/Dollern holt sich den Sieg

Dann die erste Minute der Nachspielzeit, der Lucky Punch. Abschlag Tom Duncker, im Zentrum geht kein A/O-Spieler zum Ball, ich glaube Markus Reiche war das, der den Ball kontrollieren und nach rechts rausspielen kann, A/O war leicht in der Vorwärtsbewegung, dann kommt Lennard Brettschneider außen auf dem Flügel an den Ball, flankt in die Mitte, da fehlt etwas die Orientierung und Elias Pejas steht frei und kann einköpfen. Das hat A/D gut ausgespielt und somit den Lucky Punch gesetzt.

Am Ende wäre ein 0:0 auch in Ordnung gewesen, aber A/O hat die eigenen Möglichkeiten liegen gelassen und einmal nicht gut aufgepasst und das hat A/D dann eiskalt ausgenutzt.

Aber mit der Leistung, die A/O in den letzten drei Spielen gezeigt hat, werden sie die nötigen Punkte holen, um die Klasse am Ende zuhalten.

Fazit: A/D hatte mehr Spielanteile mit Ball und bis zum Ende drangeblieben, hat sich dafür belohnt.

A/O hatte die besseren Chancen, ist aber nicht so eiskalt gewesen, wie noch gegen Burweg und das hat sich am Ende gerächt", fasste Christoph Holst die Partie zusammen.





Schiedsrichter: Till Kluth (Horneburg)

Tore: 0:1 Elias Pejas (90.+1).