Elias Mittas wechselt zum FV Lörrach-Brombach II

Neuzugang Elias Mittas und U-23-Trainer Jan-Niklas Levante | Foto: FVLB

Der FV Lörrach-Brombach hat einen Neuzugang für seine zweite Mannschaft in der Kreisliga A vermeldet. Vom Staffelkonkurrenten FC Steinen-Höllstein wechselt Elias Mittas zur neuen Saison ins Grütt, wo er den Kader der U23 des FVLB verstärken wird. "Der 19-jährige hat beim FC Steinen-Höllstein sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen und möchte sich jetzt in einem neuen Umfeld und im Aktivbereich weiter entwickeln. Elias Mittas wird neben Paul Fürst, Lenny Eckert und Maxim Weiss in den Torspielerkader von Elvis Gojak integriert, der die Goalkeeping Academy des FVLB leitet", teilte der FVLB mit.

"Im Gegenzug zu der Verpflichtung von Elias Mittas wechselt Pascal Kiefer als Torhüter vom FVLB zum FC Steinen-Höllstein", heißt es weiter. „Dies haben beide Vereine problemlos miteinander vereinbart“, wird FVLB-Sportchef Antonio Ratto in der Mitteilung zitiert. Der FCS hatte Kiefers Zugang bereits vermeldet.