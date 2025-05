Elias Madarac verstärkt den SV Dürmentingen

Der SV Dürmentingen freut sich, mit Elias Madarac einen erfahrenen und spielstarken Neuzugang begrüßen zu dürfen. Der 23-jährige Offensivspieler kommt vom Landesliga-Absteiger TSG Ehingen und bringt trotz seines jungen Alters bereits eine Menge Erfahrung mit.

Elias hat in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau gespielt und sich dort als zuverlässiger und engagierter Teamplayer bewiesen. Allein in der jetzigen Saison erzielte er in Qualifikations- und Abstiegsrunde beeindruckende 12 Tore und 10 Assists in 27 Einsätzen – eine starke Quote, die seine Offensivqualitäten unterstreicht.