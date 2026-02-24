Elias Lorenzo soll Werrataler Offensive beleben 19-jähriger Angreifer kommt vom SSV Witzenhausen von NB · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Die SG Werratal hat mit Elias Lorenzo einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Der 19-Jährige soll als Stürmer oder Flügelspieler frische Impulse im Offensivspiel des Tabellenvierzehnten setzen.

Lorenzo, der im Team unter dem Spitznamen „Lorzer“ bekannt ist, kann sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Flügelpositionen eingesetzt werden. Ausgebildet wurde er bei der JSG Witzenhausen/Hebenshausen. Als Lieblingsverein gibt er Eintracht Frankfurt an, als Lieblingsspieler nennt er Divaio Bobson.

Den Wechsel zur SG Werratal begründet der Angreifer mit dem Wunsch nach einer neuen sportlichen Herausforderung. Zudem freue er sich darauf, künftig gemeinsam mit seinem Freund Nico Vedder auf dem Platz zu stehen.