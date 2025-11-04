Elias Lagili erlöst FSV in der Nachspielzeit

Ein Last-Minute-Tor von Elias Lagili beendete die Durststrecke der FSV Hesedorf/Nartum von wettbewerbsübergreifenden fünf Niederlagen in Serie. Beim MTV Hesedorf siegte die FSV mit 1:0 und hat damit den Abstand zur Ligaspitze wieder verkürzen können.

Die vom Verletzungspech geplagte FSV reiste mit Unterstützung aus der zweiten Mannschaft und der Alten Herren an. So stand Elias Lagili gemeinsam mit seinem Vater Soufien Lagili in der Startelf. Und diese Notelf brachte am Ende den ersehnten Erfolg nach Hause.

Trotz des späten Treffers in der neunten Minute der Nachspielzeit, den Elias Lagili nach Vorlage von Routinier Florian Szklarski erzielte, hält FSV-Trainer Alexander Kupiec den Sieg für verdient. „Wir hatten schon in der ersten Halbzeit durch Kevin Romer und Julian Stargardt große Gelegenheiten“, so der Coach.