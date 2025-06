Elias Khadraoui aus Borussias U19 kommt nach Beeck

Neuzugänge aus der U19 Borussia Mönchengladbachs: Da werden beim FC Wegberg-Beeck unweigerlich Erinnerungen an ein Quartett wach, das in den Nullerjahren genau diesen Weg eingeschlagen hat – Arian Berkigt (gekommen 2003), Philipp Reichartz (2004), Johannes Walbaum (2005) und Patrick Ajani (2008) erwiesen sich alle als ausgesprochene Volltreffer. Einige weitere Akteure aus dem Fohlenstall schafften es in Beeck danach allerdings nicht so recht.