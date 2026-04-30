Elias Kase wird im Sommer ein Domstädter

Elias Kase begründet seine Entscheidung wie folgt: „Zunächst möchte ich mich beim SSV Sand für die vergangenen Jahre bedanken. Ich hatte das Gefühl, dass ich den nächsten Schritt machen muss und eine Veränderung brauche. Ich kenne einige Spieler meines neuen Vereins schon und ich freue mich auf die neue Aufgabe. Mir wurde seitens der sportlichen Leitung für die Zukunft ein klarer Weg aufgezeigt, gerade die Zusammenarbeit mit Torwarttrainer Kevin Planz und die Erfahrung von Johannes Schmeer werden mich sicher weiterbringen.“