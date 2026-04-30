Elias Kase wird im Sommer ein Domstädter

Die sportliche Leitung des FC Domstadt Fritzlar arbeitet weiter am Kader der kommenden Saison und kann einen weiteren Neuzugang vermelden: Vom SSV Sand wechselt Elias Kase in die Domstadt.
Der 22- Jährige Torwart ist in der Jugend bei der SV Freienhagen/ Sachsenhausen ausgebildet worden und wechselte in der Saison 2023/2024 in den Seniorenbereich des SSV Sand, wo er in den letzten Jahren erste Erfahrungen, unter anderem in der Gruppen- und Verbandsliga, sammeln konnte. Dort trainierte er auch mit Johannes Schmeer, die beiden Torhüter sind ab Sommer nun wieder vereint.
Der sportliche Leiter Jan Scharke begründet die Verpflichtung wie folgt: „Der Kontakt zu Elias besteht schon länger und wir sind sehr froh, dass er nun zu uns stößt. Elias ist noch jung und entwicklungsfähig, hat genau die richtige Statur für einen Torwart und passt auch menschlich sehr gut in das Team.“
Elias Kase begründet seine Entscheidung wie folgt: „Zunächst möchte ich mich beim SSV Sand für die vergangenen Jahre bedanken. Ich hatte das Gefühl, dass ich den nächsten Schritt machen muss und eine Veränderung brauche. Ich kenne einige Spieler meines neuen Vereins schon und ich freue mich auf die neue Aufgabe. Mir wurde seitens der sportlichen Leitung für die Zukunft ein klarer Weg aufgezeigt, gerade die Zusammenarbeit mit Torwarttrainer Kevin Planz und die Erfahrung von Johannes Schmeer werden mich sicher weiterbringen.“
Hinsichtlich des Torwartteams bemerkt der sportliche Leiter Jan Scharke: „Nachdem uns Luka Katzschner und Oleg Schäfer im Sommer verlassen werden, sind wir auf der Torwartposition mit der Verpflichtung von Elias Kase sowie unseren Torhütern Johannes Schmeer und Jannis Faller sehr gut für die kommende Saison aufgestellt.“