Elias Jockusch übernimmt beim VfL Visselhövede Co-Trainer wird zum Chefcoach

Der VfL Visselhövede war nach dem Rausschmiss von Thomas Heidler auf der Suche nach einem neuen Coach. Nun ist der Verein in den eigenen Reihen fündig geworden: Neuer Trainer ist Elias Jockusch.

Elias Jockusch übernimmt ab sofort beim Bezirkligisten VfL Visselhövede. Der 33-Jährige war bereits unter Ex-Coach Thomas Heidler tätig und bekleidete dieses Amt seit der Saison 2020/2021.

Für Jockusch ist es nicht die erste Trainerstation, denn fünf Spielzeiten stand Jockusch bereits als Trainer beim SSV Wittorf an der Seitenlinie. Ab sofort leitet er die Geschicke beim VfL und startet am 12. Februar 2023 mit einem Auswärtsspiel beim SV Lilienthal-Falkenberg in die Pflichtspielserie 2023.