Elias Höng: »Wir spielen es deutlich erwachsener runter«

Bester Torjäger der Kreisklasse Freyung/Passau: Elias Höng zeigt sich in dieser Spielzeit besonders treffsicher. – Foto: Robert Geisler

Er ist jung, talentiert, bereits sehr erfolgreich - und steht somit sinnbildlich für die SG Breitenberg/Sonnen. Als souveräner Tabellenführer der Kreisklasse Freyung/Passau sowie Pokal-Halbfinalist sorgt die Spielgemeinschaft aus dem Landkreis Passau derzeit für Furore. Und mittendrin: Stürmer Elias Höng, der FuPa Rede und Antwort steht...

Elias, lässt Deine Vergangenheit - Jugend-Bayernliga mit dem SV Schalding-Heining, Bezirksliga mit dem TSV Waldkirchen - Rückschlüsse darauf zu, welche Ambitionen Du in den nächsten Jahren hast?

Meinen Ehrgeiz und Spaß für den Fußball habe ich schon, seitdem ich begonnen habe, gegen den Ball zu kicken. Dementsprechend waren meine persönlichen Ziele immer hoch. Zu der Zeit meines Absprungs in den Herrenbereich haben mich aber meine Schmerzen in den Schienbeinen, die mich auch bis heute begleiten, dazu gezwungen, ein bis zwei Gänge runterzuschalten. Von da an musste ich die Goldene Mitte zwischen einer aufrechten Gesundheit, meinem Ehrgeiz und dem Spaß zum Sport finden. Ich will aber weiterhin das Bestmögliche aus mir herausholen – und was die Zukunft dann bringt, steht in den Sternen.

Hinzu kommt in dieser Spielzeit noch Deine starke Trefferquote mit 15 Toren in 12 Spielen. Ist alles in allem der Aufstieg ein Muss für Dich persönlich?

Meine Quote beflügelt mich auf dem Platz natürlich - für einen Stürmer ist es immer schön, viele Tore zu schießen. Nichtsdestotrotz ist der Aufstieg für mich persönlich und auch für die Mannschaft kein Muss. Sich so ein Ziel in dieser starken Klasse so früh zu setzen, ist in meinen Augen nicht die richtige Vorgehensweise. Die aktuelle Tabelle und unsere abgerufenen Leistungen zeigen aber auch, dass wir uns mit unserer Qualität im Kader vor niemandem verstecken müssen. Wir wissen, woher wir kommen und was wir draufhaben – alles andere ergibt sich von selbst.

Der 22-Jährige ist weit mehr als nur ein klassischer Torjäger. – Foto: Robert Geisler

Ist Kreisliga für die ganze Truppe enorm wichtig? Der Kader ist weiterhin sehr jung und entwicklungsfähig, er muss gefordert werden. Zudem gibt es einige Spieler wie Julian Zinnöcker, Niclas Holzinger oder Lukas Angerer, die sich ins Schaufenster gespielt haben?

Das Ziel Kreisliga hat sich im Team kein einziger Spieler, Trainer oder auch Verantwortlicher gesetzt. Wichtig war und ist uns immer, dass wir uns weiterentwickeln – und das von Jahr zu Jahr. In dieser Saison spiegeln die Ergebnisse schon größtenteils wider, dass wir uns bei einem Rückstand nicht beirren lassen, bei einer Führung standhaft bleiben und das ganze Spiel deutlich erwachsener runterspielen. ⁠Bereits nach der Jugend hast Du kurz für die SG gespielt, ehe Du Dein Glück am Dreisessel und in Waldkirchen gesucht hast, bevor Du wieder zurückgekehrt bist. Was hat sich in Deiner Abwesenheit in Breitenberg bzw. Sonnen getan?

Der Draht zur SG ist auch trotz meines damaligen Abgangs nie gerissen. Ich habe auch bei Dreisessel und Waldkirchen immer die Spiele verfolgt und mitgefiebert – die einzige Veränderung, die ich seit meiner Rückkehr wahrgenommen habe, wenn man das überhaupt so sehen möchte, ist, dass der ganze Trupp noch einmal mehr zusammengewachsen und ein noch familiäreres Umfeld entstanden ist. Deswegen fühle ich mir hier auch wieder pudelwohl. Ist aufgrund der höherklassigen Erfahrung vieler Kadermitglieder während ihrer Ausbildung die aktuelle Entwicklung nur normal?

Klar, wenn man in der Jugend in NLZs oder höherklassigeren Mannschaften Erfahrungen sammeln konnte, dann fließen diese auch in die persönliche Entwicklung mit rein. Ein paar von uns konnten solche Ausbildungen auch genießen, was der Mannschaft unheimlich gut tut. Jedoch haben wir auch genügend Beispiele, die von Woche zu Woche ihre Leistung abliefern und keine hochklassigen Erfahrungen dafür benötigten. Da spielen dann Faktoren wie Talent und Erfahrung eine Rolle. Hier in der SGBS haben wir, finde ich, eine perfekte Mischung aus diesen Spielern.