Elias Faust schlägt zweimal zu beim 3:0 gegen Walpertskirchen Derby in Moosinning von Fussball Vorort FuPa+Oberbayern · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Die Reaktionen nach dem 1:0 durch Christian Häusler (nicht auf dem Bild) sieht man auf dem Foto bei (v.l.) xx, Marius Orthuber, dem jubelnden Mohamed Abdane, Marco Esposito und Florian Rauch. – Foto: Christian Riedel

Der FC Moosinning gewinnt das Lokalderby verdient mit drei Toren. Youngster Elias Faust trifft zweimal und krönt damit seine starke Leistung.

Der FC Moosinning hat das Lokalderby gegen den SV Walpertskirchen verdient mit 3:0 Toren für sich entschieden. Die Hausherren waren über die gesamte Spielzeit das bessere Team und ließen den Gästen nur wenige Möglichkeiten zur Entfaltung. Von Beginn an übernahm Moosinning die Kontrolle und setzte die Gäste früh unter Druck. Bereits in der 17. Minute fiel die verdiente Führung: Mo Abdane startete stark in die Tiefe, schirmte den Ball geschickt ab und legte mustergültig zurück. Chris Häusler fackelte nicht lange und traf aus rund 18 Metern eiskalt zum 1:0.

Zum Funktechniker wurde WSV-Trainer Josef Heilmeier (M.), als er dem Schiedsrichterassistent aus der Bredouille half. Ein Audioteil des Funksystems hatte sich in Richtung Gehörgang verabschiedet. Heilmaier entfernte das Teil. – Foto: Christian Riedel