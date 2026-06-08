Elias Etringer ist neu bei der SVE

Mit Elias Etringer kehrt ein junger und talentierter Torhüter zur SV Elversberg zurück. Der 18-Jährige, der bereits in der Jugend für die SVE gespielt hat, war zuletzt im Leistungszentrum des SC Freiburg im Einsatz und erhält an der Kaiserlinde einen Vertrag über drei Jahre bis Sommer 2029.

Der 1,91 Meter große Elias Etringer wurde bis 2023 bei der SV Elversberg ausgebildet und wechselte anschließend in den Breisgau zum SC Freiburg, wo er zunächst ein Jahr in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest und anschließend nach der Liga-Reform zwei Jahre lang in der U19 DFB-Nachwuchsliga gespielt hat. Für Freiburg kam er dabei regelmäßig zum Einsatz und absolvierte in den vergangenen drei Jahren insgesamt 49 Pflichtspiele im Nachwuchsbereich.