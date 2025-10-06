Elhor-Show von Anagennisis, Steinbach dreht Spiel, Bühlerzell jubelt

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.
SV Remshalden – VfR Birkmannsweiler 2:0
Die SV Remshalden erwischte einen Traumstart in diesem Duell. Bereits in der 5. Minute war es Adrian Becker, der die frühe Führung erzielte. Von Beginn an war klar, dass Remshalden mit voller Entschlossenheit auftrat. Birkmannsweiler stemmte sich mit großem Einsatz gegen den Rückstand, suchte immer wieder den Weg nach vorne, fand aber kein Durchkommen. Als alles schon auf einen knappen Sieg hinauslief, setzte Cristian Raccuglia in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 2:0. Mit diesem Treffer war die Partie endgültig entschieden – ein Sieg, der von der mannschaftlichen Geschlossenheit getragen wurde.
SV Breuningsweiler II – SV Fellbach II 2:5
Breuningsweiler II legte furios los: Fuad Klipic traf bereits in der 6. Minute zur Führung und ließ die Gastgeber jubeln. Doch Fellbach II hatte sofort die passende Antwort: Marco Carlucci glich in der 16. Minute aus. Die Partie nahm Fahrt auf, und nach dem Foulelfmeter von Marcel Seitz in der 21. Minute lagen die Hausherren wieder vorn. Kurz vor der Pause aber glich Rafail Filippidis in der Nachspielzeit zum 2:2 aus und riss das Momentum auf die Fellbacher Seite. Nach dem Seitenwechsel übernahm Michail Antoniou die Bühne – mit drei Treffern innerhalb von neun Minuten (82., 84., 90.+1) entschied er die Partie im Alleingang. Breuningsweiler II kämpfte leidenschaftlich, doch Fellbach II nahm mit dem 5:2 alle Punkte mit.
TSV Schornbach II – SSV Steinach-Reichenbach 1:2
Ein kampfbetontes Duell mit viel Leidenschaft: Schon in der 11. Minute ging Steinach-Reichenbach durch Ben Hauke in Führung. Schornbach II reagierte sofort und glich nur acht Minuten später durch Moritz Schilling aus. Die Begegnung blieb bis in die Schlussphase offen, beide Teams warfen alles in die Waagschale. Als viele Zuschauer schon an eine Punkteteilung glaubten, schlug Vily Leandre Djine Toukam in der 85. Minute zu und sicherte Steinach-Reichenbach mit seinem Treffer den späten, aber viel umjubelten 2:1-Auswärtserfolg.
VfL Winterbach – SC Korb 1:1
Der SC Korb erwischte den besseren Start in die zweite Halbzeit und ging in der 51. Minute durch Alieu Bah in Führung. Winterbach zeigte Moral, ließ sich nicht entmutigen und stemmte sich gegen die drohende Niederlage. Der Einsatz wurde belohnt: Philip Reininger erzielte den Ausgleich und sorgte dafür, dass die Hausherren noch Zählbares einfuhren. In einer intensiven Schlussphase suchten beide Mannschaften die Entscheidung, doch am Ende stand ein 1:1.
Anagennisis Schorndorf – TB Beinstein 6:0
Ein echtes Offensivfeuerwerk brannte Anagennisis Schorndorf ab – angeführt von einem überragenden Anas Elhor. Zunächst brachte Theodoros Tsilimantos sein Team in der 34. Minute auf Kurs. Dann begann die große Show von Elhor: Erst traf er in der 39. Minute zum 2:0, nach dem Seitenwechsel legte er gleich vier weitere Treffer nach (60., 61. per Foulelfmeter, 70. und 90.). Der TB Beinstein fand an diesem Tag kein Mittel, während Schorndorf jubelnd vom Platz ging – 6:0, ein Ausrufezeichen.
SV Hertmannsweiler – FSV Waiblingen II 3:0
Von Beginn an zeigte Hertmannsweiler seine Heimstärke. Mario Dragic stellte schon in der 11. Minute die Weichen, und Luca Yannik Schneider legte in der 28. Minute nach. Noch vor der Pause sorgte Sulayman Ceesay mit dem 3:0 für eine Vorentscheidung. Waiblingen II bemühte sich zwar, doch schwächte sich durch Platzverweise selbst: Antonio Di Viesti musste in der 61. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, Jan Plieninger folgte in der 89. Minute. So war das Spiel entschieden, Hertmannsweiler spielte es herunter und feierte einen ungefährdeten Erfolg.
1. FC Hohenacker – FC Kosova Kernen 3:1
Hohenacker erwischte den besseren Start, als Jonas Fröschle in der 17. Minute traf. Doch nur zwei Minuten später geriet die Partie durch ein Eigentor von Tim Benkeser wieder ins Wanken – plötzlich stand es 1:1. Der 1. FC Hohenacker ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Wieder war es Jonas Fröschle, der in der 50. Minute die erneute Führung erzielte. Den Schlusspunkt setzte ausgerechnet Tim Benkeser, der nach seinem Eigentor diesmal vom Punkt verwandelte und mit dem Foulelfmeter zum 3:1 für klare Verhältnisse sorgte. Ein verdienter Heimsieg, bei dem Emotionen und Spannung bis zum Ende greifbar waren.
SV Allmersbach II – FV Sulzbach/Murr 4:3
In einem wahren Torfestival setzte sich der SV Allmersbach II knapp durch. Dejan Mehic eröffnete in der 22. Minute den Torreigen. Melvin Krötz glich in der 31. Minute für die Gäste aus. Kurz nach der Pause brachte Philipp Weller Allmersbach erneut in Führung (47.), ehe Marcel Bruckmann in der 68. Minute wieder egalisierte. Vom Punkt zeigte Weller seine Nervenstärke und traf in der 77. Minute zum 3:2. Doch Sulzbach/Murr gab sich nicht geschlagen: Markus Dietz glich in der 81. Minute aus. Als alles schon nach einem Remis aussah, erzielte Lion Karsch in der 89. Minute den umjubelten Siegtreffer für Allmersbach II.
VfL Winterbach II – TSV Sulzbach-Laufen abgesagt
Die Partie wurde abgesagt.
SGM Erbstetten/TSG Backnang II – FC Welzheim 3:2
Die Hausherren gingen in der 35. Minute durch Christopher Smythe verdient in Führung. Nach der Pause kämpfte sich Welzheim zurück, Luca Hägele traf zum 1:1-Ausgleich (67.). Doch die SGM antwortete sofort: Marlon Suckut stellte nur drei Minuten später auf 2:1. In der 83. Minute sorgte Julien Birzer für das 3:1, doch Patrick Wenzel brachte Welzheim mit seinem Treffer in der 88. Minute noch einmal heran. Am Ende reichte es für die Gastgeber, die mit viel Leidenschaft den knappen 3:2-Sieg ins Ziel brachten.
VfR Murrhardt – SK Fichtenberg 1:1
Ein intensives und ausgeglichenes Spiel, das lange von Taktik geprägt war. Bastian Kübler brachte Fichtenberg in der 25. Minute in Führung. Murrhardt rannte lange an, ehe Jan Niklas Schommer in der 85. Minute der erlösende Ausgleich gelang. Die Schlussphase war noch einmal spannend, doch am Ende blieb es beim 1:1.
FC Viktoria Backnang – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 3:5
Die Zuschauer erlebten ein Torfestival. Arif Genc brachte Viktoria Backnang in der 23. Minute in Führung, doch dann drehte die SGM auf: Steffen Brecht (39.) und Sven Kaltenthaler mit einem Doppelpack (43., 48.) sorgten für ein klares 3:1 für die Gäste. Juri Elsenbach verkürzte in der 55. Minute auf 2:3, doch fast im Gegenzug stellte Sebastian Schmölzer mit dem 2:4 den alten Abstand wieder her (56.). Noch einmal machte Genc die Partie spannend (62.), ehe Julian Feder in der 90. Minute endgültig alles klar machte.
Großer Alexander Backnang – TSC Murrhardt 2:4
Lumbardh Voci brachte den TSC in der 18. Minute in Führung, Abdulkadir Tuga legte in der 55. Minute nach. Doch die Hausherren gaben nicht auf: Alain Haddad verkürzte in der 60. Minute. Yasin Enes Samdanli erhöhte in der 72. Minute auf 3:1, bevor Haddad per Foulelfmeter (87.) noch einmal heranbrachte. Ismail Kirci setzte in der 90. Minute mit dem 4:2 den Schlusspunkt für Murrhardt.
FSV Weiler zum Stein – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 0:2
Weiler zum Stein verteidigte lange leidenschaftlich, doch in der Schlussphase setzten sich die Gäste durch. Christian Marino erzielte in der 77. Minute das erlösende 1:0. In der Nachspielzeit machte Simon Föll mit dem 2:0 alles klar.
SV Steinbach – SV Unterweissach II 6:2
Nach torloser erster halben Stunde eröffnete Taner Bakir in der 41. Minute die Partie. Doch Unterweissach II drehte nach der Pause das Spiel: Kevin Flatau (58.) und Dominik Weller (61.) brachten die Gäste in Front. Der SV Steinbach schlug eindrucksvoll zurück: Arbenit Kryeziu glich in der 64. Minute aus, dann sorgte Colin Komorowsky (67.) für die Führung. Innerhalb von nur sieben Minuten machte Diellor Shabani mit einem Doppelpack (70., 73.) alles klar. Taner Bakir setzte mit seinem zweiten Treffer in der 74. Minute den Schlusspunkt zum 6:2 in einem furiosen Spiel.
Sportfreunde DJK Bühlerzell – TSV Michelbach/Bilz 4:1
Die Zuschauer sahen ein mitreißendes Spiel. Zunächst hatte Tim Di Mattia in der 25. Minute mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter die Gäste in Führung gebracht. Doch nach der Pause drehten die Sportfreunde auf: Florian Kachel traf in der 51. Minute zum Ausgleich und wurde in der Schlussphase zum Matchwinner. Mit einem Doppelpack in der 87. und 89. Minute stellte er die Weichen endgültig auf Sieg. Den Schlusspunkt setzte Dominik Hamann in der 90. Minute zum umjubelten 4:1-Erfolg.
SC Steinbach-Comburg – TSV Hessental 2:1
Die Gäste aus Hessental erwischten den besseren Start, Marco Fischer traf bereits in der 5. Minute zum 1:0. Doch Steinbach-Comburg ließ sich davon nicht beeindrucken und kam noch vor der Pause durch Silas Rempp in der 39. Minute zum verdienten Ausgleich. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch. Schließlich war es Pascal Hopf, der in der 68. Minute den viel umjubelten Siegtreffer für die Gastgeber erzielte.
Spvgg Unterrot – SC Bühlertann 2:4
Ein packendes Derby, das von Beginn an Fahrt aufnahm. Marco Pfitzer brachte die Gäste mit einem frühen Doppelschlag (5. und 25. Minute) mit 2:0 in Führung. Doch Unterrot kam zurück: Jacques Kern verwandelte in der 34. Minute einen Foulelfmeter, ehe Vasile Alexandru in der 55. Minute – ebenfalls vom Punkt – ausglich. Doch Bühlertann zeigte sich kaltschnäuzig: Sebastian Rüger traf in der 59. Minute zur erneuten Führung, ehe Marco Pfitzer mit seinem dritten Treffer in der 90. Minute endgültig alles klar machte.
TSV Obersontheim II – TSV Sulzdorf 2:1
Die Gäste jubelten zunächst, als Ibrahim Messaoudi in der 25. Minute für Sulzdorf das 1:0 erzielte. Doch Obersontheim II reagierte sofort: David Wieland glich in der 40. Minute aus. Nach der Pause blieb die Partie offen, bis Edgar Wagner in der 55. Minute einen Foulelfmeter verwandelte und die Hausherren in Führung brachte. Danach verteidigte Obersontheim II leidenschaftlich und rettete den 2:1-Sieg über die Zeit.
TSV Gerabronn – SpVgg Satteldorf II 1:0
Ein hart umkämpftes Spiel fand seine Entscheidung nach der Pause. In der 55. Minute war es Cris Dumalski, der mit seinem Treffer zum 1:0 den Unterschied ausmachte. Beide Teams schenkten sich nichts, doch Gerabronn verteidigte die knappe Führung mit großem Einsatz und brachte den Sieg über die Zeit.
VfR Altenmünster – FC Honhardt 1:0
Vor 115 Zuschauern entwickelte sich eine Partie voller Spannung, in der lange kein Tor fallen wollte. Erst in der 86. Minute brach Raphael Mönch den Bann und erzielte das entscheidende 1:0 für Altenmünster. In der Nachspielzeit musste Leon Ziegler vom VfR Altenmünster in der 93. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, doch seine Mannschaft brachte den knappen Heimsieg dennoch über die Zeit.
FC Matzenbach – TSV Dünsbach 1:0
Ein Spiel, das bis in die Schlussminute offen blieb. Beide Teams kämpften leidenschaftlich, ließen aber lange die Durchschlagskraft im Angriff vermissen. Erst in der 90. Minute sorgte Helmut Fleischer für die Entscheidung: Sein Treffer zum 1:0 sicherte Matzenbach den viel umjubelten Heimsieg in letzter Sekunde.
SSV Stimpfach – SpVgg Gammesfeld 1:4
Die Gäste aus Gammesfeld erwischten einen Traumstart: Matthi Rohn traf in der 22. und 24. Minute doppelt und stellte die Weichen früh auf Sieg. Aaron Weber erhöhte in der 35. Minute auf 3:0, ehe Matthi Rohn in der 60. Minute mit seinem dritten Treffer den vierten Gästetreffer folgen ließ. Stimpfach gab sich nicht auf und kam in der 85. Minute durch Johannes Denk noch zum Ehrentreffer, doch am klaren 4:1-Auswärtserfolg der SpVgg Gammesfeld änderte das nichts.
