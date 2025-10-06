Elhor-Show von Anagennisis, Steinbach dreht Spiel, Bühlerzell jubelt

Kreisliga A1:

SV Remshalden – VfR Birkmannsweiler 2:0

Die SV Remshalden erwischte einen Traumstart in diesem Duell. Bereits in der 5. Minute war es Adrian Becker, der die frühe Führung erzielte. Von Beginn an war klar, dass Remshalden mit voller Entschlossenheit auftrat. Birkmannsweiler stemmte sich mit großem Einsatz gegen den Rückstand, suchte immer wieder den Weg nach vorne, fand aber kein Durchkommen. Als alles schon auf einen knappen Sieg hinauslief, setzte Cristian Raccuglia in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 2:0. Mit diesem Treffer war die Partie endgültig entschieden – ein Sieg, der von der mannschaftlichen Geschlossenheit getragen wurde.

SV Breuningsweiler II – SV Fellbach II 2:5

Breuningsweiler II legte furios los: Fuad Klipic traf bereits in der 6. Minute zur Führung und ließ die Gastgeber jubeln. Doch Fellbach II hatte sofort die passende Antwort: Marco Carlucci glich in der 16. Minute aus. Die Partie nahm Fahrt auf, und nach dem Foulelfmeter von Marcel Seitz in der 21. Minute lagen die Hausherren wieder vorn. Kurz vor der Pause aber glich Rafail Filippidis in der Nachspielzeit zum 2:2 aus und riss das Momentum auf die Fellbacher Seite. Nach dem Seitenwechsel übernahm Michail Antoniou die Bühne – mit drei Treffern innerhalb von neun Minuten (82., 84., 90.+1) entschied er die Partie im Alleingang. Breuningsweiler II kämpfte leidenschaftlich, doch Fellbach II nahm mit dem 5:2 alle Punkte mit.

TSV Schornbach II – SSV Steinach-Reichenbach 1:2

Ein kampfbetontes Duell mit viel Leidenschaft: Schon in der 11. Minute ging Steinach-Reichenbach durch Ben Hauke in Führung. Schornbach II reagierte sofort und glich nur acht Minuten später durch Moritz Schilling aus. Die Begegnung blieb bis in die Schlussphase offen, beide Teams warfen alles in die Waagschale. Als viele Zuschauer schon an eine Punkteteilung glaubten, schlug Vily Leandre Djine Toukam in der 85. Minute zu und sicherte Steinach-Reichenbach mit seinem Treffer den späten, aber viel umjubelten 2:1-Auswärtserfolg.

VfL Winterbach – SC Korb 1:1

Der SC Korb erwischte den besseren Start in die zweite Halbzeit und ging in der 51. Minute durch Alieu Bah in Führung. Winterbach zeigte Moral, ließ sich nicht entmutigen und stemmte sich gegen die drohende Niederlage. Der Einsatz wurde belohnt: Philip Reininger erzielte den Ausgleich und sorgte dafür, dass die Hausherren noch Zählbares einfuhren. In einer intensiven Schlussphase suchten beide Mannschaften die Entscheidung, doch am Ende stand ein 1:1.

Anagennisis Schorndorf – TB Beinstein 6:0

Ein echtes Offensivfeuerwerk brannte Anagennisis Schorndorf ab – angeführt von einem überragenden Anas Elhor. Zunächst brachte Theodoros Tsilimantos sein Team in der 34. Minute auf Kurs. Dann begann die große Show von Elhor: Erst traf er in der 39. Minute zum 2:0, nach dem Seitenwechsel legte er gleich vier weitere Treffer nach (60., 61. per Foulelfmeter, 70. und 90.). Der TB Beinstein fand an diesem Tag kein Mittel, während Schorndorf jubelnd vom Platz ging – 6:0, ein Ausrufezeichen.

SV Hertmannsweiler – FSV Waiblingen II 3:0

Von Beginn an zeigte Hertmannsweiler seine Heimstärke. Mario Dragic stellte schon in der 11. Minute die Weichen, und Luca Yannik Schneider legte in der 28. Minute nach. Noch vor der Pause sorgte Sulayman Ceesay mit dem 3:0 für eine Vorentscheidung. Waiblingen II bemühte sich zwar, doch schwächte sich durch Platzverweise selbst: Antonio Di Viesti musste in der 61. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, Jan Plieninger folgte in der 89. Minute. So war das Spiel entschieden, Hertmannsweiler spielte es herunter und feierte einen ungefährdeten Erfolg.

1. FC Hohenacker – FC Kosova Kernen 3:1

Hohenacker erwischte den besseren Start, als Jonas Fröschle in der 17. Minute traf. Doch nur zwei Minuten später geriet die Partie durch ein Eigentor von Tim Benkeser wieder ins Wanken – plötzlich stand es 1:1. Der 1. FC Hohenacker ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Wieder war es Jonas Fröschle, der in der 50. Minute die erneute Führung erzielte. Den Schlusspunkt setzte ausgerechnet Tim Benkeser, der nach seinem Eigentor diesmal vom Punkt verwandelte und mit dem Foulelfmeter zum 3:1 für klare Verhältnisse sorgte. Ein verdienter Heimsieg, bei dem Emotionen und Spannung bis zum Ende greifbar waren.